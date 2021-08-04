13 комиксов от девушки, которая явно заслужила черный пояс по материнству

Жизнь матери — это изнуряющий труд с перерывами на короткий сон и еду на бегу. Но некоторые героини еще умудряются посвятить часть своего времени творчеству и рисуют комиксы, в которых многим родителям сложно будет себя не узнать. Именно такие работы создает Татьяна — врач, которая творит под говорящим ником Мама в халате.