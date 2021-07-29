12 доказательств того, что в мире существует много загадочного и непознанного

Мир полон загадок и тайн, найти ответы на которые ученые не могут годами, а иногда и десятилетиями. Исчезновения, леденящие кровь, загадочные предметы и редкие природные явления. Мир будто показывает, что человечество может сколько угодно считать себя его покорителем, но на самом-то деле есть силы куда более значимые и непостижимые для нас.

В этой статье AdMe.ru приоткроет завесу тайны над странными, а иногда и пугающими явлениями.

Дождь из пауков

Что мне снег, что мне зной, что мне дождик... из пауков? Да, в Австралии случается и такое. Ученые предполагают, что насекомые таким образом осваивают новые территории. Сплетая из паутины небольшие «парашюты», они взлетают, ловя потоки воздуха, и таким образом расширяют ареал своего обитания. Но зрелище, конечно, не для арахнофобов. Очень редко, но такие осадки бывают и в Соединенных Штатах, и в Великобритании.

Пещера Мовиле

В 1986 году на территории Румынии ученым Кристианом Ласку была обнаружена необычная пещера. Она уникальна тем, что ее экосистема не просто не похожа на экосистему на поверхности земли, но и была фактически полностью изолирована последние 5,5 млн лет. Содержание кислорода в воздухе пещеры намного ниже, чем на поверхности земли, зато углекислого газа в нем намного больше. Также вода подземных озер и воздух насыщены сероводородом и аммиаком. В пещере при этом обитает 57 видов животных, адаптировавшихся к таким условиям, 37 из которых и вовсе считаются эндемичными, то есть живущими исключительно в этом месте. Получается, что экосистема пещеры Мовиле — практически другая планета со своим составом воздуха, флорой и фауной.

Сбой часов с маятником в Париже

В ночь с 29 на 30 декабря 1902 года во французской столице одновременно остановились все маятниковые часы. Свидетелей этому событию было предостаточно — весь Париж. Также люди отмечали ухудшение самочувствия: головокружения, тошноту и общую слабость. Никаких сейсмических или метеорологических отклонений замечено в ту ночь не было, и ученые до сих пор затрудняются назвать причину этого феномена.

Таосский гул

В городе Таос, Нью-Мексико, около 2 % населения постоянно слышат приглушенный гул. Местные жители, улавливающие посторонние звуки, описывают их как жужжание или гудение. Ученые пытались выяснить природу их происхождения, но не нашли никаких логичных объяснений. У самих жителей, конечно, есть и свои теории, связанные с секретными экспериментами, инопланетянами и проделками призраков.

Природа Чернобыля

Вопреки ожиданиям, после страшной катастрофы 1986 года природа Чернобыля вовсе не напоминает безжизненную пустыню, а фотографии из зоны отчуждения скорее похожи на прекрасные пейзажи, чем на умирающую от радиации местность. Без вмешательства человека природа процветает, фауна поражает богатством. Зона отчуждения теперь скорее заповедник, где замечены, например, европейская рысь и бурый медведь, которых не было на этих территориях целое столетие. На территорию Чернобыля завезли даже лошадей Пржевальского (количество особей без вмешательства человека возросло с 30 до 110) и европейского зубра, находящегося под угрозой исчезновения. Почему радиация не убивает все живое, ученые ответить не могут.

Исла Бермеха

На картах XVI–XX века у северного побережья полуострова Юкатан находится остров Бермеха. Судя по старым картам, остров совсем небольшой, но все же не настолько, чтобы его не заметить. Однако ни в 1997 году, ни в 2009-м в рамках исследования Национального автономного университета Мексики на том месте, где остров должен был быть, его не обнаружили. Загадочное исчезновение связывают и с поднятием уровня Мирового океана, и с изменением рельефа дна (остров мог погрузиться под воду и сдвинуться). Но есть и приверженцы теории, согласно которой Бермеха был уничтожен специально, так как являлся спорной территорией. В любом случае остров, по-видимому, пропал безвозвратно.

Гектор, грозовая туча

В северной части Австралии с сентября по март почти каждый день формируется грозовая туча. Впервые замечена она была в середине ХХ века. Тогда пилоты, обратив внимание на этот феномен, стали использовать его в качестве ориентира и дали имя — Гектор. Грозовое облако Гектор признано одним из самых крупных в мире. Но вот причины, по которым туча образуется именно в этом месте, в это время и с таким постоянством, не выяснены.

Кодинхи, деревня близнецов

Эта небольшая деревня в Индии привлекла всеобщее внимание, когда выяснилось, что здесь рождается аномальное число близнецов. На момент подсчетов, которые проводились в 2008 году, было зафиксировано чуть больше 200 пар близнецов. При этом женщины, которые выходят замуж и уезжают из деревни, также довольно часто рожают именно близняшек. Ученые предполагают, что это может быть связано с определенным химическим составом воды или диетой, но достоверные и точные причины так и не установлены.

Исчезновение команды «Джойиты»

3 октября 1955 года «Джойита» покинула Самоа и направилась к островам Токелау (Новая Зеландия). Еще перед отправлением возникли технические сложности: из 2 двигателей работал только 1. На корабле находилось 16 членов экипажа и 9 пассажиров. 5 октября «Джойита» должна была причалить, однако этого не произошло. Поиски не принесли результатов. Только 10 ноября в 970 км от маршрута «Джойита» была найдена торговым судном. Она была накренена и подтоплена, однако не затонула. Следов экипажа, как и груза, который перевозил корабль, не было. Также отсутствовали спасательные плоты, что озадачило следователей, ведь в корпусе корабля было использовано много пробки, а в трюме было большое количество пустых бочек — гораздо безопаснее было бы остаться на корабле, так как вероятность его полного затопления была минимальной. Вокруг этой истории строятся бесчисленные теории, но что произошло на самом деле — загадка до сих пор.

Тунгусский метеорит

Утром 30 июня 1908 года на территории нынешнего Красноярского края в тайге произошел мощный взрыв, поваливший деревья на площади 2 150 кв. км. Такой сильный взрыв мог произойти при столкновении внушительных размеров метеорита с землей, однако на всей территории, пострадавшей от взрыва, не было найдено кратера, который непременно должен был остаться. Ученые выдвигают различные теории, главной из которых остается та, согласно которой метеорит взорвался в небе, не долетев до земли. Однако найти хотя бы обломки или кратер, которые бы доказывали, что произошедшее в 1908 году — это падение метеорита, пока не удалось.

Римские додекаэдры

Впервые это приспособление было обнаружено в 1739 году. После археологи нашли более сотни по всей территории Европы, больше всего — в Германии и Франции. Изготовлены додекаэдры из медного сплава, в каждой грани имеют отверстие. И на этом заканчиваются факты, в которых ученые уверены. Игральные кости, подсвечники, устройства для определения подлинности монет, для калибровки труб, для гадания или просто как элементы декора — таковы основные предположения ученых о назначении додекаэдров. Несколько из них было обнаружено в кладах вместе с монетами, что говорит о ценности додекаэдров. Однако наверняка сказать, как использовались эти фигурки, до сих пор никто не может.

Винтовая лестница в часовне Лоретто

В 1879 году архитектор, почти закончивший работу над часовней Лоретто в Санта-Фе, скончался, оставив преемнику непростую задачу. В плане здания по неустановленной причине не предусматривалась лестница на хоры, а места в часовне осталось так мало, что несколько плотников отказались от работы. Тогда монахини стали молиться, и на 9-й день появился незнакомец, который пообещал построить лестницу. Он работал в одиночестве, используя самые простые инструменты. Для креплений не использовались гвозди, также в лестнице нет центральной оси, которая, как правило, служит основой. 6-метровая лестница получилась настолько искусной, что даже мастера современности не могут наверняка сказать, как плотник возвел ее. Завершив работу, мастер просто пропал, не получив оплаты. Вероятная личность автора была определена лишь в 2000-х годах — предположительно, это был француз Франсуа-Жан Роша, которого знали как искусного плотника.