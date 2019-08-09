14 новостей со всего мира, которые доказывают, что у человечества есть шанс исправиться

13 0 19 2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Экологические катастрофы, социальные проблемы, люди, которые нуждаются в помощи, но не могут ее получить, давно стали частью нашей жизни. К счастью, есть настоящие супергерои, которые вопреки всему верят, что этот мир можно спасти. Верят и спасают.

Мы в AdMe.ru подготовили 14 новостей со всего света, которые доказывают, что у человечества еще есть шанс исправиться.

1. 13-летний подросток управляет своей пекарней и с каждой продажи жертвует еду бездомным

Майкл Платт с детства любил печь. Когда ему исполнилось 11, он открыл собственную пекарню «Десерты Майкла». Подросток говорит, что всегда хотел заниматься бизнесом, но он знал, что хочет не просто зарабатывать деньги, но и помогать людям. Сегодня Майкл работает по принципу 1:1. Если он продает один кекс, другой жертвует бездомным. Каждый месяц у него покупают примерно 75 кексов. Столько же кексов он отдает тем, кто нуждается в еде.

2. Предприниматель Майк Тан Тун Вин купил 10 000 велосипедов, чтобы пожертвовать их ученикам в Мьянме

Предприниматель Майк Тан Тун Вин приобрел 10 000 велосипедов у китайских компаний, которые раньше сдавали их в аренду. Несколько месяцев назад компании столкнулись с кризисом, большинство ушли с рынка. Тысячи велосипедов оказались ненужными, и Майк Тан Тун Вин купил их со значительной скидкой. Сейчас он занят тем, чтобы сделать велосипеды подходящими для школьников. Их оснастят вторым сиденьем, уберут блокировку QR-кодом и отправят в Мьянму. «Ученики в селах проходят огромные расстояния, чтобы добраться до школы, — говорит предприниматель. — Они тратят часы на дорогу, а родители не могут позволить подарить детям велосипед или мотоцикл. Пора восполнить этот пробел».

3. 600 водолазов приехали из Европы и Южной Америки, чтобы собрать 730 кг мусора на пляжах Флориды

Сотни водолазов из Европы и Южной Америки надели гидрокостюмы, чтобы избавить океан от мусора. Они собрали около 730 кг мусора и 30 кг лески. Это стало мировым рекордом, предыдущий был поставлен в 2015 году. Уборка длилась около 2 часов Утилизировать найденное поможет правительство города Дилфирд-Бич.

4. Детсадовцы в Дейтоне выучили язык жестов, чтобы единственная глухая ученица чувствовала себя комфортно

6-летняя Мори Белангер глухая, но это не помешало ей стать частью детского коллектива. Учителя и одноклассники сделали все, чтобы Мори было комфортно. Одноклассники постарались выучить язык жестов, чтобы общаться с новой подругой, а учителя развешали по школе плакаты, чтобы Мори было проще ориентироваться. Чтобы отблагодарить детей за терпение и понимание, школа устроила праздник. На торжестве побывала Золушка, которая исполнила песню на языке жестов. Роль Золушки взяла на себя студентка 2-го курса, мечтающая стать переводчиком жестового языка.

5. 11-летняя девочка рискнула жизнью, чтобы спасти ребенка от похитительницы

11-летняя Кэролайн из Южной Кореи стала воплощением мужества и храбрости после того, как спасла 7-летнюю девочку. О похищении она узнала от полицейских. Они ходили по домам, показывая фото женщины и малышки, которую та украла. На следующий день Кэролайн случайно столкнулась с похитительницей. Более того, женщина попросила Кэролайн приглядеть за ребенком, пока она зайдет в соседний дом. Как только женщина отвернулась, Кэролайн схватила малышку, закинула ее на спину и бросилась бежать. Девочки добрались до дома, где их уже ждали дедушка с охранником. Полиция забрала похитительницу в тот же день, а малышка вернулась к маме.

6. В Канаде приняли закон, который запрещает содержать китов и дельфинов в неволе

В Канаде принят закон, запрещающий содержание китов и дельфинов в неволе для развлечений. Запрещена также торговля, отлов и разведение китообразных. Ведущие ученые сходятся во мнении, что киты и дельфины страдают от огромного психологического и физического вреда в неволе. Из-за этого у млекопитающих начинаются хронические проблемы со здоровьем. Среди других последствий — ненормальное поведение, высокая младенческая смертность и сильная скука.

7. В Нью-Йорке свыше 100 бездомных подростков смогли поступить в колледж

Более 100 нью-йоркских школьников были награждены за то, что окончили среднюю школу и были приняты в колледж. Все они жили в приютах для бездомных. Департамент, отвечающий за благополучие бездомных, поприветствовал своих подопечных и передал в награду по сумке с вещами первой необходимости и ноутбук для каждого.

8. Ученые придумали, как преобразовать любую группу крови в универсальную

Исследователи из Университета Британской Колумбии нашли способ преобразовать любую группу крови в универсальную. Для этого они использовали ферменты кишечника. Универсальная группа подходит для переливания любым пациентам. Сейчас ученые тестируют свое изобретение в клинических условиях. Если они не выявят никаких побочных реакций, универсальная группа полностью изменит наши представления о донорстве крови.

9. В Руанде 93 % девочек получили вакцину от ВПЧ

Три года назад Руанда сделала профилактику рака шейки матки приоритетом здравоохранения. Правительство договорилось о партнерстве с фармацевтической компанией, чтобы предоставить девушкам возможность пройти бесплатную вакцинацию против вируса папилломы человека, который вызывает рак шейки матки. Недавно Министерство здравоохранения Руанды сообщило, что 93 % девочек получили прививки. Если так пойдет дальше, Руанда станет первой в мире страной, победившей рак шейки матки.

10. Бывший мэр Нью-Йорка пожертвует $ 500 млн, чтобы закрыть все угольные заводы в стране

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг пожертвует $ 500 млн, чтобы закрыть все угольные заводы в стране к 2030 году. С 2011 года он уже закрыл 289 угольных предприятий и теперь готов завершить начатое. Инвестиция Блумберга станет крупнейшим актом благотворительности, направленным на борьбу с изменением климата.

11. Нью-Йорк запретил пенополистирол: предприятия и жители переходят на биопластик

В Нью-Йорке официально запретили пенополистирол. Этот материал считается экологически вредным — он быстро поглощает токсины и не разлагается. Крупные компании ищут экологически безопасные альтернативы. Например, McDonald’s планирует заменить все свои упаковки на биоразлагаемые к 2025 году, а Starbucks собирается избавиться от пластиковых соломинок.

12. Заповедник в Африке празднует: за минувший год браконьеры не убили ни одного слона

Заповедник Ньяса в Африке огромен — по площади он сравним со Швейцарией. Невероятно, но за минувший год от рук браконьеров не пострадал ни один слон. Это огромное достижение — ранее количество особей сократилось с 12 000 до 3 600. И все по вине браконьеров. Теперь, когда угроза браконьерства уменьшилась, можно надеяться, что популяция восстановится.

13. Малышка, болевшая редким раком яичников, прошла 4 курса химиотерапии. Теперь она здорова

2-летняя Кенни пережила операцию и длительный курс химиотерапии. Это было необходимо — девочка была больна раком 3-й стадии. Собрать деньги на лечение помогли родственники и друзья семьи. 12 июня родители Кенни узнали, что их дочка здорова. Они рассказывают, что доктор просто подошла к ним и сказала: «Мы провели сканирование — ваша девочка здорова. Опухоли нет». После этой новости родители заплакали и долго сидели рядом, обняв друг друга. Случай с Кенни позволяет надеяться, что в скором времени в борьбе с онкологическими заболеваниями победа станет на сторону человека"

14. В Нью-Йорке запретили операции по удалению когтей кошкам

Губернатор штата подписал закон, который запрещает удалять когти у кошек. «Это бесчеловечная и ненужная процедура», — прокомментировал он. Ветеринары, которые все же решатся провести операцию, заплатят штраф $ 1 000. Некоторые владельцы котов удаляют питомцам когти, чтобы те не портили мебель и обои. Это серьезная операция: из-за нее сухожилия и связки перестают нормально работать, и это приводит к развитию артрита и болям в спине. Власти Нью-Йорка ожидают, что другие штаты последуют их примеру.

14 примеров выше доказывают, что чудеса творят не волшебники, а обычные люди. Мы уверены, что наши читатели могут дополнить этот список. Расскажите нам о тех, кто делает этот мир лучше.