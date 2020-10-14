12 вопросов школьных олимпиад, на которых запнется даже взрослый с высшим образованием

Знания, которые учителя бережно в нас закладывают, не всегда успешно усваиваются. Одни дети забывают факты уже на перемене, а другие помнят их до экзаменов. Но есть и уникумы, которые умудряются ходить на предметные олимпиады и побеждать в них. Некоторые школьники уже в 6-м классе могут назвать любую горную цепь и понимают, чем отличается мезенская роспись от городецкой. А вы знаете?

Редакция AdMe.ru покопалась в архивах олимпиад и бросает вам интеллектуальный вызов: решите задачки, которые щелкают 6—7-классники. Осторожно: ответы даны после картинок, не подсматривайте. А в конце вас ждут 2 бонусных задания повышенной сложности из астрономии.

Биология

Начнем с науки о живых существах и их взаимодействии со средой. Что может быть проще? Вопрос 1. Если на кусочек хлеба капнуть разбавленным раствором йода, то появится темно-синее пятно. Этот опыт доказывает, что в хлебе есть: а) сахар; б) минеральные соли; в) крахмал; г) жиры.

Ответ: в (крахмал).

Вопрос 2. Перечислите растения в том порядке, в котором они начинают цвести в природе (от более ранних к самым поздним).

Ответ: мать-и-мачеха, ландыш, клевер, астра.

Вопрос 3. Долина гейзеров на Камчатке, как и Йеллоустонский национальный парк, богаты горячими источниками — гейзерами. Температура некоторых из них может подниматься выше 95 °C. Какие живые организмы могут обитать в этих источниках? а) вирусы; б) бактерии; в) грибы; г) невозможно выжить при такой температуре, вы что!

Ответ: б (бактерии).

География

Раз уж вспомнили Камчатку, давайте углубимся в географию и попробуем справиться с заданиями, которые в этом году попались московским 6-классникам. Вопрос 4. Внимательно прочитайте текст и определите, о каком озере идет речь. А какой путешественник его открыл, сможете сказать? Озеро является крупнейшим по площади на своем материке. Названо в честь одного из правителей Великобритании, такое же имя на данном материке носит и знаменитый гидрологический объект, открытый в 1855 году британским путешественником. В озеро впадает река, которая считается истоком самой длинной реки материка. Озеро расположено на территории трех государств.

Ответ: речь идет об африканском озере Виктория. Его открытию человечество обязано Давиду Ливингстону.

Вопрос 5. Внимательно прочитайте текст. Какая горная система в нем описывается? Может, вы даже помните, цивилизация какого народа существовала здесь до открытия этой территории европейцами? Данная горная система продолжает формироваться и в наше время. Она образовалась в результате столкновения двух крупных литосферных плит. Горы тянутся через территории нескольких государств и знамениты своими объектами-рекордсменами. До открытия данных земель европейцами в этой горной системе существовала крупная цивилизация, впоследствии разграбленная и уничтоженная европейскими колонизаторами. На границе двух государств расположено крупнейшее из высокогорных озер мира.

Ответ: это Анды. А до европейцев здесь жили инки.

История

Империя инков — это интересно, но отечественная история тоже полна занимательных фактов. Давайте посмотрим, с какими олимпиадными заданиями столкнулись 7-классники. Вопрос 6. Назовите имя государя, в годы правления которого был сооружен данный памятник архитектуры. Укажите годы его правления.

Ответ: Иван III (1462–1505).

Вопрос 7. Какое имя получил при пострижении в монахи мальчик, изображенный на картине?

Ответ: Сергий. На картине изображен отрок Варфоломей, который в будущем стал Сергием Радонежским.

МХК

Думаете, только в вопросах по истории проверяют знание картин? А вот и нет. Теперь попробуем силы в школьном курсе мировой художественной культуры. Помните такой предмет в расписании? Вопрос 8. Перед вами кадры из мультфильмов «Лиса и заяц» и «Девичьи узоры». Как вы считаете, какой манерой народной росписи вдохновлялись создатели каждого из мультиков?

Ответ: «Девичьи узоры» — городецкая роспись, «Лиса и заяц» — мезенская роспись.

Чтобы справиться со следующим заданием, ученикам 7-х классов нужно было описать, что происходит на репродукции, назвать автора, годы его жизни, перечислить современников и указать еще хотя бы 3 его картины. Но мы не такие жестокие, как разработчики олимпиады, поэтому сократили условие. Вопрос 9. Перед вами картина известного художника. Как называется работа?

Ответ: «Явление Христа народу».

Физика

Давайте проверим, не зевали ли вы в 7-м классе на этих уроках. Приготовьте листок и ручку, придется решать задачку. Вопрос 10. Прочитайте условие задачи. Найдите длину гоночной дистанции, если, по данным Лосяша, Крош догнал Бараша через 21 минуту после старта. Смешарики Крош и Бараш решили устроить велосипедные гонки. Для этого они нашли в лесу длинную тропинку, обозначили на ней место старта и финиша, а Лосяша попросили стать судьей. Получив команду «на старт», Бараш поехал к финишу с постоянной скоростью 21 км/ч. Крош же вначале решил дать фору Барашу и первую треть пути двигался со скоростью 18 км/ч, затем увеличил свою скорость до 27 км/ч, но в конце пути устал, снизил ее до 20 км/ч и, как результат, проиграл Барашу.

Ответ: длина гоночной дистанции 12,6 км. Если вам любопытно, как получился такой ответ, посмотрите решение.

Бонус: астрономия

Не знаем, как у вас, но в нашем расписании уроков астрономии не было. Зато у нынешних школьников она есть. Сможете решить 2 олимпиадных задания, которые попались в том году ученикам 10–11 классов? Вопрос 11. Соотнесите изображения и названия объектов (ответы могут повторяться): 1) Луна в затмении;

2) гранатовая звезда Гершеля;

3) Плутон;

4) кусок ветчины.

Ответ: А — 4; Б — 1; В — 4; Г — 4. А вот как прокомментировали решение сами создатели: «Это задача-шутка. Луну нужно узнать. Звезд здесь явно нет, хотя бы потому, что их изображения такой четкости пока не получены. Как выглядит Плутон, вероятно, рассказывать не нужно».

Вопрос 12. В центре снимка можно заметить астеризм в созвездии Южный Крест (он зарисован). В каком полушарии сделана эта фотография? 1) в Северном полушарии; 2) в Южном полушарии; 3) такого не может быть.

Ответ: 1 (в Северном полушарии). Вот как решение объяснили создатели: «Это задача-обманка. Видно, что Южный Крест низко и указывает глубоко под горизонт. Фотография сделана в Северном полушарии, на широте 20 °».