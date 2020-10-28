12 вещей, для которых я считаю себя слишком старой, и мне это нравится

Недавно я сидела в парикмахерской, листала журнал и наткнулась на статью из серии «10 вещей, которые должна делать каждая настоящая женщина, если хочет быть счастливой». Автор настаивал на том, что без умения носить 12-сантиметровые шпильки, держать покерфейс при любых обстоятельствах и виртуозно изображать фею домашнего очага об успехе в жизни можно забыть. Особенно тем, чей возраст в паспорте перевалил за 3-й десяток.

А мне вдруг стало ясно, что в мои «немного за 30» посторонним людям я точно ничего не должна. Хочется рассказать читателям AdMe.ru о тех вещах, для которых я уже слишком стара, и это здорово.

1. Делать по дому то, что вы не любите и не умеете

В 37 лет я наконец-то призналась себе, что не люблю и не умею готовить, и наняла помощницу. Подруга фыркнула, мол, у еды, которую готовят чужие люди, энергетика плохая. Но больше всех удивила мама: она сказала, что очень рада этому. Почему? Потому что я наконец перестану есть фастфуд и прочую гадость и у меня всегда будет первое блюдо в холодильнике. Если бы я раньше просто призналась себе в том, что не умею готовить, и забила на мнение окружающих, моя жизнь стала бы легче уже давно. Это решение принесло мне не только комфорт, но и позволило сэкономить, ведь теперь я не трачу деньги на всякие перекусы и полуфабрикаты. Я уже большая, мне не нужно себя заставлять делать то, к чему душа не лежит.

2. Стыдиться своего семейного положения

Тезисы о том, что «каждая женщина хочет замуж» и «не родила — жизнь прожита зря», безнадежно устарели. У всех нас свои представления о прекрасном, в том числе и о семье. Я не должна оправдываться за то, что не хочу второго ребенка — так же, как и одинокие женщины в возрасте 30+ имеют право не слушать все эти бестактные разговоры из серии «засиделась в девках» и «мужика бы тебе».

3. Сравнивать себя с другими

«Аня едет на стажировку в Англию, Светка родила третьего, а Ира купила квартиру в центре», — рассказывает мне последние новости о бывших одногруппницах подруга Оля. Раньше, наверное, я бы нашла в этом сообщении повод для зависти, ведь мои знакомые реально крутые, а сейчас мне просто радостно за них, потому что каждая добилась того, чего хотела. Теперь я сознательно не участвую в гонке под девизом «Быстрее, выше, сильнее!» и не собираюсь соревноваться с другими в том, кто удачнее выйдет замуж, дальше полетит в отпуск или больше заработает. Тратить на это силы и время бессмысленно. Я сравниваю свою жизнь сейчас с тем, что имела 5 лет назад, и вижу прогресс. Этого достаточно, чтобы чувствовать себя счастливой.

4. Носить неудобные вещи

В 22 года я надевала туфли на высоченной шпильке, час тряслась в маршрутке до работы, проводила несколько экскурсий (то есть весь день была на ногах) и считала, что это в порядке вещей. Мне хотелось выглядеть сногсшибательно в любой ситуации, поэтому я щеголяла в капроновых колготках в −30 °C, носила кружевные стринги и не портила прическу шапкой даже в штормовой ветер. Сейчас я ношу исключительно те вещи, которые в первую очередь удобные, а уже потом красивые, стильные и так далее. Если мне визуально нравится какая-то одежда, я сначала пробую ее на ощупь, определяю, насколько приятен материал, читаю состав. Каким бы модным ни был фасон и несмотря на запредельные скидки, вещь из колючей синтетики я даже мерить не стану. Любить себя и заботиться о собственном комфорте — это нормально. Мне уже можно.

5. Подгонять себя под стандарты красоты

Раньше я очень хотела фигуру с параметрами 90—60—90, но реальность такова, что ее у меня никогда не было и не будет. Переживать об этом настолько же бессмысленно, как и о том, что мой 40-й размер ноги не превратится обратно в 37-й. Я приняла себя такой, какая я есть в удобном мне 46-м размере, и подчеркиваю одеждой достоинства, а не страдаю о недостижимых идеалах. Моя подруга Лена весит 100 кг. Бывший муж называл ее «коровкой» и заставлял сидеть на гречке и воде, но в какой-то момент Лена поняла, что вкусно поесть она любит больше, чем этого тирана. После развода подружка записалась на восточные танцы, о которых давно грезила, перекрасила волосы и вылезла из бесформенных балахонов, в которые муж призывал ее прятать «жиры». Сейчас у нее отбоя нет от ухажеров. А все потому, что Лена взяла и полюбила себя. Именно в этом весе. Она обаятельная хохотушка, рядом с которой тепло и уютно, к ней тянет, как магнитом. Каждая женщина прекрасна, если ей нравится свое отражение в зеркале. А цифры на весах — дело десятое.

6. Доделывать то, что не приносит удовольствия

«Пока все не съешь, из-за стола не выйдешь!» — говорили мне и дома, и в детском саду. Я была послушной девочкой и доедала даже ненавистную манку с комочками. В зрелом возрасте уже можно не ковырять лениво торт, даже если этот кусочек в ресторане стоил немалых денег, уходить с середины свидания, потому что собеседник неприятен, перестать ходить на занятия по рисованию, когда пропал интерес. Отступить не равно проиграть, это не стыдно.

7. Геройствовать

Моя подруга Юля — главбух в крупной организации. Звонит ей мама: «Приезжай, надо грядку под чеснок вскопать!» Ехать 400 км. Юля говорит: «Давай я тебе деньги переведу, наймешь соседа». Но мама так не хочет. Раньше Юля бросала все и мчалась возделывать огород. Теперь она еще летом платит соседу деньги, чтобы осенью он помогал маме в саду. И все счастливы без всяких подвигов. По большому счету, никто не оценит, если вы будете выходить на работу в выходные, гулять с ребенком по 3 раза в день в любую погоду или весь свой день рождения проводить у плиты ради того, чтобы удивить гостей. Уже можно не пытаться прыгать выше головы, а брать на себя только те задачи, которые вам по силам и в радость. Потому что вы цените себя и свое время.

8. Стесняться возрастных изменений

Женщин на протяжении веков учили скрывать свой возраст и стыдиться его. Если следовать моде, я должна стремиться выглядеть лет на 10 моложе, судорожно закрашивать серебро в волосах и накладывать на лицо килограмм штукатурки, чтобы скрыть морщины. Но зачем? Мне комфортно в моем возрасте, я не вижу ни одной причины его стесняться. В 37 лет я перестала красить волосы: седина есть — ну и бог с ней. Мне казалось, ее не очень видно. Удивилась, что некоторых нервируют мои седые волосы. Однажды в магазине продавщица мне шутливо так сказала: «А у нас на краску для волос акция, не хотите?» Не хочу. Я не считаю седину чем-то зазорным. Как и морщины. А вы?

9. Терпеть

С возрастом я поняла, что терпение вовсе не является добродетелью. Если болит зуб, то не надо глушить симптомы обезболивающими: стоит как можно быстрее дойти до стоматолога и решить проблему. Можно 3 года раздражаться от подтекающего на кухне крана — но зачем, если сантехник в состоянии справиться с этой проблемой за полчаса? Было время, когда мой начальник звонил мне в любое время — после 22:00, в 7:00 в воскресенье — и орал в трубку. Обычно не по делу. Мне было 20 с небольшим, и через месяц я начала вздрагивать от любой вибрации телефона. Однажды я просто не выдержала и высказала шефу все, что о нем думаю. Меня сократили. Сейчас, в свои 30+, я уволилась бы сама после первого же подобного инцидента. Это не бравада. Дело в том, что я поняла главное: терпеть неуважение к себе нельзя ни за какие деньги. И в моем возрасте я уже точно могу позволить себе этого не делать.

10. Ставить интересы других выше своих

Раньше я шла в магазин за джинсами, возвращалась с кучей футболок, платьев, туфелек. Детских. Муж спрашивал: «Джинсы-то где?» А я о себе забыла. В другой раз куплю. Теперь я стала умнее: иду за продуктами, беру себе пироженку вместо сотой куклы для дочери и ем ее с чистой совестью. И мне не стыдно: так я покупаю ребенку добрую маму. По молодости мне казалось, что чужие проблемы нужно решать в первую очередь, а свои — если время будет. Помочь коллеге по работе, отдать последнюю ₽ 1 тыс. подружке на обновку и сидеть без копейки неделю до зарплаты — легко. Но сейчас я поняла, что в жизни, как и в самолете, кислородную маску нужно надевать сначала на себя. Поэтому мне уже можно не задвигать свои интересы на дальний план.

11. Изображать «успешный успех» в соцсетях

Исследования психологов показали, что большинство людей лгут в социальных сетях, чтобы выглядеть более востребованными, любимыми и активными. Но на самом деле это очень утомительно — постоянно приукрашивать действительность и создавать какой-то образ. Зачем тратить на это силы и время? Недавно я провела эксперимент и каждый день в течение месяца писала на своей странице только правду. Мне пришлось сразу удалить из друзей нескольких человек, с которыми я не готова быть честной. Потом я почистила контакты и оставила только тех людей, чье мнение мне действительно интересно. Это и есть близкие по духу люди. Перед ними не нужно приукрашивать свою жизнь. А всех остальных она просто не касается.

12. Ждать, пока вырастешь, чтобы осуществить мечту

Я всегда мечтала петь, но мама демонстративно затыкала уши, когда слышала мое «Ой, мороз, мороз». В студенческие годы я не орала вместе со всеми Цоя под гитару, потому что жутко стеснялась своего голоса. В 32 я оплатила свой первый урок вокала. Нет, во мне не проснулась Монсеррат Кабалье, но Ольгу Бузову я, пожалуй, перепою в караоке. Если вы мечтали сплавиться по реке на байдарке, покрасить волосы в синий или завести собаку, то уже можно не ждать, когда вырастешь, а просто осуществлять свои мечты. В возрасте «немного за 30» совсем не важно, что скажут бабушки у подъезда, соседи и даже мама. Ведь каждый проживает свою собственную и неповторимую жизнь, и ее уже не надо откладывать на завтра.