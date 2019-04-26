12 ситуаций, с которыми наши бабушки справлялись на ура, а мы бы давно отдали концы

41 4

27

22k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы разогреваем еду нажатием кнопки, на стирку тратим пару минут — чтобы загрузить и разгрузить стиральную машину, уборку поручаем роботу-пылесосу, а мытье грязной посуды — посудомойке. Однако и мы, современные женщины с устроенным бытом, иногда чувствуем себя золушками.

Мы в AdMe.ru вспомнили, как те же бытовые проблемы решали наши бабушки. Желание себя жалеть исчезает сразу — проверено неоднократно.

Хранение продуктов

До начала 1960-х годов холодильник в советской семье был огромной редкостью, что сильно осложняло быт работающей городской женщины, хотя она, конечно, об этом не догадывалась. В те времена никто не закупался впрок — скоропортящиеся продукты приходилось приобретать ежедневно, тут же готовить из них обед и сразу все съедать. Зимой было проще: повесил за окно авоську с мясом или колбасой — и нет проблем. Если только до нее не доберутся птички, кошки или воришки, что случалось довольно часто — не зря на эту тему существует столько анекдотов. Ну что, представили свою жизнь без холодильника? Едем дальше.

Готовка

Советские люди редко ходили в кафе и рестораны, а отделы готовой еды обычно ограничивались заветренным фаршем и сомнительного качества пельменями. Так что готовить приходилось ежедневно — хранить продукты, как мы уже выяснили, было негде. Микроволновка, пароварка, хлебопечка, ломтерезка, мультиварка, йогуртница, конвекционная печь, аэрогриль — у наших бабушек не было всех этих приспособлений. И как только они умудрялись, имея примитивную двухкомфорочную плиту, а бывало, лишь печь или керогаз, не только кормить свою семью вкусной едой, но и стряпать кушанья на праздничный стол?

Стирка

Отечественные стиральные машины, которыми пользовались наши бабушки, внешне очень напоминали R2D2 и стали активно входить обиход только в 60-е годы. Это были маленькие, шумные и совершенно несамостоятельные агрегаты, которые требовали пристального внимания хозяйки, иначе грозились устроить потоп или куда-нибудь упрыгать. Как вы понимаете, никаких режимов у них не было, полоскать и отжимать они не умели. Ввиду несовершенства конструкции такие машинки часто портили вещи, и все же они были лучшей альтернативой стиральной доске.

Уборка

Первые советские пылесосы считались предметом роскоши. Не было в продаже и специальных средств для мытья пола, унитаза, плиты и духовки, очистки стекол, экранов, мягкой мебели... Приходилось изобретать их на ходу, комбинируя соду, уксус, спирт, хозяйственное мыло, хлорку и прочие химикаты. Кстати, привычных нам губок, которыми мы моем посуду и вытираем стол, у наших бабушек тоже не было. В США их запустили в массовое производство только в начале 50-х, а в СССР вплоть до начала 90-х посуду мыли тряпочками.

Укладка волос

Наверняка многие при словосочетании «советская женская прическа» представляют себе бигуди. Бигуди были двух типов: обычные пластиковые, в которых ложились спать, чтобы утром получить кудри, и термобигуди. Их нужно было варить в ковшике и накручивать горячими — пользоваться ими без ожогов было дано не каждой моднице. Поэтому многие предпочитали перманентную завивку — химию. А вот фен был пределом мечтаний любой советской женщины. Некоторым удавалось купить по блату прибор, произведенный в дружественной Венгрии, но он существенно отличался в использовании от современного: на голову надевалась шапочка, от которой отходила трубка — по ней подавался горячий воздух. Вспомним также, что средства по уходу за волосами ограничивались несколькими марками шампуней и бальзамов, а старшее поколение, особенно в деревнях, мыло волосы все тем же хозяйственным мылом.

Макияж

Косметика продавалась свободно. Но — советского производства. Помните, как в песне: «Вся в слезах и в губной помаде, перепачканное лицо». Это как раз про советскую косметику. Первый крем для лица появился в СССР только в 1950 году. В него добавляли театральный грим — получалось подобие тонального крема. Пудра осыпалась с лица, помада размазывалась, тушь представляла собой коробочку, в которую нужно было обязательно поплевать, чтобы можно было намазать ее на щетку, после этого — непременный ритуал по разделению ресниц иголочкой. И все равно любая капля воды, попавшая на лицо, приводила к полному фиаско!

Гигиена

Прокладки в СССР были на вес золота даже в 80-е. Их могли внезапно «выбросить» в каком-нибудь магазине — и через час уже ничего не оставалось, причем продавались они вовсе не в аптеках, а, например, в отделе канцтоваров или в галантерее. Поди угадай! Так что пользовались в основном самодельными прокладками, которые неоднократно стирали и сушили на веревочках. Их шили из марли и ваты, и они, конечно же, не защищали от протеканий, поэтому вести активную жизнь во время менструаций советской женщине было проблематично. Разговаривать об интимном с дочерями было не принято, поэтому многие девочки пугались первой менструации, думая, что умирают, или просто попадали в неприятные ситуации.

Контрацепция

Секса в СССР не было, следовательно, и разнообразие контрацептивов гражданам было ни к чему. Хватит с них изделия № 2, которое далеко не всегда завозили в аптеки. В 70-х в СССР стали кое-где продавать оральные контрацептивы, произведенные в Венгрии. У них было множество побочных эффектов, из-за чего они не пользовались популярностью. В целом познания о предохранении у наших бабушек были весьма смутные, потому что получить достоверную информацию было просто негде. Возможно, именно из-за этого по количеству абортов СССР был впереди планеты всей.

Роды

Акушерство и гинекология в СССР были на довольно высоком уровне. Уже в 20-е годы беременные женщины могли наблюдаться в женских консультациях. Пол ребенка был всегда сюрпризом для наших бабушек, ведь аппараты УЗИ еще не изобрели. О партнерских родах никто не слышал, а новорожденных, едва показав матери, сразу уносили в детское отделение. Вообще, роддомы больше напоминали армейские казармы: несколько человек в палате, подъем, отбой и прием пищи по расписанию и соответствующее отношение персонала. Младенцев туго пеленали, а матери их видели только во время кормления.

Уход за ребенком

Добираться из роддома домой пешком или на общественном транспорте было в порядке вещей. Оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком в СССР не существовало до 1982 года, но младенца в возрасте 3 месяцев уже можно было устроить в ясли. Матери, которые выбирали самостоятельный уход за малышом, сталкивались, по нашим меркам, с огромными сложностями. Одноразовые подгузники стали выпускать в 1961 году, но до нас они добрались только в 90-е. Прибавьте к этому отсутствие стиралки, микроволновки, блендера, мультиварки, радионяни, стерилизаторов, влажных салфеток, а иногда и горячей воды... можно продолжать до бесконечности — и вы получите быт обычной советской женщины, которая еще и умудрялась радоваться материнству!

Путешествия и отдых

Современные мамочки часто в одиночку путешествуют с маленькими детьми. Одиноких мам-туристок можно увидеть в любой стране мира. А для советской женщины даже поездка внутри страны становилась событием. Во-первых, нужно было отстоять очередь за билетами. Во-вторых, попробуйте представить себе путешествие на поезде с детьми — без пюре в баночках, сумки-холодильника, планшета с мультиками, смартфона с «Алисой», влажных салфеток, интерактивных игрушек. А если ребенок получит расстройство кишечника от несвежей курицы? (Лоперамид, между прочим, еще не запатентовали.) А если в дороге начнутся критические дни?

Женщина за рулем

В войну, когда мужчины ушли на фронт, девушкам пришлось осваивать трактора, комбайны и прочую сельхозтехнику. Казалось бы, что мешало женщине пересесть за руль легкового автомобиля? Но автолюбительниц в 50–60-е годы в СССР было крайне мало. Во-первых, купить машину в СССР было практически нереально, а если вдруг получалось, то владел ею глава семьи. Во-вторых, советские автомобили были не так просты в управлении. Например, ЗАЗ-965 из фильма «Три плюс два», который активно позиционировался как женский, было сложно водить даже мужчинам. В-третьих, они часто ломались. Предполагалось, что несложную поломку водитель должен уметь устранять самостоятельно — этому тогда учили на водительских курсах. Ведь помощи на дорогах было ждать неоткуда. В-четвертых, женщина-водитель 50 лет назад расценивалась как вызов обществу. Именно тогда появились все эти сексистские шуточки про мартышек с гранатой, и не все дамы готовы были им противостоять.