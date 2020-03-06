12 советов от опытного флориста, который украшал цветами рояль для Леди Гага

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На инстаграм флориста Дмитрия Туркана подписано более 180 000 человек. Он обожает 8 Марта, работает во флористике 23 года без перерыва, а в 2015 году украшал цветами рояль для выступления Леди Гага на церемонии открытия I Европейских игр в Баку.

Мы в AdMe.ru расспросили Дмитрия о его работе и выведали, какие цветы стоит дарить девушкам на 8 Марта, а какие точно нет. В конце вас ждет бонус — фото того самого рояля.

Когда флористы начинают готовиться к 8 Марта?

Существует ошибочное мнение, что флористы начинают готовиться к этому празднику с 5 по 7 марта. По факту подготовка стартует минимум за 2–2,5 месяца. Уже в январе ведущие флористы салонов готовят специальные предложения — это целая коллекция букетов, которые разделяются по цветовой гамме, ассортименту и ценовой категории. Более того, на некоторые цветы заказ готовят уже в начале декабря. Например, это эквадорская и кенийская розы. Только в таком случае компании-поставщики могут гарантировать нужное количество и ассортимент.

8 Марта — для флориста худший или лучший день в году?

Я бы не был так категоричен. Это сложный день, особенно для начинающих флористов, когда они проверяются на стойкость. Если он «проходит» 8 Марта и после этого еще хочет работать и развиваться, то мы говорим, что он прошел боевое крещение и теперь во флористике навсегда. Конечно, есть те, кто не выдерживает и говорит, что эта профессия не для них. Но таких людей очень мало. Мы любим 8 Марта, так как этот праздник подразумевает огромный ассортимент цветов и букетов, множество разных людей. Тут можно реализоваться по полной программе на много месяцев вперед. Но нужно понимать, что это тяжелое время не только для флористов, но и всех людей, кто так или иначе связан с цветочным бизнесом.

Какие цветы точно не надо дарить девушкам?

Не стоит дарить девушкам цветы, о которых они сами говорят: «Я эти цветы не люблю, не дари мне их». Или у них есть аллергия на определенный вид цветов. Например, на мимозу, гиацинты, лилии. Нужно понимать, что из любых цветов хороший мастер сделает потрясающий букет. Пусть это будут даже красные гвоздики, хризантемы, лилии, герберы — «массовые» цветы, от которых многие устали, потому что они везде и не всегда представлены лучшим образом в букетах. Сейчас селекционеры сильно продвинулись в создании и выращивании новых сортов. Можно увидеть такие невероятные сорта лилий или гербер, что вы даже не поймете, что именно перед вами. А расцветки хризантем поражают любое воображение.

На какие цветы рекомендуете обратить внимание в качестве подарка?

8 Марта — первый праздник весны, поэтому в этот период лучше дарить цветы, которые ассоциируются с этим временем года. Подойдут гиацинты, тюльпаны, нарциссы, фрезии, мимоза, фритиллярии и ранункулюсы. Для весны характерны еще и определенные цвета: нежно-розовый, желтый, белый. Именно в такой цветовой гамме я рекомендовал бы выбирать цветы для любимых дам.

Где брать вдохновение, если нет времени (как сейчас, накануне 8 Марта)?

Мне кажется, что из-за своей недостаточной дисциплинированности я делаю все в последний момент, когда обратного пути уже нет. То есть единственное, что меня может мотивировать, — дедлайн. Способность создавать все в последний момент и при этом держать высокую планку — серьезный навык, который развивается с годами и опытом. В эти моменты хорошо работает голова, и, если добавить к этому требовательного клиента, получится идеальный тренажер для развития.

Что делать, чтобы цветы стояли дольше?

Как это ни удивительно, но к цветам нужно относиться с любовью. И проявлять ее в виде ухода за ними. Вот мои рекомендации: Весенние цветы очень нежные. Ведь это первые растения, которые появились после зимы. Уход за ними достаточно специфичный. Большинство цветов подрезается под углом 45°, а весенние — под прямым. После того как вы получили букет из таких цветов, их нужно подрезать под углом 90° острым секатором или ножом, чтобы срез был идеально чистым, и сразу поставить в холодную воду.

После того как вы получили букет из таких цветов, их нужно подрезать под углом 90° острым секатором или ножом, чтобы срез был идеально чистым, и сразу поставить в холодную воду. Лучше сразу убрать упаковку, потому что она мнется и попадает в воду. Из-за этого появляются бактерии, и она быстро портится. В воду должны попадать только стебли.

Важно следить, чтобы в воде не оказалось место связки . Это самое нежное место в букете. При соприкосновении с водой узел ослабевает и букет в итоге может развалиться.

. Это самое нежное место в букете. При соприкосновении с водой узел ослабевает и букет в итоге может развалиться. Весенние цветы сильно реагируют на тепло. Вечером желательно ставить букет на балкон, в прохладное место. Таким образом вы существенно продлите им жизнь.

Для весенних цветов рекомендую вазу поглубже. Например, тюльпаны и гиацинты вытягиваются в тепле и становятся пластичными. Для того чтобы они не поломались и не развалились, нужна широкая ваза.

Не забывайте ежедневно менять воду в вазе и регулярно подрезать цветы . Последнее достаточно делать раз в 3 дня.

. Последнее достаточно делать раз в 3 дня. Если хотите как можно дольше наслаждаться букетом, то важно понять еще одну вещь: не нужно выкидывать весь букет, если завяли 2 цветочка. Следите за ним, вытаскивайте те цветы, которые завяли раньше, и оставляйте те, которые еще держатся.

Сейчас на прилавках много крашеных цветов. Как их получают?

Красят по-разному: одни опускают в ведро с краской, другие красят спреем, третьи впрыскивают шприцем краску, а четвертые ставят в раствор, и цветы окрашиваются. Конечно, сейчас используют новые технологии и составы красок. Например, те краски, что используются в Голландии, экологически чистые. Хочу заметить, что самым большим потребителем крашеных цветов является Англия. Россия не потребляет их не так много, но об этом тренде у нас говорят. Одни флористы нормально относятся к ним, воспринимают как что-то новое и активно используют в работе. А другие предпочитают не дотрагиваться до крашеных цветов. Я себя отношу к первой категории и считаю, что такие цветы позволяют создавать новые интересные композиции. Если нужен определенный цвет в дизайне, которого пока нет в природе или которого нет в текущем сезоне, то я использую крашеные цветы. Но, конечно, нужно соблюдать пропорции, чтобы работа выглядела натурально и естественно.

Какой сейчас главный тренд во флористике?

В современном мире тема экологии проходит красной нитью через все сферы нашей жизни. И, конечно, не коснуться флористики она просто не могла. Можно сказать, что сейчас экоориентированность — обязательный аспект работы флориста. Главное — это принципиально другой подход к выбору химических веществ для обработки и хранения цветов. Раньше считалось, что цель оправдывает средства и неважно, сколько водоемов испортит та или иная флористическая пена. Теперь же «химию» стараются делать безопасной, насколько вообще это возможно. Кроме того, во многих странах законы запрещают использование потенциально вредных веществ. Это создает сложности крупному бизнесу, но помогает бороться с загрязнением.

для обработки и хранения цветов. Раньше считалось, что цель оправдывает средства и неважно, сколько водоемов испортит та или иная флористическая пена. Теперь же «химию» стараются делать безопасной, насколько вообще это возможно. Кроме того, во многих странах законы запрещают использование потенциально вредных веществ. Это создает сложности крупному бизнесу, но помогает бороться с загрязнением. Изменился подход к подбору упаковки. Экофлористика предполагает полный или почти полный отказ от пластиковых оберток , которые быстро превращаются в гору неразлагаемого мусора.

, которые быстро превращаются в гору неразлагаемого мусора. То же самое касается лишних украшений : блесток, пластиковых веток, искусственного снега и т. д. Не будем даже говорить о том, что эта «роскошь» чаще дешевит букет, чем украшает. Помните, что этот декор скоро станет мусором, в том числе микропластиком, который мы же сами и съедим вместе с рыбой.

: блесток, пластиковых веток, искусственного снега и т. д. Не будем даже говорить о том, что эта «роскошь» чаще дешевит букет, чем украшает. Помните, что этот декор скоро станет мусором, в том числе микропластиком, который мы же сами и съедим вместе с рыбой. Другое направление экофлористики — выбор местных сезонных цветов. Но, учитывая климатические особенности нашей страны, это возможно не всегда. Еще один тренд называется Slow Flowers, и он тоже помогает заботиться об окружающей среде. На смену гигантским букетам из пресловутого миллиона алых роз приходят небольшие, но грамотно составленные. Теперь во флористике на первый план выходят идея, гармония цвета и формы, а не просто объем. К экологичности стремится весь флористический мир, и, как видите, поддержать эту тенденцию несложно, нужно лишь ответственно и вдумчиво относиться к каждой детали в работе. Берегите природу.

Как вы думаете, какое будущее ждет профессию флориста?

Лет 30 назад люди были уверены, что будущее за роботами, летающими автомобилями и всемогущими компьютерами. И в этом списке точно не было флористики. Но вот прошло время, и я уверен, что это одна из профессий будущего. Этот вопрос мы с коллегами обсуждали в Голландии на последнем съезде амбассадоров Floral Fundamentals. И вот к каким выводам мы пришли: Мы живем в эпоху торжества информационных технологий, эпоху суррогатов. Экран телефона все чаще заменяет живое общение, и эта иллюзия контакта оставляет нас в одиночестве. На этом фоне работа с цветами — то живое, настоящее, неизменное, что остается с человеком всегда .

. Работа флориста — это ручной труд , связанный с мелкой моторикой, который не сможет сделать компьютер, а если и сможет, это будет стоить сумасшедших денег.

, связанный с мелкой моторикой, который не сможет сделать компьютер, а если и сможет, это будет стоить сумасшедших денег. Работа флориста связана с эмоциями. Создавая букет, ты вкладываешь в него душу. Для клиента покупка цветов — тоже эмоциональное событие. А мы испытываем огромный дефицит эмоций, особенно положительных. Флористика меняется и совершенствуется так же стремительно, как меняется время, в которое мы живем. Ведь каждый букет, созданный человеком, уникален, как отпечаток пальца, сетчатка глаза или человеческое лицо. Такой же неповторимой будет гамма эмоций, которую подарит ваш букет.

Какие цветы рекомендуете для свадеб, если бюджет ограничен?

Сейчас новым трендом в оформлении свадеб и во флористике в целом является простота, минимализм. Поэтому я бы рекомендовал делать оформление максимально естественным, с использованием разнообразной зелени. В моду возвращается гипсофила, потому что сейчас появилась возможность тонировать ее в разные цвета. Она объемная, воздушная, создает эффект натуральности. Также трендом является использование трав. Эти элементы создают объем, с которым отпадает необходимость закупать роскошные, дорогие цветы для свадебного оформления. Касательно цветов: я бы рекомендовал брать не количеством, а качеством и использовать необычные подборки цветов. Купите меньше, но пусть это будут, например, французские тюльпаны или ранункулюсы Клуни.

А для букета невесты?

Окрашенные цветы приобретают все большую популярность. Попробуйте поэкспериментировать с цветом вашего свадебного букета. Это может быть та же самая гипсофила. Вы будете в тренде, и букет действительно будет отличаться от других. Если бюджет ограничен, то поможет использование трав и локальных природных материалов. Используйте то, что растет рядом с местом действия. В данном случае я, конечно, говорю про летнее время, которое считается для свадеб высоким сезоном. Также отмечу, что эффект (и при оформлении свадьбы, и букета невесты) сильно зависит от работы флориста. Подходите к выбору человека тщательно: сейчас много флористов-фрилансеров, а также людей, которые причисляют себя к флористам, но ими не являются. На профессионала, который вам подходит, точно не нужно жалеть денег и времени.

Были ли какие-нибудь необычные случаи с клиентами?

У флориста всегда много интересных историй, потому что цветы сопровождают самые теплые и запоминающиеся моменты нашей жизни. Одна из таких историй произошла как раз в преддверии 8 Марта. Муж подарил супруге Porsche Cayenne, и багажник был завален букетами. Результат был потрясающий. Супруга была шокирована. А меня впечатлило, что для них это был не период ухаживания, когда чувства выставляются напоказ. Это были люди, которые живут вместе больше 5 лет, но все равно остаются способными на такие романтичные поступки.

Бонус: рояль для выступления Леди Гага

Какой подаренный вам букет запомнился надолго и почему?