13 случаев, когда люди просто хотели пообщаться в интернете, но что-то пошло не так
Первый обмен сообщениями между компьютерами произошел еще в 1969 году. А первое СМС на телефон пришло только в 1992-м. С тех пор общение в сети стало неотъемлемой частью жизни. Несмотря на то что мы уже давно привыкли к разговорам в интернете, случается, что переписка идет куда-то не туда.
Мы в AdMe.ru любим, когда юмор врывается в нашу жизнь, и собрали несколько случаев, когда разговор получился не таким, каким должен был быть.
«Моя начальница наложила на себя маску картошки в видеочате. Она не знала, как ее убрать, и провела так всю встречу»
«Я сочувствую. Я каким-то образом превратился в сосиску на встрече в Zoom и тоже не мог понять, как ее выключить»
Да что такое этот ваш Zoom
Видеоконференция во время работы из дома? Я за!
Современная учеба
«Звонил девушке в скайп, как только она отошла, пришел котейка, и вот как он отреагировал на мое „кис-кис-кис“ со стороны компа»
Всем нужны кошки
Когда в чат затесался геолог
Наверное, ему очень одиноко
Кажется, на видеоконференции его пока никто не заметил
«Включи видеосвязь, говорили они, все будет хорошо, говорили они»
Когда муж — бумер
«Коллеги отказались продолжать видеоконференцию, пока мы не пригласили собаку»
Какие забавные случаи происходили во время ваших переписок?
Фото на превью jessdlang / twitter