14 передач из нулевых, ради которых мы с домочадцами боролись за пульт от телевизора

Современному зрителю уже сложно представить то время, когда не было интернета в его сегодняшнем виде с безграничными возможностями для учебы, работы и развлечений. Еще пару десятков лет назад популярным способом провести досуг оставался просмотр ТВ-передач. Временами на телевидении появлялись оригинальные и увлекательные шоу, из-за которых вся семья собиралась у экрана в строго назначенное время.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить, какие передачи так приковывали нас к телевизору в нулевые, что по сей день их упоминание откликается теплотой в душе.

«Фабрика звезд»

Легендарное реалити-шоу включало в себя 7 сезонов, которые выходили с 2002 по 2007 год на «Первом канале». По правилам телевизионного конкурса молодые дарования несколько месяцев жили в так называемом звездном доме, куда по будням приходили наставники сценического ремесла и именитые артисты. В конце недели был концерт, по итогам которого кто-то покидал проект. За участниками «Фабрики звезд» велось наблюдение, даже когда они посещали туалет. Кому-то это покажется недопустимым, но причина была веской. Дело в том, что тотальная слежка была организована в целях предотвращения необдуманных поступков, на которые может быть способен человек в тяжелой стрессовой ситуации. В аналогичном шоу за рубежом в уборной произошла трагедия, и создатели русской версии проекта сделали все, чтобы не допустить подобного.

Через «Фабрику звезд» прошли десятки молодых людей. Одни из них некоторое время спустя пропали с радаров, другие же блистают на сцене по сей день, например: группа «Фабрика», Полина Гагарина, Стас Пьеха, Ирина Дубцова, Тимати и другие. Мама заходит вчера в комнату и говорит: «А вот 18 лет назад я терпела и не рожала, потому что по ТВ шла „Фабрика звезд“ и я хотела досмотреть». © pjizm / Twitter

«Снимите это немедленно»

В 2004 году на телеканале «СТС» вышла передача о преображении женщин, которая просуществовала около 10 лет, претерпев несколько раз смену ведущих. Однако у многих по сей день упоминание шоу вызывает ассоциации с его первыми ведущими — Сашей Вертинской и Ташей Строгой, фотографии которых даже украшали обложки книг о стиле. Саша и Таша подвергали тщательному осмотру гардероб героинь, беспощадно расставались с неподходящей тем одеждой, после чего подбирали женщинам новые стильные образы. Героиня одного из выпусков поделилась, что после слова «снято» всю «выброшенную» одежду ей вернули. А также раскрыла секрет, что подбор новых вещей ведущими происходит не за 5 минут, как это видит зритель, а чуть ли не в течение полудня с привлечением стилистов и многочисленными примерками. Мне кажется, я стильно выгляжу лишь потому, что в детстве смотрела «Снимите это немедленно». © kristina_woy / Twitter

«Окна»

Ток-шоу «Окна» просуществовало с 2002 по 2005 год. Выходило оно сперва на «СТС», затем на «ТНТ». Ведущим программы был Дмитрий Нагиев, который новому поколению больше известен как брутальный мужчина из сериала «Физрук». Вместе с гостями он разбирал различные жизненные ситуации участников шоу, нередко порождая конфликты. При этом шоу носило постановочный характер, все его герои были актерами.

В одном из своих интервью Дмитрий Нагиев рассказал, что директор «Первого канала» его роль в «Окнах» охарактеризовал так: «Вы создали устойчивый образ гоблина», а после этого предложил ему работу на своем канале. Я настолько стара, что Нагиев для меня не физрук, а навсегда ведущий шоу «Окна». © Podslyshano_ / Twitter

«Необъяснимо, но факт»

Развлекательное шоу выходило на телеканале «ТНТ» с 2005 по 2009 год. Ведущий Сергей Дружко получал сообщения о необъяснимых явлениях, после чего на своем неизменном джипе отправлялся на «расследование». Даже сейчас, спустя десятилетие после закрытия телепередачи, пользователи сети продолжают цитировать реплики харизматичного Дружко, например: «Сильное заявление. Проверять я его, конечно же, не буду» и «Вы неправы, всего доброго».

«Самый умный»

Телеигра, в которой школьники отвечали на вопросы по различным дисциплинам и боролись за статус «самого умного», транслировалась на «СТС» с 2003 по 2013 год. До 2012 года ведущей шоу была Тина Канделаки, которая привнесла изюминку в детское соревнование: мало кого оставила равнодушным ее суперспособность зачитывать вопросы с невероятной скоростью. Участник шоу «Самый умный» поделился впечатлениями о съемках. Так, в действительности Тина выглядит стильно только по пояс, в рамках крупного плана, а ниже на ней можно было увидеть обычные тапочки: игра шла в течение 4–5 часов и все это время простоять на каблуках непросто. Потому, когда выход ведущей был снят на камеру, она меняла туфли на удобную обувь. А помните шоу «Самый умный»? Когда Канделаки такая:

— Эта минута начинается прямо сейчас! В каком году...

— В 92-м.

— Правильно!

И ты в шоке, и сзади голос раздается: «Вон, посмотри, какие дети умные, а тебя даже в магазин отправить нельзя!» © Tense_Fragile / Twitter

«Последний герой»

С 2001 по 2009 год на «Первом канале» зрителей приковывало к экрану реалити-шоу, участники которого на экзотических островах боролись за звание последнего героя. Ведущим 1-го сезона шоу был культовый актер Сергей Бодров — младший, который навсегда остался в сердцах зрителей молодым. Сперва Сергей отказался от предложения, сославшись на то, что и без ведущего такая телепередача будет интересной. Но позднее все-таки поддался на уговоры создателей. Актер тяжело переносил тропический климат, а вот экзотические блюда из насекомых попробовать не отказался. 1-й сезон «Последнего героя » - максимально крутое реалити-шоу! И там есть Сергей Бодров. Снимите что-то подобное! © ape6ek / Twitter

«Народный артист»

На первых порах существования «Фабрики звезд» ее главным конкурентом на телеканале «Россия» было шоу о талантах «Народный артист» (2003–2006), первые сезоны которого вел Иван Ургант. Мало кто помнит, что именно это телешоу впервые открыло широкой публике таких певцов, как Алексей Чумаков, Александр Панайотов и Мария Зайцева (ныне солистка группы «#2Маши»).

«Испытание верности»

В 2007 году на «Муз-ТВ» стартовало реалити-шоу, в котором ведущая Лера Кудрявцева помогала участникам проверить их вторую половину на прочность. Для этого специально нанятые актеры знакомились с ничего не подозревающими парнем или девушкой, в том время как за ними следили скрытые камеры. Позднее Леру сменила Тутта Ларсен.

«Форт Боярд»

Русская версия французского шоу появилась на телеэкранах в конце 90-х и просуществовала до 2013 года, а в 2019-м продюсеры возродили его под названием «Форт Боярд. Возвращение». Новая версия передачи позволила детям нулевых окунуться в прошлое и вспомнить, как они в школьные годы завороженно наблюдали за приключениями участников в старинной крепости посреди пролива Антьош у атлантического побережья Франции. Там знаменитые игроки проходили через испытания своих физических и интеллектуальных возможностей среди змей, скорпионов, пауков и даже тигров.

Оказывается, эта телепередача ассоциируется с беззаботным временем даже у некоторых знаменитостей. Вот, например, Юлия Савичева некогда принимала участие в шоу. Она поделилась фотографией со знаменитой крепостью и описала свои чувства так: «Странное ощущение, как будто вернулась в детство. Привет, „Форт Боярд“!»

«В гостях у Масяни»

В начале нулевых на популярном музыкальном канале выходило шоу, в котором мультяшный персонаж Масяня в непринужденной форме брал интервью у звезд российского шоу-бизнеса. Озвучивал Масяню небезызвестный Павел Воля. В 2005 году в связи с обращением художника, создавшего Масяню, передача была закрыта.

«Наша Russia»

Юмористический проект телеканала «ТНТ» в виде развлекательного скетч-сериала с несколькими сюжетными линями радовал зрителей с 2006 по 2011 год. Главные роли исполнили Сергей Светлаков и Михаил Галустян. Многие фразы их персонажей стали крылатыми среди поклонников шоу.

«В поисках приключений»

Увлекательное шоу о путешествиях с Михаилом Кожуховым приковывало на 44 минуты всех, кто мечтал о дальних странствиях. Ведущий посещал экзотические места, где окунался в местный быт и даже пытался заработать, пробуя себя в какой-нибудь диковинной профессии. В конце каждого выпуска он неизменно задавал вопрос местным «Что самое главное в жизни?», и это позволяло зрителям прикоснуться к мудрости людей других культур. Шоу транслировалось на телеканале «Россия» с 2002 по 2006 год.

«Квартирный вопрос»

Телепередача о ремонте, в каждом выпуске которой жилье обычных людей превращали в конфетку, впервые вышла на канале «НТВ» в 2001 году. Шоу еще существует, но у многих оно ассоциируется только с его первой ведущей, Наталье Мальцевой, которая более 10 лет комментировала происходящее на экране. Несмотря на то что над ремонтом каждой квартиры трудится команда профессионалов, хозяева не всегда остаются довольны результатом. Например, однажды героиней выпуска стала актриса Ирина Муравьева, которая заявила, что ее жилье изуродовали.

«Розыгрыш»

Шоу с Валдисом Пельшем и Татьяной Арно в роли ведущих транслировалось на «Первом канале» с 2003 по 2012 год. Десятки знаменитостей стали жертвами различных розыгрышей со стороны создателей проекта. Чтобы поставить в смешное положение Ксению Собчак, потребовался самый дорогой реквизит — огромный бриллиант стоимостью $ 754 тыс. Его позаимствовали у жены олигарха с целью заставить Собчак поверить в то, что на нее положил глаз арабский шейх.