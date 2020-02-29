12 особенностей жизни финнов, которым повезло родиться в самой счастливой стране мира

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Привет! Меня зовут Паша, я был уже в сотне разных государств по всему миру, но есть одно, которое близко моему сердцу больше всего, и это Страна тысячи озер и место обитания сказочных муми-троллей. Ведь не случайно Финляндия уже несколько лет подряд занимает 1-ю строчку в рейтинге ООН как самая счастливая страна в мире.

Специально для AdMe.ru я пообщался со своими финскими друзьями и узнал, чем больше всего они гордятся в своей стране и почему никогда не захотят оттуда уехать.

1. Туалеты и «парковки» для собак

В январе 2020 года в международном аэропорту Хельсинки установили 2 туалетные комнаты специально для домашних животных. Комнаты были спроектированы с учетом потребностей собак, но администрация аэропорта уверяет, что туалетами могут пользоваться любые животные.

Многофункциональные «парковки» для собак стали устанавливать совсем недавно возле крупных финских магазинов. Это не просто будка, а высокотехнологичное устройство, которое управляется с помощью смартфона владельца домашнего животного. Внутри поддерживается оптимальная температура, после использования все очищается ультрафиолетом, а открыть будку может только хозяин питомца с помощью приложения на смартфоне.

2. Самые молодые министры

Так выглядит часть кабинета министров Финляндии, самой старшей девушке на фото (второй справа) — Санне Марин — всего 34 года, она премьер-министр страны и одна из самых молодых глав правительств в Евросоюзе. Санна Марин совсем недавно стала мамой и, будучи на столь высоком политическом посту, совершенно не стесняется выкладывать на своей личной страничке фотографии того, как она нянчится с малышом и кормит его грудью.

3. Перед законом все равны

Ничего особенного, обычный день в Финляндии, просто сотрудники дорожной службы выписывают полицейским штраф за неправильную парковку.

4. А так за неправильную парковку отомстят соседи

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5. Забота об окружающей среде

Пожалуй, ни в одной другой стране мира настолько не заботятся об окружающей среде, как в Финляндии. Уже более 40 лет мусор здесь сортируют, а на свалку отправляют не более 5 % отходов, все остальное идет на переработку. Специальная одноразовая посуда и столовые приборы здесь могут быть выброшены в органические отходы и стать компостом, бумажные чашки пригодны для вторичной переработки в другие изделия из картона. А еще в Финляндии ежегодно сажают около 150 млн деревьев — больше, чем в любой другой стране Европы.

6. Личное пространство

В общественных местах никто так не ценит личное пространство, как финны. Как мне однажды рассказывал мой друг из Турку, финн никогда не сядет напротив тебя в автобусе, а лучше предпочтет стоять. Он никогда не «поделится» своим зонтом с другом, а совершенно точно возьмет с собой на прогулку сразу 2 — на всякий случай.

7. Бесплатный интернет 5G в автобусах

«Попробуйте первый в Финляндии Wi-Fi 5-го поколения в автобусе и помогите нам улучшить систему общественного транспорта», — написано в объявлении в одном из автобусов города Турку.

8. Роды за € 60 и бесплатный набор для младенца

Как недавно выяснили СМИ, роды в Финляндии обходятся местным жителям всего в € 60 (около ₽ 4 500). Сейчас финским матерям гарантируется примерно 4 месяца оплачиваемого декретного отпуска, но в начале 2020 года правительство страны заявило, что скоро оба родителя смогут получать оплачиваемый отпуск длительностью 164 дня, или около 6,6 месяца. С 1930-х годов в Финляндии новоиспеченные родители получают бесплатные детские наборы с предметами первой необходимости, а саму коробку можно использовать как временную кроватку для младенца. Здесь можно посмотреть, что обычно входит в такой полезный набор для малыша.

9. Развлечения настоящих финнов

Если вы считаете, что жизнь в Финляндии скучна, то вы, наверное, никогда не участвовали в самых сумасшедших соревнованиях, которые только можно придумать. Здесь есть и чемпионат по метанию телефонов и сапог, состязание по переноске жен, «обнаженные» забеги, масштабный сплав на надувных бассейнах, а также соревнования по езде на воображаемых лошадях. И, скорее всего, только в этой стране вы можете вполне официально состоять в ассоциации игрушечных коней.

10. Вождение автомобиля по-фински

Финляндия — самая строгая страна в мире с точки зрения обучения будущих автомобилистов. Тест на право вождения транспортным средством приходится сдавать дважды — летом и зимой, в условиях гололеда. Здесь большинство водителей особо никуда не торопится и настолько вежливы, что порой пропустят вас, не обращая внимания на дорожные правила. Несколько раз я замечал, что когда вы выезжаете с второстепенной дороги, а на главной магистрали совсем нет потока, то финн в любом случае обязательно остановится и пропустит вас.

11. Красные финские домики с секретом

Когда я был в Финляндии, то поинтересовался у своих друзей, почему финны так любят красить дома в красный цвет. Оказалась, что эта давняя традиция, которая связана с тем, что красная краска была всегда самой дешевой, ведь ее делали из внутренностей рыбы, а самой дорогой считалась белая, ею могли красить дома только состоятельные финны.

12. Пособие, чтобы жить отдельно от родителей, и другие «плюшки»

В Финляндии существует множество видов пособий для молодых людей. С рождения и до совершеннолетия каждый финский ребенок получает около € 100 в месяц от государства, которые он может тратить на личные карманные расходы. Если в 18 лет финны не хотят больше жить вместе с родителями под одной крышей, то государство выплачивает молодым людям пособие для аренды собственного жилья, если у них нет никаких источников дохода. Пособие обычно составляет 80 % от максимальной стоимости жилья в конкретном городе. Например, в Турку государство будет вам выделять около € 320 в месяц на аренду жилья, если вы живете один. Кроме того, школьники и студенты, которые не живут с родителями и не работают, могут еще рассчитывать и на стипендию, которая составляет около € 250, а также получать компенсацию транспортных расходов, если живут дальше 10 км от учебного заведения, и скидку на питание. А еще несколько лет назад в Финляндии был проведен эксперимент: 2 000 безработных в возрасте от 25 до 58 лет выдавали дополнительное ежемесячное пособие в размере € 560. Причем эту сумму можно было продолжать получать в течение 2 лет, даже если вы нашли работу или вообще не собирались ее искать.