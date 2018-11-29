14 фактов, которыми с нами поделился National Geographic

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Что находится на верхушке египетских пирамид? Как делают «вулканический хлеб» в Исландии? А при каких условиях можно увидеть самое редкое в мире явление? Сам процесс поиска ответов дает нам прилив сил, заставляет мечтать и чувствовать себя настоящим первооткрывателем. Поэтому мы так любим узнавать что-то новое о мире вокруг и о нас самих.

AdMe.ru расскажет вам несколько фактов из истории, культуры и мира дикой природы, которыми поделилось с нами Национальное географическое общество .

1. Так выглядит одна из верхушек египетских пирамид

Это камень Бенбен (ок. 1840 года до н. э.), который был обнаружен в Храме феникса. У древних египтян феникс считался символом цикличности времен года и обладал способностями к созиданию и воскрешению. По предположению ученых, Б енбен размещался на вершине пирамиды Аменемхета III . А надпись на камне — молитва, чтобы фараон снова «увидел жизнь».

«Открой лицо свое для царя,

Чтобы мог он видеть господина горизонта,

Чтобы мог он пересечь небо,

Ибо сделаешь ты, чтобы он взошел

Как великий бог,

Господин времени, звезда нерушимая...» Перевод с древнеегипетского Виктора Солкина

2. Если кормить канареек красным перцем, то они поменяют цвет

За цвет канареек отвечает особый пигмент, содержащийся в перьях . От солнечных лучей или пищи, которой питаются птицы, их оперение может приобретать различные оттенки. Канарейки, питающиеся красным перцем, из желтых становятся оранжевыми (как апельсин) или полностью красными. Перец птицам не вредит, он содержит много витаминов.

3. В Ватикане существовало музыкальное произведение, которое исполняли 1 раз в год и не разрешали копировать

Гигантское сочинение Аллегри для 2 хоров исполнялось в Ватикане всего 1 раз в год. Произведение тщательно охраняли, запрещали копировать и хранили в секрете почти 150 лет. Пока не появился 14-летний Моцарт, который, прослушав его всего лишь раз, затем записал его на слух и подарил произведение своей сестре Наннель. Когда об этом прознали в Ватикане, все были поражены точностью копирования, а Моцарт был награжден о рденом рыцаря Золотой шпоры прямо из рук Папы Римского.

4. Существует редкое и красивое явление под названием «перекрестное море»

Перекрестное море — это красивый и очень редкий феномен, который возникает, когда на море появляются 2 системы волн, двигающиеся под прямым углом. Одни волны вызваны ветром, а другие — природными условиями. В итоге это выглядит как сетка по всей поверхности воды. Красиво, однако, попав в такие волны, судно может легко перевернуться или сбиться с пути, а человек — утонуть, не сумев добраться до берега.

5. Борода золотой маски Тутанхамона отпала во время процесса чистки в Египетском музее в 2014 году

Маска фараона Тутанхамона — символ Египта и один из 10 символов человеческой цивилизации. Маска была найдена в 1922 году, пережила все войны и революции, но была испорчена сотрудниками музея в 2014-м. Служащие случайно оторвали бороду и, чтобы скрыть это, просто приклеили ее на эпоксидный клей, что нанесло артефакту еще больший ущерб. Обман раскрыли только в 2016 году, что повергло историков в шок.

6. Некоторые виды орхидеи называют растением дьявола, и это не просто так

Орхидея дьявола (Telipogon diabolicus) была найдена в лесах Колумбии совсем недавно. Отличается этот вид тем, что в середине цветка можно увидеть очертание лица с рогами и красными глазами, напоминающее демона. К сожалению, купить такой цветок в магазине пока нельзя, вид растет в особых условиях и занесен в Красную книгу.

7. Существует бесцветная радуга, которая появляется при определенных обстоятельствах

Туманная радуга (белая радуга) — это очень редкое явление, которое появляется во время тумана (а не дождя, как обычная радуга). Ее можно увидеть, только когда в атмосфере присутствуют очень мелкие капли (радиусом до 0,05 мм), если стоять спиной к солнцу и смотреть в сторону тумана. Интересно, что она может появляться и ночью, когда на небе достаточно яркая луна. Тогда ее называют лунной радугой.

8. GPS бесплатен для всего мира, но расходы на него составляют $ 2 млн в день

Глобальная система определения местоположения работает по всему миру благодаря 24 спутникам. На обслуживание спутников и на поддержание работы системы правительство США тратит $ 750 млн в год, то есть $ 2 млн в день. Личной выгоды для правительства, по его утверждениям, тут нет. Просто подобная система помогает избежать катастроф или быстро прийти на помощь в случае аварии.

9. Если вы из России, то вы могли пожить в разных городах, при этом никуда не переезжая

Вы могли родиться в Петербурге, пойти в школу в Петрограде, обвенчаться в Ленинграде и состариться в Санкт-Петербурге, при этом никуда не переезжая. Некоторые города в России переименовывались так часто, что можно было запутаться, где находишься.

10. Какашки пингвинов способны изменить экосистему Антарктиды

За последние 5 000 лет пингвины произвели 8 млн кг богатых питательных веществ для растений на территории Антарктиды. Однажды, когда климат изменится, эти вещества помогут растениям покрыть промерзшую почву, а животным — выжить.

11. Авокадо ядовито для птиц, кошек, собак, кроликов и вообще для домашних животных

Странно, но авокадо ядовито почти для всех, за исключением человека. Листья авокадо содержат ядовитую кислоту — персин, которая вызывает некроз сердечной мышцы и молочной железы у разных видов животных. Измельченная косточка авокадо может запросто убить домашнюю птицу, а мякоть — погубить лошадь или корову.

12. В Исландии есть традиция печь хлеб прямо в земле

Исландия — страна гейзеров и вулканов, и местное население научилось использовать их в домашнем хозяйстве. Один из древних рецептов по приготовлению «вулканического хлеба» (hverabrauð) используют и сегодня. Горшок с тестом закапывают возле гейзера на 24 часа, а сверху кладут камень. Температура почвы достигает 100 °C, что позволяет тесту пропечься. Такой хлеб едят с маслом, чтобы перебить серный привкус.

13. В 2016 году вдоль берега на полуострове Ямал в Западной Сибири появились тысячи гигантских ледяных шаров

Специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института ( ААНИИ ) рассказали, что это очень редкое явление, возникающее из-за сильных ветров, которые поднимают снег, скатывают его в шары и полируют. Шары могут скапливаться на берегу и достигать диаметра 50 см.

14. Каждые 23 тыс. лет Сахара превращается из пустыни в густой лес и обратно