14 вещей, которые вы никогда не увидите на женщине из Франции

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Французские женщины ассоциируются с безупречным вкусом, стилем и особым шиком, присущим только им. Один из главных принципов в их образе — это чувство меры во всем: от обуви до макияжа. И здесь точно есть чему поучиться.

AdMe.ru предлагает вам посмотреть, от каких вещей и принципов стоит навсегда отказаться, если вам близок стиль Софи Лорен и Марион Котийяр.

1. Чулки и колготки телесного цвета

Про колготки телесного цвета не писал только ленивый, но надевать их на прогулку по Елисейским полям — это самое последнее дело. Ноги должны быть или обнаженными, или в брюках, или в колготках и чулках черного и темных цветов. Имитировать открытую кожу там, где ее на самом деле нет, — для француженок все равно что себя не уважать.

2. Бюстгальтеры пуш-ап

Героиня Шарлотты Генсбур в «Нимфоманке» Ларса фон Триера породила целый модный бум на маленькую грудь во Франции. Здесь и раньше особо не стеснялись небольших размеров, но теперь искусственно приподнимать или увеличивать грудь — это просто моветон. Французские женщины доказывают, что истинная сексуальность не в размере бюста, а в энергии, которая есть у его обладательницы. Поэтому, подбирая комплект белья для образа по-французски, откажитесь от покупки стягивающих или бюстгальтеров пуш-ап в пользу женственного мягкого кружева.

3. Перебор с аксессуарами

Во французской моде действует закон: чем больше аксессуаров — тем проще сама одежда. Надеть разноцветную юбку, туфли, а сверху еще пару браслетов, ожерелье и серьги — ничего более ужасного для француженок нет. Как правило, выбор нужно делать в пользу чего-то одного: или выделяющаяся одежда, или броские украшения, или яркий ремень / сумка.

4. Броские логотипы популярных брендов

Французские блогеры пишут, что подлинная роскошь — это то, как вы держите себя, а не блестящие логотипы на всех предметах гардероба. Поэтому надевать обувь и одежду, а также брать с собой сумки с чересчур заметными логотипами — это дурной вкус. Еще хуже, когда они присутствуют сразу на нескольких элементах вашего образа.

5. Только городской стиль в черте города

Француженки смело используют элементы своего пляжного гардероба, когда находятся в городе. Если у вас летнее настроение, а на улице тепло, почему бы не надеть сарафан и не украсить свой образ эспадрильями и широкополой шляпой? Француженок совершенно не смущает такой наряд, даже когда они находятся не на набережной Ниццы, а в центре Парижа.

6. Нарочито продуманный и идеальный образ

Для француженок перебор с макияжем и фиксированной укладкой — это синоним дурного вкуса. Выходить из дома каждый день так, словно собираетесь на фотосессию для глянцевого журнала, — это не для них. Французским женщинам важно сохранять налет небрежности, легкую незавершенность образа. Прическа обычно производит впечатление, что для ее создания потребовалось ровно два взмаха расческой. Это придает непосредственность и беспечность, поэтому с ними так любят общаться мужчины. Они не отталкивают своей выверенной до миллиметра идеальностью и кукольностью лица.

7. Заметный рельеф мышц

Золотые стандарты фирменной походки Софи Лорен живы во Франции и сейчас. Поэтому француженки любят делать акцент именно на талии и стройных ногах, а не перекачивать себе пресс и ягодицы в угоду мировому гламуру. Для них важно оставаться женственными и нежными. Эталон — просто изящная и стройная фигура.

8. Пренебрежение пиджаками

В гардеробе каждой француженки не меньше десятка различных пиджаков и блейзеров на все случаи жизни. Они настоящие фанатки этого элемента гардероба и могут дополнить им любой образ. Там, где другие женщины не задумываясь наденут кожаную куртку или спортивную ветровку, француженка выберет изящный приталенный блейзер.

9. Каблуки и платформы до небес

Французские стилисты пишут о том, что экстремально высокая обувь, как у Леди Гага, может присниться им разве что в страшном сне. Такие туфли придают значительную высоту росту и экстравагантность образу, но неизбежно делают его более вызывающим. Француженки больше ценят классическую женственность без чересчур кричащих элементов. При выборе туфель они руководствуются принципом: надевать только такие каблуки, на которых без затруднений можно прогуляться.

10. Презрительное отношение к стилю своих мам и бабушек

Для француженок женщины предыдущих поколений — это самые подлинные иконы стиля. Они с большей готовностью равняются на них, чем на современную моду. Часто в идущей по улице паре женщин сложно распознать, где мама, а где взрослая дочь, — настолько элегантно обе выглядят.

11. Объемные вещи без малейшего акцента на талии

Балахонистые вещи уместны, когда вы только выходите из моря или ванной. В остальных случаях француженки стараются подчеркнуть в своем образе талию. Им важно чувствовать себя элегантными и немного хрупкими, а это ощущение довольно сложно заполучить, надевая на себя мешкообразную одежду.

12. Крест на себе из-за возраста

Ничто не может помешать француженке быть элегантной и утонченной, а особенно возраст. Перестать заботиться о своем образе после 40, 50 и больше лет — для француженки это совершенно невозможно, стиль у нее в крови. Поэтому, прогуливаясь по французским улочкам и заглядывая в кафе, вы можете встретить огромное количество со вкусом одетых дам самых разных возрастов.

13. Шубы из натурального меха на молодых девушках

Одеваться в дорогие натуральные меха в 20 лет — примерно то же самое, что иметь логотип Chanel на сумке, туфлях и пряжке ремня одновременно. Натуральные шубы во Франции — это показатель статуса и возраста, молодой девушке они совершенно ни к чему.

14. Беспокойство и тревога на лице

«Быть красивой не вредно, но недостаточно. Надо искриться, быть забавной», — говорила Софи Лорен. И была права. Хмурые, высокомерные и чересчур серьезные женщины отталкивают от себя. Стоит вам обратиться к француженке, и она тут же ответит вам с улыбкой, при этом неважно, выспалась ли она и какие у нее в данный момент проблемы.