14 хитростей, к которым прибегают иностранки, чтобы всегда быть на высоте

Многие из нас наверняка обращали внимание на то, что гардероб дам, живущих за рубежом, несколько отличается от привычного нам. Причем это касается женщин любого возраста. Конечно, кто-то справедливо заметит, что у каждой страны есть свои особенности, от культурных до климатических. И все же всегда можно взять на заметку некоторые приемы модниц из разных стран мира, которые помогут выглядеть более элегантно.

Мы в AdMe.ru решили подсмотреть, какими приемами пользуются иностранки, чтобы создавать образы, источающие шарм и хороший вкус. Возможно, некоторые из них захочется взять на вооружение, тем более что зачастую вам даже не придется покупать для этого новую одежду.

1. Не боятся ярких цветов

Цвет — это всегда броско. К подобной хитрости очень любят прибегать итальянки, когда хотят привлечь внимание к своему образу. У нас женщины зачастую не решаются надевать чересчур яркие вещи, опасаясь, что это будет выглядеть неуместно. На самом деле главное здесь — грамотно миксовать разные оттенки и создавать различные запоминающиеся сочетания. Обратите внимание на яркие платки, шарфы, палантины: они находятся у самого лица и могут придать вашей коже нужный и наиболее выигрышный оттенок. При этом некоторые стилисты полагают, что чем старше мы становимся, тем больше цветов нам стоит добавлять в свой гардероб.

2. Используют броские аксессуары

Многие женщины все же предпочитают одежду нейтральных цветов, поскольку она более практична и ее можно сочетать с чем угодно. Тогда можно пойти другим путем и добавить к наряду яркие аксессуары. Например, модницы Италии прибегают к такой уловке: выбирают в качестве акцента сумочку или контрастную обувь. Это сделает любой образ более эффектным. Кстати, вот отличный способ оживить сумку: купите контрастный ремень, и старая вещь заиграет новыми красками. А чтобы не ошибиться с цветом обуви, следите за тем, чтобы ее оттенок перекликался с каким-то из задействованных в вашем образе цветов. Обувь может сочетаться с шарфом, ремнем, шапкой или даже бусами.

3. Предпочитают юбки вместо шорт

Несмотря на то, что во многих южных странах жаркая погода стоит большую часть года, местные жительницы вовсе не спешат оголять свое тело. Например, если вы увидите в Испании женщину в шортах и сланцах, то, скорее всего, это будет приезжая. Для испанок шлепанцы и шорты — это не стильно. Испанские модницы предпочитают носить длинные струящиеся юбки из хлопка или льна. По их мнению, такая одежда более комфортна для жары, особенно если выбирать вещи светлых оттенков.

4. Зачастую пренебрегают макияжем. Особенно летом

Когда на улице печет солнце и становится жарко, француженки предпочитают не наносить макияж. Это помогает им сохранить свежий и ухоженный вид, поскольку чересчур яркий мейкап от жары может «поплыть» и стать липким. К тому же женщины во Франции не любят выглядеть так, будто они провели у зеркала слишком много времени. Их секрет привлекательности заключается в умеренной небрежности, а броский макияж никак не вписывается в эту концепцию.

5. Любят брюки со стрелками

Брюки со стрелками — незаменимая вещь в гардеробе итальянской модницы. Такие брюки создают выигрышный силуэт, а стрелки вытягивают фигуру не только спереди, но и сзади. Если вы склонны к набору веса в области груди и живота, то особое внимание можно обратить на модели, которые немного сужаются книзу. В сочетании с трапециевидным верхом они сделают фигуру более женственной.

6. Не жалеют денег на модные очки

Стильные очки, солнцезащитные или обычные, могут кардинально изменить ваш образ, ведь это одна из первых вещей, которые замечают люди при взгляде на вас. Об этом знают жительницы теплых стран, поскольку они носят солнцезащитные очки почти круглогодично. К тому же грамотно подобранные очки помогут скорректировать форму лица. Так что модные очки с яркой оправой или необычной формы способны творить чудеса и могут сделать ваш облик безупречным.

7. Носят необычные носки и колготки

Такая небольшая деталь, как цветные носки или колготки, может мгновенно преобразить и оживить весь ваш образ. Мы привыкли носить черные или бежевые колготки, и порой это действительно хороший выбор. Но если хочется добавить своему облику игривости и пикантности, то яркие носки в сочетании с ботинками или фантазийные ажурные колготки придут вам на помощь. Оттенки могут использоваться самые разные — от бордового до изумрудно-зеленого. Все зависит только от вашего вкуса и настроения. Так, цветные колготки или носки — частый атрибут в гардеробе итальянок, а француженки вообще редко носят колготки телесного цвета.

8. Выбирают маникюр в красных тонах

Ухоженные руки — непременная часть образа элегантной женщины. Что касается маникюра, то, к примеру, итальянки стараются избегать лаков для ногтей нюдовых оттенков и обращают внимание на более яркие цвета: красный, бордовый. Такой маникюр выглядит более изысканно, а еще именно эти оттенки отлично сочетаются с загорелой кожей.

9. Не демонстрируют слишком много оголенной кожи

Показывать слишком много кожи, особенно в области живота, чаще всего не вполне уместно в повседневной жизни. Разумеется, если вы не на пляже. Однако это вовсе не значит, что нужно носить исключительно закрытую одежду. Вы можете деликатно обнажить зону декольте или поступить как француженки и оголить ноги. Однако при этом ваш образ в целом должен быть максимально расслабленным.

10. Грамотно носят белый и черный цвета

Все мы знаем, что белый цвет освежает и идет практически всем. А образ, составленный из вещей белых или молочных оттенков, выглядит дорого. Однако при работе с белым есть некоторые нюансы. Так, жительницы Южной Европы, где обычно очень много солнца, предпочитают носить белое в пасмурную погоду. Под палящим солнцем белоснежные вещи будут смотреться не так хорошо. Это связано с тенями, которые образуются именно на светлой одежде, на темной же их не видно. А вот вещи черного цвета в сочетании с загорелой кожей помогут создать элегантный и эффектный образ.

11. Не инвестируют в одежду с логотипами

Французские модницы вряд ли когда-нибудь наденут вещь с броским логотипом. Для них это моветон. Французский стиль можно охарактеризовать словами «тихая роскошь», поэтому для местных женщин важно то, как они носят одежду и как смешивают разные детали гардероба, а не названия брендов. И вместо того чтобы купить дорогую майку с модным логотипом, француженка скорее вложит деньги в качественную белую рубашку. Это классический предмет гардероба, который никогда не выйдет из моды. Вот лишь несколько преимуществ такой рубашки: она освежает образ, подходит к любому стилю и сочетается с разными цветами и вещами, а еще это отличный фон для ваших аксессуаров. А еще у француженок есть секрет, как спасаться от жары: они носят белую рубашку из шелка. Главное, чтобы она была свободной, чтобы лучше сохранять прохладу.

12. Покупают шляпы с узкими полями

Шляпа — весьма эффектный аксессуар, который можно носить и в межсезонье, и летом. Например, шляпы любят жительницы Италии и Испании, и они советуют присмотреться к мужским головным уборам — возможно, свою идеальную шляпу вы купите именно в мужском отделе. Дело в том, что у дамских шляп часто много лишней фурнитуры, а также слишком широкие поля. Поля шляпы на каждый день должны быть не шире длины вашего указательного пальца. Так вам не будет казаться, что ее слишком много в вашем образе. К тому же такой головной убор точно не сдует ветром.

13. Не пренебрегают анималистическими принтами

Анималистические принты — это отличный способ придать гардеробу шарм и особую изюминку. Особенно эффектно выглядят рисунки под зебру или леопарда. Они сочетаются практически с любыми цветами, поскольку в их основе лежат базовые оттенки — черный, белый, кремовый, коричневый. Почему-то у нас подобные принты кажутся довольно вульгарными, но за рубежом модницы с удовольствием выбирают вещи с такими узорами. Если вы не готовы сразу надеть полноценную вещь с анималистическим принтом, то можно внедрять его постепенно, начиная с аксессуаров — сумок, шейных платков, ремней.

14. Носят пальто цвета camel

Пальто цвета camel — непеременный атрибут в гардеробе многих европеек. Это классика, которая всегда будет актуальна. У нас многие женщины предпочитают более практичные и немаркие цвета для верхней одежды, но бежевое пальто гарантированно выведет ваш образ на новый уровень и будет стоить каждой вложенной в него копейки.