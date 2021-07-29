12 вещей, за которыми наши родители стояли в очередях, а нам они и даром не нужны

Конфликт отцов и детей — вечная история, и наши дни в данном случае не исключение. Представители старшего поколения не понимают современных молодых людей и считают их легкомысленными. Еще бы: о будущем не думают, машины-квартиры не покупают. Молодежь выбирает иной стиль жизни, и, если присмотреться, в нем можно найти свою определенную мудрость.

Мы в AdMe.ru решили порассуждать и понять, какие вещи больше не покупает современная молодежь. Получился список, который смело можно считать тестом на возраст.

Фотоаппарат

Рынок фотокамер практически во всех странах переживает не лучшие времена. Спросом по-прежнему пользуется профессиональная и полупрофессиональная техника. Все дело в качестве камер современных смартфонов: оно достигло такого уровня, что популярные когда-то «мыльницы» уже вчерашний день.

Телевизор

Молодые люди постепенно отказываются от телевизоров. Они не хотят тратить время на просмотр ТВ-программ. Изменились формат и способ получения информации: она нужна здесь и сейчас. В отличие от интернета, телевидение с этой задачей не справляется. И молодежь не хочет тратить деньги на телевидение. Работающий телевизор может существенно увеличить траты. Да и само устройство довольно дорогостоящее, и все чаще альтернативой ему становится компьютер.

GPS-навигатор

Смартфоны постепенно вытеснили не только бумажные карты, но и GPS-навигаторы. Зачем несколько девайсов, когда можно обойтись одним?

Кошелек

Мы все чаще расплачиваемся картами или совершаем бесконтактные платежи с помощью смартфонов. Судя по всему, тенденция сохранится, ведь эксперты прогнозируют дальнейшее сокращение наличных в обороте. Поэтому перед покупкой нового кошелька стоит хорошенько подумать, так ли сильно он вам нужен.

Аквариум

Содержание аквариума дома требует сил, времени и денег. Для того чтобы наслаждаться его красотой, придется запастись знаниями о видах грунта, оборудовании, процедурах по уходу. А еще нужно регулярно его чистить, соблюдать температурный режим и давать рыбкам качественный корм. Современный ритм жизни делает миссию по содержанию аквариума практически невыполнимой.

Утюг

В Великобритании больше половины молодых людей в возрасте от 25 до 39 лет не умеют пользоваться утюгом. Маркетологи ломают головы над тем, как продавать устройства, без которых наши родители не могли обойтись. Молодежи предлагаются модели парогенераторов, которые просты в использовании и занимают минимум места.

Личный автомобиль

Десятилетиями автомобиль был важной, нужной и статусной вещью. Но у нового поколения свои правила. Сейчас молодые люди все чаще не хотят тратить деньги на личное транспортное средство. Они не получают удовольствия от вождения, а просто хотят быстро добраться из точки А в точку Б. Поэтому они ездят на общественном транспорте, такси, пользуются каршерингом, самокатами и велосипедами.

Тренажер

Времена, когда мы мечтали иметь в квартире велотренажер или беговую дорожку, остались далеко позади. Часто домашние тренажеры используются как угодно, но только не для физических упражнений. Высокая стоимость и внушительные габариты девайса — еще две причины его не покупать. Абонемент в тренажерный зал — вещь довольно доступная, и его приобретение будет куда более эффективным шагом на пути к фигуре мечты.

Одежда для особых случаев

Молодые люди все реже покупают специфическую одежду, которую смогут надеть всего один раз. Стало немодно быть пафосным: чем проще — тем лучше. Базовый гардероб, в котором все вещи сочетаются друг с другом и создают множество комбинаций, — одна из основ осознанного потребления.

Глянцевые журналы

Печатная индустрия переживает не лучшие времена: к примеру, у нас в среднем каждый год продажи глянца падают на 9 %. Сейчас любая информация доступна онлайн, а журналы доставляют дополнительные хлопоты: нужно думать, что с ними делать после прочтения. Издатели выкручиваются изо всех сил: привлекают внимание яркими обложками, эксклюзивными материалами о звездах. Но поддерживать интерес к печатному глянцу с каждым годом становится все труднее.

Дверной звонок

Дверные звонки остаются в прошлом. Внезапные посещения сходят на нет: гости предупреждают о своем визите или сообщают о том, что пришли, звонком или СМС, представители компаний перестали приходить к нам на дом и теперь используют другие каналы продаж. Так дверные звонки становятся ненужными, и поэтому мы их не покупаем.

Недвижимость

Сама идея владения квартирой или домом постепенно теряет свою популярность. Это происходит потому, что цены на жилье очень высоки и продолжают расти. И вторая причина — изменился стиль жизни: молодые люди более мобильны, чем их старшие родственники, чаще переезжают, много путешествуют, предпочитая одному месту посещение множества новых.