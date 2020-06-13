14 распространенных ошибок, которые хоть раз делал каждый человек

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В русском языке около 400 различных правил, многие из которых к тому же имеют исключения. Запомнить их все, конечно, очень сложно, поэтому каждый из нас порой допускает ошибки не только в письменной, но и в разговорной речи, даже не подозревая об этом.

Мы в AdMe.ru стремимся писать и говорить правильно и уверены, что наши читатели тоже.

1.

Вопреки распространенному мнению, запятую в этом предложении не нужно ставить вообще. Правильным с точки зрения русского языка будет такое написание: «Казнить — нельзя помиловать», «Казнить нельзя — помиловать» или «Казнить: нельзя помиловать», «Казнить нельзя: помиловать». Тире обозначает противопоставление двух частей предложения, а двоеточие — то же самое, что и «потому что». А вот запятая не передает ни то ни другое.

2.

Глагол «занять» означает «взять у кого-то в долг», то есть фраза «Займи мне 1 000 рублей» фактически означает просьбу взять эту сумму в долг у третьего лица. А вот глагол «одолжить» означает «дать в долг», поэтому правильно фраза будет звучать так: «Одолжи, мне, пожалуйста, 1 000 рублей». Но в то же время нельзя сказать «Я одолжил у него 1 000 рублей» — в этом случае нужно говорить «Я взял у него в долг 1 000 рублей».

3.

Стих или стихотворение? В русском языке фраза «стих Пушкина» считается разговорной. Поэтому, даже если речь идет об одном произведении, нужно говорить «стихи Пушкина». Но правильнее все же будет «стихотворение Пушкина», а во множественном числе — «стихотворения Пушкина».

4.

«Править бал» — это устойчивое выражение, поэтому говорить «править балом» значит нарушать нормы русского языка. Причем части этой идиомы настолько «срослись», что филологи расценивают ее как одно слово, не разрешая менять ее по своему усмотрению.

5.

Строго говоря, оба варианта — и «в городе Москва», и «в городе Москве» — можно считать неверными. Первый «запрещают» правила русского языка, а второй не что иное, как канцеляризм. Если не требуется уточнение, о каком населенном пункте идет речь, то правильнее будет сказать просто «в Москве».

6.

Здесь все проще, чем кажется. Если мы указываем на точное число — миллион, то нужно писать и говорить «человек». В том случае, когда употребляется слово «миллионы», которое только маскируется под числительное, свой выбор нужно остановить на слове «людей». «Миллион человек» и «миллионы людей», и никак иначе.

7.

По правилам русского языка большинство существительных мужского рода, заканчивающихся на согласную букву, в родительном падеже получают окончание -ов. Есть из этого правила и исключения. Например, если речь идет о парных предметах, допустим, чулках или сапогах, то окончание будет нулевое: «чулок» и «сапог».

8.

Несмотря на то что современная норма произношения предполагает ударение на вторую букву «О», поставив его на первый слог, вы тоже не ошибетесь.

9.

В русской письменной традиции не было принято ставить запятую после слов «С уважением». Однако здесь на наш язык повлиял английский, и стандарты поменялись: так же, как в английском предложении «Best regards, John», в деловой переписке на русском языке теперь ставят этот знак препинания.

10.

Если к детскому билету у филологов нет претензий, то со взрослым билетом все немного сложнее: такой вариант допускается, но исключительно в разговорной речи.

11.

Согласно словарю русского речевого этикета В. Балакая, возможен единственный вариант — «извините», а «извиняюсь» — это не что иное, как просторечное слово, выходящее за рамки речевой нормы русского языка.

12.

Согласно правилам русского языка, нормой является вариант «дом на улице Лесной», а вот фраза «дом по улице» — это еще один пример канцеляризма.

13.

Оба слова — и «бесхозяйный», и «бесхозный» — могут использоваться в речи. Как правило, первый вариант употребляется с одушевленными предметами, а второй — с неодушевленными, хотя эта норма не закреплена ни одним словарем. Кроме того, у слова «бесхозяйный» есть и другое значение — «тот, кто не имеет хозяйства».

14.

Выход может быть и запа́сным, и запасны́м — оба этих варианта равнозначны. Однако второе слово — «запа́сный», в отличие от первого, имеет ограниченное употребление — его можно использовать лишь с несколькими существительными, например, запасны́м может быть путь.

Как вы считаете, станут ли когда-то разговорные слова речевой нормой и войдут ли в словари наряду с теми, что считаются правильными сегодня? Или, наоборот, нужно стремиться к тому, чтобы литературный язык стал языком повседневного общения?