14 обложек старых журналов, которые оказались настолько круты, что их решили переснять

8

9

8.2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Фотография для обложек журналов — это всегда нечто большее, чем просто фото. Особенно это касается известных изданий с богатым прошлым. Интересно, что, несмотря на разнообразие современных возможностей и новых идей, многие издания воссоздают старые обложки. Иногда это дань уважения прошлому, а иногда за переснятой обложкой скрывается целая история.

AdMe.ru решил сделать подборку с наиболее удачными и интересными «ремейками» обложек глянцевых журналов. Кстати говоря, мы обратили внимание на то, что часто одно и то же издание переснимает собственные обложки спустя несколько лет.

1. Playboy

В прошлом году Playboy, один из самых популярных мужских журналов, воссоздал обложки своих наиболее известных номеров, которые выходили с 70-х по 90-е годы. Главная фишка съемок — модели, ведь позировали фотографам те же самые девушки, что и 30 лет назад. Эта идея принадлежит сыну основателя знаменитого издания Куперу Хефнеру. На одной из обложек позирует бывшая супруга основателя Playboy Хью Хефнера и мать Купера — Кимберли Хефнер. Всего было сделано 7 таких обложек.

Еще одна модель Playboy, Моника Сент Пьер, воссоздала обложку Playboy, снятую в конце 70-х. Она была очень рада вспомнить молодость и снова посотрудничать с журналом. Глядя на ее стройную фигуру, даже не верится, что с момента первой фотосессии прошло уже около 40 лет.

2. Cleo

В 2016 году журнал Cleo переснял свою первую обложку, чтобы в точности воссоздать ее для последнего бумажного выпуска. На обеих обложках модели позируют в белоснежных платьях и с элегантной прической. Мартовский печатный номер журнала стал последним, поскольку тиражи издания стали резко падать. Сейчас Cleo можно читать только в электронном виде.

3. Harper’s Bazaar и W Magazine

Несколько лет назад актриса Кейт Хадсон снялась для обложки сентябрьского выпуска журнала W Magazine. Образ Хадсон — это явная отсылка к культовому сентябрьскому выпуску Harper’s Bazaar, где изображена модель Надя Ауэрманн, сфотографированная знаменитым Патриком Демаршелье. Образ повторен до мельчайших деталей: от драматичного макияжа глаз и бордовой помады до пронзительных голубых глаз и практически бесцветных бровей. Видимо, издатели W Magazine таким образом отдали дань уважения знаменитой обложке 1994 года.

4. Rolling Stone

Оригинальная обложка была снята в конце 80-х. Тогда актриса Лиза Боне, звезда сериала «Шоу Косби», снялась в достаточно необычном виде. Спустя 30 лет ее дочь, актриса Зои Кравиц, решила повторить образ матери, при этом сделав его еще более дерзким: она позировала без рубашки.

5. Vanity Fair и Vogue

8 лет назад Моника Беллуччи появилась на обложке итальянского номера Vanity Fair со своей 5-месячной дочерью Леони. Это был смелый поступок не только для актрисы, но и для издателей журнала. Однако позднее младенцы не раз оказывались на обложках глянца. Например, в 2015 году австралийское издание Elle также обратилось к теме матери и ребенка. Недавно американская теннисистка Серена Уильямс снялась для обложки Vogue с 4-месячной малышкой Алексис Олимпией на руках.

6. Harper’s Bazaar

Первая обложка вышла в далеких 60-х с моделью Джин Шримптон в головном уборе, похожем на скафандр. Вероятнее всего, тогда фотография была вдохновлена космической гонкой: к тому времени человек уже вышел в открытый космос. Спустя много лет вышла обложка индийского Harper’s Bazaar с явной отсылкой к обложке 50-летней давности. Причем индийское издание сделало сразу 9 вариантов, поскольку этот номер был посвящен многообразию культур. На обложке оказались корейская и мусульманская модели, а также супермодель Тайра Бэнкс.

7. Vogue

Хиллари Клинтон появилась на обложке декабрьского номера Vogue в качестве первой леди 20 лет назад. Тогда она выбрала для съемки темное бархатное платье от Oscar de la Renta. А в 2016-м году тоже накануне Нового года на обложке Vogue оказалась другая первая леди — Мишель Обама. Она позировала в роскошном белом платье от Carolina Herrera. Примечательно, что обеих дам для журнала фотографировала легендарная Энни Лейбовиц.

8. People

В середине 70-х вышел первый номер журнала People. На обложку тогда попала известная модель и актриса Миа Фэрроу в образе Дейзи из «Великого Гэтсби». В то время к выходу на большие экраны готовился фильм по мотивам романа. Когда журнал отмечал 40-летний юбилей, издатели решили переснять первую обложку с Тейлор Свифт, которая представляла свой новый альбом «1989».

9. Vogue и Numéro

Своей обложкой для Vogue знаменитый фешен-фотограф Питер Линдберг ознаменовал «эру супермоделей» и запечатлел главных моделей того времени: Наоми Кэмпбелл, Линду Евангелисту, Татьяну Патиц, Кристи Тарлингтон и Синди Кроуфорд. Позднее тот же Линдберг переснял свою известную обложку для французского издания Numéro с современными топ-моделями: Сашей Лусс, Кэтрин Макнил, Эмелин Валад, Су Джу Парк и Дафной Груневельд.

10. Harper’s Bazaar

И снова Harper’s Bazaar, переснявший очередную старую обложку. В оригинальном номере на обложке позировала юная Кейт Мосс для новогоднего номера. Через 20 лет австралийский Harper’s Bazaar снял для аналогичной обложки Николь Кидман в образе принцессы. Тогда она занималась промоушеном фильма «Принцесса Монако».

11. Esquire

В конце своего президентского срока Билл Клинтон согласился позировать для обложки декабрьского номера журнала Esquire. В новом году его место в Белом доме должен был занять Джордж Буш — младший. Через 8 лет эту легендарную обложку пересняли уже с Холли Берри. Актриса была признана самой сексуальной женщиной года.

12. Numéro и Elle

В начале нулевых французский журнал Numéro поместил на обложку фото юной модели Натальи Водяновой с необычным макияжем на лице. Спустя 15 лет тот же самый фотограф сделал снимок с Рианной для журнала Elle. Тогда певица раскручивала свою косметическую марку, и сердечко на ее лице было нарисовано стиком из новой линейки продуктов.

13. Esquire

Оригинальная обложка журнала Esquire с якобы бреющейся моделью вышла в середине 60-х. Тогда темой номера стала маскулинизация женщин Америки. Забавно, но эта тема была встречена в штыки, поэтому позировать для обложки отказались Мэрилин Монро и Ким Новак. В итоге кадр был сделан с итальянской актрисой. Спустя 43 года в честь своего 75-летия Esquire решил переснять скандальную обложку уже с Джессикой Симпсон.

Бонус: Vanity Fair и GQ

Обложка традиционного «голливудского» номера Vanity Fair стала настоящим мемом этого года. Пользователи интернета тщетно пытались сосчитать руки и ноги актрис. Сначала всем показалось, что у Риз Уизерспун три ноги (из-за тени от платья), потом у Опры Уинфри нашлась третья рука. Казалось бы, на этом забавная история могла бы закончиться, но через несколько месяцев журнал GQ выпустил пародийную обложку. Говорят, главный редактор Vanity Fair Радхика Джонс очень обиделась на этот поступок коллег.

А как вы считаете, переснимать старые обложки — это оригинальное решение или больше похоже на плагиат?