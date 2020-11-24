13 древних вещей, которые мы все считали современными изобретениями

Современного человека окружает множество вещей, которые делают его жизнь проще. Казалось бы, все они появились в наш век высоких технологий, а раньше бедные люди были лишены подобных удобств. Но, как показывают исследования историков, стремление к комфорту у нас в крови, и даже далекие предки тратили силы и время не только на выживание, но и на изобретение новых предметов, улучшающих быт.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, история каких современных устройств и явлений на самом деле занимательнее, чем мы думали.

Холодильник

Как только человек научился добывать пищу в большем количестве, чем ему требовалось для одной трапезы, возник вопрос, как эти излишки сохранять. Уже в древности люди умели засаливать и коптить еду. Волшебное воздействие холода на продукты тоже было известно. Идея создавать лед искусственным путем для этих целей впервые пришла в голову ученым во времена Зимри-Лиму, который правил государством Мари (расположенным в Месопотамии) с 1774-го по 1759 г. до н. э. Изобретатели построили здание, оснащенное специальной дренажной системой и несколькими мелководными бассейнами. Вода в емкостях ночью замерзала. Так появились первые ледники, которые использовались для хранения пищи вплоть до XIX в.

Телефон

Современный мир сложно представить без телефонов. Сейчас мы можем связаться с любым человеком, где бы он ни находился, чтобы обсудить серьезные вопросы или просто поболтать. Однако технология передачи звука на расстоянии была известна еще цивилизации чима, которая существовала на территории Перу с VIII по XV вв. н. э. С помощью двух тыкв, кожаных мембран и шпагата они создали средство связи наподобие современных телефонов. Исследователи так и не смогли выяснить, для чего был придуман этот аппарат: письменностью народ чима не владел. Скорее всего, он требовался вельможам или жрецам. С помощью этой технологии простые клерки могли передавать сведения знатным гражданам или священникам, которых они не имели права видеть вживую. Кстати, такой телефон вполне можно сделать своими руками.

Упаковочная бумага

Различные способы упаковки товаров появились примерно тогда же, когда зародилась торговля. Изначально для этого использовались корзины, деревянные ящики, керамические сосуды и прочее. Первыми, кто стал применять в этих целях бумагу, были китайцы. Еще в I или II в. н. э. они упаковывали продукты в кору тутового дерева. Позднее в бумажные листы заворачивали лекарственные средства и чай. В Европе подобный метод впервые появился в XI веке. Персидский путешественник заметил, как на каирском рынке торговцы упаковывали в бумагу фрукты, овощи и специи.

Одноразовая посуда

Неизменный спутник пикников и вечеринок, одноразовая посуда — это благословение и проклятие XX в. Очень удобная вещь: не ломается, мыть не надо, использовал и выбросил. Удивительно, но подобная идея пришла в голову не нашим современникам. Ученые обнаружили глиняные чаши, которые существовали еще во времена минойской цивилизации (XVIII–XVII вв. до н. э.). Их делали специально для пиров. После праздника посуду выбрасывали. Археологи обнаружили тысячи подобных кружек. Скорее всего, использование чашек было демонстрацией богатства и высокого социального статуса. Кроме того, никто не желал заниматься мытьем посуды после вечеринки. Во времена правления Елизаветы I в Англии появилась съедобная посуда. Тарелки, ложки, вилки и ножи делали из сахарного теста. Конечно, такую диковинку можно было увидеть только на пирах знати. Да и придумали одноразовую посуду для развлечения, а не в целях сохранения окружающей среды.

Рожок для обуви

Незаметная, но при этом незаменимая вещь в нашем гардеробе, без которой процесс обувания для некоторых людей превращается в настоящую пытку. Как и множество маленьких пустяков, появилась она задолго до XX в. Скорее всего, первыми рожками стали пользоваться еще в позднем Cредневековье, когда обувь, первоначально сшитая из простых кожаных чехлов, стала конструктивно более сложной. Упоминания этого предмета в летописях встречаются с XV в. Но настоящую популярность эти изобретения обрели в эпоху Ренессанса. Королева Елизавета I Английская приобрела 22 рожка за 23 года. Видимо, уже тогда таинственное исчезновение этих предметов было обычным делом. Поэтому, помимо клейма мастера, на них часто вырезали и имена владельцев. Кроме того, ложки были богато украшены, на них изображали геометрические фигурки, цветы, геральдические символы. Некоторые мастера считали изготовление обувных рожков своим хобби и не продавали, а дарили их друзьям.

Утюг

Глажка вещей, которая для некоторых — радость, а для других — печальная повинность, была известна еще нашим далеким предкам. Сложно сказать, когда первая дама решила, что ее наряд должен быть не только теплым, удобным, но еще и не помятым. Точно известно, что китайцы стали первыми использовать металлические предметы для разглаживания одежды. Для этого они наполняли специальные сковороды горячими углями и проводили ими по ткани. В Северной Европе для этих же целей применяли камни, стекло и дерево. Подобные предметы археологи находили в женских захоронениях, принадлежавших викингам. Не очень понятно, каким образом дамы в те времена разглаживали одежду, но навряд ли каменные или стеклянные утюги нагревали. В эпоху Средневековья от складок на ткани избавлялись с помощью специальных прессов. Эти механизмы просуществовали вплоть до XIX века, когда и был изобретен первый железный утюг, похожий по конструкции на современных собратьев.

Матрасы с подогревом

Ничто так не способствует крепкому сну, как теплая постель. В современном мире для этого существуют матрасы с подогревом и электрические одеяла. В былые времена, когда электричества и центрального отопления еще не было, а печка или камин не могли прогреть покои, люди шли на различные ухищрения, чтобы подготовить свое ложе ко сну. Для этого существовали различные грелки. В XVI в. использовали камни или кирпичи, которые нагревали в печке, а уже потом укладывали в кровать. Затем появились металлические устройства с крышкой или без нее, в которые добавляли раскаленные угли. Такие предметы быстро остывали, и через несколько часов в постели было уже не так уютно. Чтобы матрас мог хранить тепло дольше, придумали специальную конструкцию. В кровать помещали деревянную или металлическую раму, внутри которой располагались емкости с углями или топливом. Подобное изобретение помогало поддерживать тепло в кровати в течение всей ночи и избавляло хозяина от необходимости бегать к печке за свежей порцией углей для грелки.

Паспорт

Первое упоминание о паспортах можно встретить в древнем индийском трактате «Артхашастра», который был создан в III в. до н. э. Там говорилось, что официальное лицо отвечает за выпуск запечатанных манускриптов, которые необходимы для въезда и выезда из страны. В Древнем Китае во времена империи Хань (с III в. до н. э. по III в. н. э.) паспорта были необходимы и для путешествия внутри страны. В этот документ вносились такие детали, как возраст, рост и физические особенности человека. Подобные бумаги требовались даже детям, если они не находились на попечении матери или были старше года. Паспортный режим существовал и на территории Египта в самом начале арабского правления. Еще в VIII в. н. э. правитель распорядился, что каждый гражданин, покидающий свой округ, должен иметь на руках соответствующий папирус. Наказание за перемещение внутри страны или же выезд за ее пределы без подобного документа было строгим. Причем не только для человека, но и владельца транспортного средства, чьими услугами он пользовался.

Формы для выпечки

Секреты выпечки хлеба были известны древним грекам, египтянам и римлянам. Как показали последние научные исследования, австралийские аборигены тоже умели делать мучные изделия, правда, использовали не зерна пшеницы, а ямс. Самой старой печи, которую обнаружили в Хорватии, более 6 500 лет. В какой-то момент античный пекарь задумался не только над вкусом хлеба, но и над его внешним видом. Таким образом на свет появилась первая форма для выпечки. Для изготовления этих предметов использовалась глина. Впоследствии римляне принесли обычай фигурной выпечки в Северную Европу, где он обрел небывалую популярность.

Многоквартирные дома

Многоквартирные дома существовали еще во времена Римской империи. Подобное строение называлось инсула («остров» на латинском). В высотках обитали в основном представители среднего класса, которым не хватало денег на собственный дом в городской черте. На первом этаже располагались таверны и магазины, верхние же были отданы под квартиры. Причем чем выше находились апартаменты, тем меньше была их площадь и дешевле арендная плата. Дома были оборудованы водопроводом и канализацией, но возводили их зачастую из дешевых материалов: кирпича и не очень качественного бетона. Поэтому пожары и обрушения таких строений были не редкостью. Все многоэтажки принадлежали какому-нибудь владельцу, который и получал доход от сдачи жилья. Иногда дома даже называли в честь хозяина. Инсула могла состоять из 9 этажей, до тех пор пока император Август не ограничил законодательно высоту строений до 20 м. Обычно в доме располагалось 6 или 7 квартир, каждая из которых занимала порядка 92 м². Кухни в стандартных римских апартаментах не было.

Рестораны

Первый ресторан, похожий на современный, появился в Китае приблизительно в XII в. н. э. В те времена крупнейшими городами империи были Кайфын и Ханчжоу, в каждом из которых могло проживать до 1 млн человек. Многие торговцы путешествовали с севера страны на юг, и местная пища была им непривычна. Именно для них и работали такие заведения. Располагались они обычно в развлекательных кварталах, где находились магазины и гостиницы. Количество ресторанов в XII в. было сопоставимо с их числом в современных туристических центрах. При входе посетители видели стенд с различными блюдами, который и служил своеобразным меню. Затем к гостям подходил официант, который, выслушав заказ, отправлялся на кухню и становился в очередь за другими, чтобы сообщить перечень яств. Китайские официанты славились невероятной ловкостью. Они могли передвигаться по залу, неся одновременно до 23 различных блюд: 3 на левой руке и 20 — на правой. Подавать еду на стол требовалось в том же порядке, в котором она была заказана.

Вегетарианство и спортивная диета

Разнообразные диетические предпочтения появились еще в античные времена. Так, приверженцы Орфизма были убежденными вегетарианцами. Во-первых, последователям этого течения претило убивать животных. А во-вторых, они подозревали, что и в братьях наших меньших может обитать душа, так что при поедании мяса эта таинственная субстанция переходила к человеку. Особой диеты придерживались и древнегреческие спортсмены. Для того чтобы достичь завидных успехов на Олимпиаде, нужно было не только тренироваться, но и правильно питаться. Меню олимпийцев обязательно включало в себя большое количество мяса и хлеб. Вкушать сладости не рекомендовалось. А вот сухие фрукты и сыр были приятным добавлением к неизменным мясным блюдам.

Кулинария и фастфуд

Современные заведения, где можно купить готовые блюда, — это тоже не наша придумка. В Древнем Риме были популярны термополии, где любой желающий мог купить еду навынос. Сюда в основном ходили небогатые городские жители, которые не могли позволить себе кухню в собственных домах или квартирах. В термополиях подавались холодные и горячие блюда. Перекусить можно было в общем зале или взять заказ с собой. Еда выкладывалась в чаши и тарелки, которые стояли на прилавке. Клиенты могли выбрать из нескольких вариантов сушеных лакомств (таких как орехи и пр.) Сложно сказать, подавались ли в термополиях горячие яства, ведь в этом случае емкости пришлось бы постоянно мыть. Помимо пищи, посетителям предлагали и различные напитки. На первом этаже обычно располагался зал, а на втором были жилые комнаты.

А какое изобретение древности вы считали современной находкой?