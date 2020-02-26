13 членов королевской семьи, которые поражают сходством со своими предками
Британская монархия — одна из старейших в мире, и генеалогическое древо королевской семьи можно отследить до IX века нашей эры. Самое поразительное, что многие из современных принцев, принцесс и герцогов очень похожи на своих предков, что заметно даже невооруженным глазом.
Мы в AdMe.ru сравнили 10 ныне живущих представителей британской королевской семьи с их родоначальниками и пришли к выводу, что по ним можно смело изучать генетику.
1. Герцог Кентский, двоюродный брат Елизаветы II, и принц Уильям: явное сходство бровей, формы носа и челюсти
2. Королева Виктория, прапрабабушка Елизаветы II, и принцесса Беатриса, внучка Елизаветы II: родство выдают круглое лицо, аккуратный нос и большие глаза
3. Мария Текская и ее внучка Елизавета II: похожи брови и крылья носа
4. Фредерик Луис, предок Елизаветы II в 7-м поколении, и лорд Фредерик Виндзор, племянник Елизаветы II: только посмотрите на эти глаза!
5. Елизавета Боуз-Лайон, мать Елизаветы II, и принцесса Евгения, внучка Елизаветы II: похожи низкие брови и глубоко посаженные глаза
© Peter & Dawn Cope Collection / Mary Evans Picture Library /East New © i-Images / Polaris / East News
6. Мария Текская, бабушка Елизаветы II, и принц Гарри: о родстве говорят рыжие волосы, форма бровей и квадратная челюсть
7. Принцесса Диана и принц Джордж Кембриджский, правнук Елизаветы II: одинаковые носы и шаловливый взгляд у обоих
8. Георг V, дед Елизаветы II, и принц Майкл Кентский, двоюродный брат Елизаветы II: похожи изгиб бровей и тонкий нос
9. Королева Виктория, прапрабабушка Елизаветы II, и Елизавета II: сходство формы носа и бровей
10. Мария Текская, бабушка Елизаветы II, и принцесса Анна, дочь Елизаветы II: одинаковые нижние части лица
11. Эдуард VII, прадед Елизаветы II, и принцесса Беатриса, внучка Елизаветы II: похожи форма и посадка глаз
12. Эдуард I, живший в XIII веке, и принц Уильям: родство выдает форма носа и губ
13. Виктория Гессен-Дармштадтская и ее правнук, принц Чарльз: похожие носы, улыбки и глаза
А у вас есть примеры поразительного сходства, которое просматривается даже через несколько поколений?
Фото на превью East News, MICHAEL DALDER / AFP / East News