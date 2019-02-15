15 примеров борьбы за права животных, которые делают наш мир немного человечнее

24 1

8

0

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В век бесконечных споров о толерантности, половом равноправии и даже этических проблемах искусственного интеллекта вопрос о правах животных все же остается слегка в тени. Его обсуждают, решают, но не так активно. Поэтому даже небольшие сдвиги в сфере защиты прав братьев наших меньших — это уже победа.

AdMe.ru нашел 15 примеров борьбы за права животных, которая завершилась победой зооактивистов.

1. Калифорнийские зоомагазины продают животных только из приютов

Правительство США планирует запретить продажу щенков любыми несертифицированными продавцами. Речь идет о собачьих фермах, где животные зачастую содержатся в ужасных условиях, ведь единственная цель их владельцев — заработать денег на новых выводках. Калифорния пошла дальше всех: 1 января 2019 года на территории штата вступил в силу закон, согласно которому зоомагазины имеют право продавать собак, кошек и кроликов только из приютов, а не от животноводов. Дело в том, что каждый год в приюты по всей стране попадают около 6,5 млн животных, 1,5 млн из которых умерщвляются.

2. В Сан-Франциско запретили продавать изделия из натурального меха

Сан-Франциско стал крупнейшим городом США, одобрившим полную остановку продажи меха животных. Запрет вступил в силу 1 января 2019 года, при этом меховщикам разрешили распродать произведенные изделия до 1 января 2020 года.

3. В России больше нельзя усыплять животных и открывать контактные зоопарки

В декабре 2018 года в России был принят закон об обращении с животными. Он запрещает: контактные зоопарки, всевозможные кото- и дог-кафе;

бои с участием животных;

усыпление животных своими владельцами (теперь питомца нужно передать либо в приют, либо другому владельцу);

усыпление животных приютами при отсутствии ветеринарного заключения о неизлечимом заболевании или травме, несовместимой с жизнью;

умерщвление безнадзорных животных после отлова. Теперь они должны быть переданы на стерилизацию и вакцинацию, а после возвращены на прежнее место обитания. Сам процесс отлова и возвращения на место должен быть зафиксирован на видео.

4. В Европе и Калифорнии запретили тестирование косметики на животных

С 2013 году на территории Европейского союза запретили продажу продуктов, протестированных на животных. В 2019 году этот запрет поддержали и в Калифорнии. Также подобный закон действует в Индии и Израиле. Речь идет о такой продукции, как декоративная косметика, средства по уходу за кожей, шампуни, дезодоранты и прочие средства личной гигиены. Более того, тесты относятся не только к самим косметическим продуктам, но и к каждой их составляющей по отдельности.

5. В Испании бастуют против корриды

Вопрос запрета корриды в Испании является настоящей дилеммой: с одной стороны, это древнее искусство, неотъемлемая часть испанского культурного наследия. С другой - показное насилие над животным. На сегодняшний день коррида больше не проводится на Канарских островах и в Каталонии. Некоторые испанские телевизионные каналы отказались от трансляции боев, во многих провинциях выступают за отмену боев. На фото выше - активисты Памплоны, 2018 год.

6. Приюты Германии не разрешают дарить собак в качестве "игрушек" на Рождество

В Германии множество приютов запретили забирать животных в период Рождества. Дело в том, что многие люди рассматривают животных как некую игрушку – милый рождественский подарок. Чаще всего это импульсивный, необдуманный поступок. Животных воспринимают как предмет, который можно вернуть в магазин. Таким образом, приюты остаются открытыми в декабре, но семьи, заинтересованные в приобретении животного, смогут забрать питомца только в январе.

7. Появляются зоопарки, где в клетках не животные, а люди

Идея таких зоопарков заключается в том, что люди могут видеть животных в их естественной среде обитания. Например, такой "заповедник" есть в чилийском городе Ранкагуа (на фото выше).

8. На Санторини обратили внимание на травмы туристических ослов

На одном из самых популярных островов Греции туристы часто используют ослов, чтобы взобраться по крутым дорожкам. Это расстояние вполне можно преодолеть пешком, но, по словам местных гидов, ослы помогают лучше прочувствовать местную атмосферу и колорит. Нередко одно животное совершает около 5 подъемов и спусков ежедневно, зачастую перевозя, мягко говоря, не совсем легких людей. От подобных условий труда "грузчики" натирают спины под седлами до крови. Прошлым летом активисты по защите прав животных добились послабления в расписании животных, а также был установлен максимально допустимый вес пассажира - 100 кг.

9. По всему миру продвигают понятие этичного цирка

В 2002 году в Австрии ввели запрет на использование диких животных в индустрии развлечений. На сегодняшний день использование животных в цирковых представлениях запрещено в 45 странах.

10. В Южной Корее закрыли крупнейшую бойню собак

Знаменательный момент для зооактивистов Южной Кореи: власти закрыли крупнейшую собачью бойню, которая состояла из 5 частей, каждая из которых содержала более сотни животных. Это большой шаг к прекращению торговли собачьим мясом в стране. На месте скотобойни в скором времени появится общественный парк.

11. В Индии все слоны отпущены на свободу

В Индии, во-первых, запрещены развлечения с участием животных, во-вторых, с 2009 года всех слонов из зоопарков отпустили на свободу, в национальные парки и заповедники страны. А в сентябре 2018 года власти города Нью-Дели отправили в специальные заповедники даже городских слонов.

12. В Коста-Рике нельзя содержать китов и дельфинов в неволе

В 2005 году Коста-Рика стала первой страной, где ввели запрет на содержание дельфинов и китов в неволе. Более того, даже для научных исследований и киносъемок разрешено наблюдать за китообразными лишь с воздуха.

13. В Великобритании планируют запретить электрические ошейники для дрессировки

В Великобритании разработан закон, который в ближайшее время должен запретить использование электрических ошейников для дрессировки животных, которые позволяют бить током с дистанционного управления. Бывают случаи, когда хозяева используют подобные ошейники не только в целях обучения, но и для причинения животным страданий.

14. В Италии за выброшенное животное могут назначить немалый штраф или год условного заключения

Граждане Италии могут получить год условного тюремного срока или штраф в размере € 1 000–10 000 за жестокое обращение с животными, в том числе за избавление от питомца.

15. В Литве запустили тиндер для собак. Свидания – в приютах

И к последним, по-настоящему милым новостям: в Литве запустили приложение для знакомства с собаками – GetPet для Android. Свидания проходят в приютах. Как и в его "человеческом" аналоге - тиндере, у животных есть свои профили с фотографиями и описаниями (пол, возраст, медицинские показания). После свидания в приюте можно решить, хотите ли вы забрать собаку себе.