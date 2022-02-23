13 знаменитых женщин, которые впитали красоту и грацию с молоком матери

В извечном вопросе о внешнем сходстве детей и родителей, кажется, поставили точку. Ученым-генетикам на примере млекопитающих удалось доказать, что человеку при рождении от отца достается 80 % генов. Именно ДНК папы влияет на то, как мы выглядим.

Но нам в AdMe.ru кажется, что на примере знаменитых красавиц мы сможем доказать обратное. Только посмотрите, насколько они похожи на своих мам.

Кэти и Пэрис Хилтон

Мама светской львицы — бизнес-леди и предприниматель. К 30 годам Кэти Хилтон уже успешно управляла собственным магазином подарков и антиквариата. Вскоре после этого запустила линию уходовой косметики, парфюмерии и дизайнерской одежды. В узких кругах женщина также известна своим участием в благотворительной деятельности.

Тина Ноулз и Бейонсе

Тина Ноулз не только мама известной певицы Бейонсе, но и состоявшийся модельер. Женщине удалось поработать с такими крупными изданиями, как Voque и Cosmopolitan. Сейчас мама с дочкой занимаются благотворительностью, открывая собственные некоммерческие организации и центры по поддержке нуждающихся.

Блайт Даннер и Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу пошла по актерским стопам мамы. Со второй половины XX века и по сегодняшний день Блайт Даннер активно снимается в телевизионных сериалах и полнометражных картинах. Одной из самых популярных ее работ стала роль Дины Бернс в фильме «Знакомство с Факерами». Также Блайт Даннер занимает активную общественную позицию по вопросам защиты окружающей среды и развитию медицины.

Галина Логинова и Милла Йовович

Ни для кого не секрет, что у Миллы Йовович русские корни. Мама знаменитой актрисы родом из Туапсе. К слову, карьерный путь Мила выбрала с оглядкой на нее. Галина Логинова — популярная советская актриса театра и кино, известная по роли в телесериале «Тени исчезают в полдень». Сегодня женщина занимается карьерой дочери и выступает как ее личный агент.

Бонни Линдси и Дита фон Тиз

Стиль Диты фон Тиз сформировался при непосредственном участии ее мамы. Бонни Линдси была без ума от старых голливудских фильмов и прививала юной Дите любовь к винтажным нарядам. По профессии женщина была мастером маникюра.

Ванесса Редгрейв и Наташа Ричардсон

Наташа Ричардсон — яркий представитель актерской династии. Ее мама Ванесса Редгрейв — знаменитая британская актриса театра и кино. Широкую известность женщина получила за роль в фильме «Джулия» , за которую была удостоена премии «Оскар». Сегодня женщина много времени посвящает общественно-политической деятельности.

Энрика Сома и Анжелика Хьюстон

Мать наградила Анжелику Хьюстон яркой внешностью с итальянским акцентом. В 50-е годы XX века Энрика Сома профессионально увлекалась балетом и позировала для модных журналов.

Ольга Шайхлисламова и Ирина Шейк

Мама Ирины Шейк Ольга Шайхлисламова имеет русские корни. Модель признается, что необычная внешность ей досталась от отца, а светлые глаза — от матери. Ольга Шайхлисламова пианистка. Устроиться по профессии в сфере искусства ей не удалось, поэтому долгое время она проработала в детском саду учителем музыки.

Джейд и Дрю Бэрримор

Со стороны матери Дрю Бэрримор унаследовала венгерские корни и актерский талант. Дрю признается, что в юношестве их отношения с мамой были напряженными, но к сегодняшнему дню им удалось проработать конфликт и выстроить общение на новом уровне.

Линн и Бритни Спирс

Линн Спирс посвятила свою жизнь работе с детьми. Первое время она владела и управляла детским садом, а после этого преподавала в школе. В узких кругах Линн Спирс также известна как писатель. В ее послужном списке автобиографии, романы и мемуары, в которых женщина подробно рассказывает о жизни своей семьи.

Джеральдина Чаплин и Уна Чаплин

Еще одна представительница актерской династии — Уна Чаплин. Мама девушки, Джеральдина Чаплин, — дочь великого Чарли Чаплина. В юношестве мама актрисы увлекалась танцами, но вскоре пошла по стопам отца. Была номинирована на премию «Золотой глобус» за роль Тони в исторической драме «Доктор Живаго» (1965).

Пэтти Флинн и Гвен Стефани

Мама Гвен Стефани никогда не была медийной личностью. Всю сознательную жизнь она проработала бухгалтером. Но вскоре оставила карьеру, чтобы полностью посвятить себя поддержанию домашнего уюта и заботе о детях. В счастливом браке Дениса Стефани и Пэтти Флинн появилось 4 детей, второй по старшинству стала Гвен.

Валери Моррис-Кэмпбелл и Наоми Кэмпбелл

Экзотической внешностью Наоми Кэмпбелл обязана маме. Корни Валери Моррис-Кэмпбелл уходят на Ямайку. Карьеру женщина связала с танцами, к чему с раннего детства приучала и дочь.