14 случаев, когда менять имидж на телешоу пришли наши любимые звезды

Телевизионные программы о преображениях появились в 2000-е годы и стали сенсацией. Кардинальные изменения женщин, обратившихся за помощью к стилистам, привлекают многих зрителей. Героинями таких преображений становятся не только обычные женщины, но и звезды, которые сами не сходят с телеэкранов.

Мы в AdMe.ru посмотрели, как похорошели знаменитые женщины, стоило им попасть в руки крутого стилиста.

Галина Стаханова

Народная артистка не смогла сдержать слез радости: «У меня нет слов. Одни слезы! Я никогда не видела себя в таком образе».

Барбара Брыльска

Ольга Зарубина

Галина Коньшина

Тамара Семина

Роза Сябитова

Оксана Ступишина

Ольга Хохлова

Дана Борисова

Светлана Зейналова

Светлана Дружинина

Людмила Поргина

Яна Поплавская

Раиса Рязанова

На программу Раису привел пародист Юрий Аскаров. Артист был обеспокоен тем, что любимая многими актриса перенесла экранный образ бабушки в жизнь. Увидев одно из преображений, Юрий не смог сдержать эмоций: «Раиса Ивановна, вы куколка!»