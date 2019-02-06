14 пар знаменитостей, которые учились вместе в одной школе (Некоторые дружат до сих пор)

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Многие сегодняшние знаменитости встретились задолго до того, как стали звездами. Эти известные люди когда-то вместе учились, а некоторым из них удалось пронести детскую дружбу через годы. Джесси Джей и Адель в прямом смысле спелись еще в школе и давали на переменах совместные концерты.

AdMe.ru узнал, какие знаменитости были знакомы еще в школьные годы.

1. Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян

Две знаменитые светские львицы сидели за одной партой в начальной школе. Девушки продолжили общаться и во взрослом возрасте. Ким была стилистом Пэрис на съемках реалити-шоу «Простая жизнь» в 2003-м, после которого Хилтон добилась мировой славы. Тогда же у Кардашьян появилась идея создания аналогичной передачи, и ее мечтам суждено было сбыться: в 2007 году она блистала в шоу «Поспевая за Кардашьян».

2. Кейт Хадсон и Лив Тайлер

У этих актрис много общего: помимо того что девушки учились в одной школе, они также обе росли в звездных семьях. И Кейт, и Лив были замужем за музыкантами. Кроме того, Хадсон и Тайлер стали матерями в один и тот же год.

3. Ленни Кравиц и Николас Кейдж

Кравиц и Кейдж впервые встретились в одной из престижных школ Беверли-Хиллз. Кроме Кейджа, Ленни также познакомился в школе с Солом Хадсоном, более известным как Слэш, гитаристом Guns N’ Roses. Николас сыграл свою первую роль вынужденно. Чтобы его не задирали из-за известной фамилии (он племянник Фрэнсиса Копполы), однажды он надел темные очки и ковбойские сапоги своего брата и в таком виде отправился в школу. Подойдя к толпе мальчишек, Кейдж заявил: «Я кузен Ника. Учтите, если вы будете его обижать, вам придется иметь дело со мной».

4. Камерон Диас и Снуп Догг

Известная актриса и мировая звезда рэпа являются выпускниками Long Beach Polytechnic High School. Снуп Догг помнит актрису как активную участницу команды чирлидеров, а Камерон запомнила его как «высокого худого парня с кучей хвостиков в волосах».

5. Эдди Редмэйн и Том Хиддлстон

Будущие звезды кинематографа познакомились в Итонском колледже. Хиддлстон и Редмэйн вместе участвовали в школьных театральных постановках. Том сейчас со смехом вспоминает, что в пьесе «Поездка в Индию» он играл переднюю правую ногу слона, на котором ехал Эдди.

6. Фредди Принц — младший и Нил Патрик Харрис

Актеры ходили в среднюю школу Ла Куэва в Мехико и окончили ее с разницей всего в 3 года. Фредди не стал поступать в колледж, а сразу начал покорять Голливуд. Нил увлекся театром еще в школе, дебютировав в постановке «Волшебник страны Оз». Вскоре талантливый мальчик получил приглашение на маленькую роль на телевидении в программе «Улица Сезам».

7. Чез Боно и Дженнифер Энистон

В школе Боно и Энистон были близкими подругами, которые не расставались и после уроков. Но, закончив учебу, они перестали общаться: Дженнифер занялась актерской карьерой, а Чез (тогда еще Честити) нашла себя в музыке и писательстве, а также... сменила пол и стала мужчиной.

8. Джесси Джей и Адель

Девушки были одноклассницами в Британской школе искусств. Однажды Джесси подошла к Адель в школьной столовой и предложила спеть дуэтом. Вокальные сессии в обеденный перерыв стали доброй традицией подруг.

9. Ники Хилтон и Леди Гага

Они обе являются выпускницами католической школы для девочек в Верхнем Ист-Сайде. Уже тогда Стефани (настоящее имя Леди Гага) отличалась любовью к музыке и экстравагантным нарядам. Стефани ценила в юной Ники деловую хватку — это качество, которое она переняла у Хилтон, как признается певица, помогло ей впоследствии в построении карьеры.

10. Лина Данэм и Джемайма Керк

Актрисы популярного американского сериала «Девочки» познакомились в школе Сант-Энн в Бруклине. Впоследствии они вместе снялись в независимом фильме «Крошечная мебель». Данэм и Керк также совместно поучаствовали в бодипозитивной рекламной кампании нижнего белья и опубликовали видео в поддержку жертв изнасилования.

11. Шон Пенн и Чарли Шин

Пенн и Шин посещали одну и ту же среднюю школу Санта-Моники. В школе Чарли увлекался бейсболом, и ему прочили спортивную карьеру. Получив аттестат зрелости, будущие актеры переехали в Нью-Йорк. Вскоре Шон дебютировал на Бродвее.

12. Вэл Килмер и Кевин Спейси

Когда Спейси был подростком, родители отдали его в военную академию, однако через год Кевин начал посещать высшую школу Чатсворт, где часто принимал участие в школьных спектаклях. Там он и познакомился с Килмером. В 17 лет Вэл поступил в Джульярдскую школу в Нью-Йорке, став самым молодым студентом драматического отделения.

13. Роберт Паттинсон и Том Старридж

Актеры вместе учились в одной из лондонских школ. В свое время Том претендовал на роль Эдварда Каллена, но Роберт оказался удачливее. Старридж и Паттинсон дружат до сих пор, последний также стал крестным отцом племянника Тома.

14. Николь Кидман и Наоми Уоттс

Кидман и Уоттс учились в школе для девочек в Сиднее. Актрисы — близкие подруги, а во время развода с Томом Крузом Николь жила у Наоми. В свое время Уоттс отказалась от роли в фильме «Переводчица», зная, как сильно ее хотела получить Кидман.