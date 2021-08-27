12 звезд, которые выбрали для своего образа незаурядную обувь и попали в яблочко

Обычно знаменитости красуются на ковровых дорожках в классических туфлях-лодочках или изящных босоножках на устойчивом каблуке. Но иногда актрисы и певицы решают добавить немного разнообразия в свой образ и выбирают туфли с замысловатым дизайном и нестандартными каблуками. А некоторые, вроде Люси Лью, вообще бросают вызов гравитации.

Мы в AdMe.ru решили посмотреть, какую роскошную, но экстравагантную обувь надевали знаменитости на светские мероприятия.

Сандра Буллок

Кажется, поклонники желтых миньонов из «Гадкого я» есть не только среди детей. Сандра Буллок пришла на премьеру мультфильма в ярких туфлях-лодочках, стилизованных под этих забавных существ.

Но Буллок не просто похвасталась новой обувью. Голливудская звезда провела благотворительный аукцион и продала 10 пар этих туфель со своими автографами. Актрисе удалось собрать $ 84 850.

Анджелина Джоли

Дизайнер обуви Кристиан Лубутен создал туфли, на которые его вдохновила роль Джоли в диснеевском фильме «Малефисента». Каблуки сделаны в форме рогов чародейки. Актриса красовалась в этой паре на фотосессии в Лондоне.

Марион Котийяр

В 2013 году французская актриса позировала фотографам в туфлях Christian Dior. На первый взгляд кажется, что в этой элегантной паре нет ничего странного. Но обратите внимание на выгнутую форму каблука. Надеемся, звезде в этих туфлях было удобно ходить по ковровой дорожке.

Тильда Суинтон

В 2008 году состоялся 58-й берлинский кинофестиваль, на котором прошел премьерный показ фильма «Джулия». Актриса Тильда Суинтон прошлась по ковровой дорожке в босоножках на необычном каблуке.

Люси Лью

А вот Люси Лью решила и вовсе отказаться от каблуков, поэтому пришла кинопремию в туфлях от Giuseppe Zanotti. Если посмотреть на них сбоку, то видно, насколько причудливую пару выбрала актриса. У Люси Лью безусловно есть акробатический талант, иначе как она умудрялась в такой обуви балансировать и оставаться в вертикальном положении?

Кэти Перри

Знаменитой певице не занимать любви к экстравагантным вещам. В 2012 году она пришла на неделю моды в Париже в огненных босоножках Prada.

Тейлор Свифт

Американская певица подобрала для музыкальной премии туфли-бабочки от Sophia Webster, которые идеально сочетались с ее комбинезоном. Фанаты тут же начали выдвигать теории, почему Тейлор пришла на церемонию в такой необычной обуви. Некоторые поклонники решили, что так певица хотела показать эволюцию своего творчества: подобно бабочке она окончательно сформировалась и вылезла из кокона.

Сара Джессика Паркер

Сложно не упомянуть в статье про необычные модные туфли Сару Джессику Паркер. В 2011 году актриса приехала в Москву на презентацию фильма «Я не знаю, как она делает это». Звезда вышла к поклонникам в лодочках от Christian Louboutin, которые были стилизованы под львиные лапы.

Келли Осборн

Если взглянуть на Келли Осборн сбоку, становится понятно, в чем изюминка этих черных туфель. Певица надела пару от Karl Lagerfeld, задняя часть которых сделана в виде вафельного рожка с мороженым.

Сальма Хайек

Актрисе безусловно по душе туфли Casadei с прозрачным каблуком. Впервые она надела их в 2013 году, когда принимала участие в шоу американского ведущего Дэвида Леттермана. А через год Хайек в этих же туфлях появилась на премьере фильма «Исход: Цари и боги».

Селена Гомес

Популярная певица и актриса явно питает страсть к нестандартной обуви. В 2017 году она пришла на светское мероприятие в туфлях с геометрическими непарными каблуками.

Эти необычные босоножки от Jacquemus отлично подошли к незамысловатому черному платью. Не зря же говорят, что «дьявол в деталях».

А еще через год звезда появилась на молодежном форуме в элегантных лодочках с фантазийными каблуками, которые похожи на произведение современного искусства.

Сара Полсон

Актриса Сара Полсон тоже не отставала от трендов. В 2019 году она пришла на премьеру фильма «Стекло» в асимметричных туфлях, украшенных кристаллами.