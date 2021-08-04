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13 комиксов от девушки, которая явно заслужила черный пояс по материнству

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Жизнь матери — это изнуряющий труд с перерывами на короткий сон и еду на бегу. Но некоторые героини еще умудряются посвятить часть своего времени творчеству и рисуют комиксы, в которых многим родителям сложно будет себя не узнать. Именно такие работы создает Татьяна — врач, которая творит под говорящим ником Мама в халате.

Мы в AdMe.ru всегда нацелены на поиск творческих бриллиантов и готовы разделить очередное обнаруженное богатство с вами.

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А как чудит ваш ребенок или чадо ваших близких?

Фото на превью mama.v.xalate / Instagram
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2k
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