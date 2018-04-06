12 популярных бьюти-советов из интернета, которые могут серьезно навредить здоровью

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Интернет кишит странными и порой даже опасными бьюти-советами. Одни вызывают неприятный зуд и покраснения после их применения, а вторые и вовсе могут привести к проблемам со зрением.

AdMe.ru собрал популярные в сети бьюти-советы, которые приводят к серьезным негативным последствиям для здоровья.

Карепрост для роста ресниц

Пациенты, лечащие глаукому карепростом, заметили, что после использования препарата их ресницы начинают расти с удвоенной силой и принимают красивый изгиб. Однако, у кого-то все становится так, как было до применения препарата. А кто-то и вовсе лишается всех ресниц. Так что будьте бдительны.

Использование эфирных масел для масок и обертываний

В эфирных маслах, в общем-то, нет ничего плохого. Например, эфирное масло цитрусовых поможет вам избавиться от целлюлита. Но не стоит слишком щедро лить его, делая домашнее обертывание: избыток может вызвать ожоги с волдырями, покраснения и зуд. Лучше добавьте всего пару капель, это будет эффективно и безопасно.

Использование зубной щетки вместо пилинга для губ

Очень популярный совет из интернета: «После чистки зубов помассируйте губы зубной щеткой». Такой способ пилинга может травмировать нежную кожу. А бактерии, живущие на зубной щетке, с удовольствием переедут жить в трещинки на губах.

Горчичная маска для роста волос

Масло, яйцо, сахар и горчица — вот, казалось бы, отличный рецепт для роста волос. Но он может таить в себе кучу проблем, таких как ожоги, шелушение кожи головы, покраснения и т. д. И помните, что горчица — сильный аллерген, который может спровоцировать крапивницу, удушье, сильные отеки глаз, гортани, бронхов, а также кашель. Перед нанесением маски сделайте тест на сгибе локтя и проследите за реакцией.

Растворитель как способ разбавить подсохший лак для ногтей

Жидкость для снятия лака или ацетон — далеко не лучшее средство, чтобы вернуть к жизни подсохший лак. Во-первых, так можно испортить лак, а во-вторых, есть все шансы заполучить желтые или потрескавшиеся ногти. Лучше использовать специальный разбавитель лака для ногтей.

Теплое масло с лимонным соком для роста ногтей

Масло нужно подогреть, добавить лимонный сок и сделать ванночку для рук. Эта процедура якобы отбелит ногти и заставит их расти быстрее. На самом же деле лимон высушит кутикулу, кожу рук и ногтевую пластину, отчего ногти станут хрупкими и начнут быстро ломаться. И не забывайте, что лимонный сок является сильным аллергеном.

Вакуумное удаление угревой сыпи

Весь интернет заполнен рекламой вакуумного очистителя пор для лица. «Маленькое устройство поможет сделать вашу кожу идеально чистой». «Теперь не надо тратить деньги на дорогие салоны!» Но не все так гладко. Вакуумный аппарат оставляет следы на коже, а при склонности к куперозу на лице могут появиться сосудистые звездочки.

Косметическое масло вместо крема для лица

Базовые масла вместо крема для лица — это еще один популярный лайфхак, гулящий по сети. Масло может спровоцировать появление комедонов, сухости и даже аллергии. Если вы не можете отказаться от использования масла вместо крема, то наносите его на кожу не чаще 2 раз в неделю.

Сода как пилинг для лица

Пищевая сода — одно из самых популярных средств для домашнего скрабирования. Мелкий абразив, казалось бы, бережно очищает лицо. Почему же соду нежелательно применять в качестве пилинга? Все дело в pН-балансе. У нашей кожи он 4,5, а у соды — 9. Поэтому пилинги из соды разрушают эпидермальный барьер, высушивают кожу лица, вызывают морщины и преждевременное старение.

Майонез вместо кондиционера для волос

Майонез — это яйцо и масло. Как же такой неопасный состав может навредить? Из-за жирной структуры соуса волосы могут стать тяжелыми и липкими. В результате вместо роскошной гривы есть риск получить грязные слипшиеся сосульки.

Очищение кожи борной кислотой

Борная кислота входит в состав очищающих тоников, гелей для умывания и пилингов. А значит, если ее использовать в чистом виде, то процесс очищения, казалось бы, пройдет быстрее и эффект будет длиться дольше. На самом деле это не так. Неразбавленная борная кислота ничего не очистит, но оставит после себя ожоги и раздражения.

Осветление волос порошком для стирки

Вы не поверите, но кто-то действительно пользуется этим методом! Если эксперимент с покраской волос не удался, то можно вымыть голову порошком для стирки, используя его вместо шампуня. Такой способ действительно помогает убрать краску с волос. Однако в порошке содержатся агрессивные ПАВ (поверхностно-активные вещества). Они вызывают сухость кожи головы, раздражение, сыпь и выпадение волос.

А какие вы знаете странные и опасные секреты красоты? Поделитесь ими! Может быть, ваш совет спасет кого-то от неудачного бьюти-эксперимента.