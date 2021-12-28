13 наших слов, которые перебрались в иностранные языки. А мы и не подозревали

В России существуют общества, которые борются с иностранными заимствованиями в языке. Они выступают против многочисленных англицизмов, наводнивших наш великий и могучий: «бойфренд», «фитнес», «лайк» и «репост», да даже «бассейн» им не милы. Однако заимствование — процесс не односторонний. И наши слова, называемые русизмами, тоже закрепляются в заморских языках.

AdMe.ru разыскал привычные русскому уху слова, которым удалось проникнуть в лексикон иностранцев.

Катюша

В японском языке нашим женским именем называет не что иное, как обруч для волос. Говорят, что слово получило распространение из-за произведения Льва Толстого «Воскресение», спектакль по которому в свое время был очень популярен среди японцев. Главная героиня Катюша носила на голове ободок, поэтому ее именем стали называть этот новый для потомков самураев аксессуар.

Икра

Еще одно наше слово, которое укоренилось в языке восточных соседей, — это «икра». Японизированная версия названия деликатеса звучит как ikura и обозначает только красную икру, засоленную на русский манер.

Бабушка

Словом babushka в английском языке называют не только пожилых дам, перемывающих косточки прохожим у подъезда, но и женский платок, завязанный под подбородком. Есть еще и 3-е значение: привычных нам матрешек на Западе тоже кличут бабушками. При этом ударение в слове падает на букву У.

Шапка

С привычным русскому уху словом «шапка» случилась любопытная история. Оно произошло от французского chapeau, которое в переводе означает «шляпа». Однако позже в результате обратного заимствования у французов появилось слово chapka, но им обозначают не всякий головной убор, а именно меховую шапку-ушанку.

Малосольные

Малосольные огурчики любим не только мы, но и французы. Они даже позаимствовали наше слово, которое во французском языке превратилось в malossol. Им называют как соленые огурцы, так и засоленную икру. В последнем значении malossol используется и в английском языке.

Ватка

Турки переняли слово «ватка», но имеет оно несколько иной смысл. Их vatka — это деталь одежды, которую в русском именуют подплечником.

Давай!

Прибалтийские народы прибегают к помощи русизмов, чтобы сделать свою речь более выразительной. В этом им помогают жаргонные и бранные слова. А латыши, например, нередко восклицают «Davai!».

Шашлык

Блюдо в виде жаренного на мангале мяса мы позаимствовали у народов Центральной Азии, а его название — из тюркских языков, соответственно. Уже из русского оно перекочевало на Запад, и теперь в английском есть свой shashlik, а в немецком — schaschlik.

Полынья

С XIX века полярники разных стран используют для обозначения незамерзшего участка водоема отечественный термин «полынья». Само слово уходит корнями в праславянский язык и происходит от «полъ», что значит «открытый».

Кудри

Язык финнов тоже полон русизмов. Одним из слов, закравшихся в финский, является «кудри». Им обозначают прядь волос, не обязательно вьющуюся. А вот привычные нам кудри, которых красавицы прошлого добивались бессонными ночами на бигуди, у наших соседей зовутся kutrit.

Кулебяка

Русская кухня пришла в западные страны вместе с названиями блюд, которые со временем прочно укоренились в иностранных языках. Так, наша кулебяка — продолговатый закрытый пирог со сложными начинками, в основе которых используются мясо, рыба или грибы, — знакома носителям английского как coulibiac.

Маршрутка

«Это не шутки, мы встретились в маршрутке», — поет отечественная исполнительница. Удивительно, но даже англичане смогут понять, что это за неведомый зверь такой, ведь слово «маршрутка» теперь существует и в английском языке. Но знают они о таком феномене лишь понаслышке, ведь ездить на работу в забитых микроавтобусах приходится не им, а нам.

Соболь

Маленький пушной зверек, шубы из шкурок которого в свое время носили зажиточные бояре при царском дворе, водится преимущественно в России. Видимо, поэтому именно из нашего языка его название заимствовали другие народы. Однако в разных странах оно произносится на свой манер, например в Германии — Zobel (читается как «цобел»).