12 неочевидных вещей, которые мировые компании делают для своих сотрудников

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Все слышали про сказочные офисы Google или Facebook, но мало кто знает, что это всего лишь крошечная часть корпоративной культуры, которая нужна, чтобы делать своих сотрудников счастливее, выполнять главную миссию и показывать, что для компании действительно важно.

AdMe.ru расскажет вам про то, что творится внутри известных компаний и что каждая из них ценит больше всего.

1. DreamWorks — творческое развитие

Киностудия DreamWorks старается развивать культуру, которая охватывает инновации, творчество, командный дух и доставляет удовольствие. Поэтому сотрудникам и их семьям каждый месяц предоставляют бесплатные билеты на кинопоказы, выставки, мастер-классы, лекции и курсы по развитию. Также в DreamWorks есть обязательные правила: быть открытым, дружелюбным, помогать и делиться друг с другом. Генеральный директор Джеффри Катценберг сам ежедневно общается со своими сотрудниками и отвечает на все вопросы. Это формирует прозрачность и доверие, а это очень важно.

2. Google — счастье и транспарентность

Не просто так Google входит в первую пятерку «100 лучших компаний для работы». Генеральный директор Ларри Пейдж говорит: «Для нас важно, чтобы наши люди не больше работали, а были счастливее. Ведь главное не часы работы, а результат». Поэтому компания предлагает что только можно, чтобы работники чувствовали себя лучше: бесплатное питание, транспорт, вечеринки, презентации руководителей высокого уровня, тренажерные залы, уроки кулинарии и многое другое. Но в первую очередь Google ориентирована на транспарентность. Идея состоит в том, чтобы сломать барьеры, поощрять творчество и сотрудничество в коллективе.

3. Amazon — забота о жизни

В Amazon одно из лучших страхований жизни и здоровья сотрудников и их семей. Вот что говорит один из работников: «Это лучшая страховка, которая у меня когда-либо была. Мне не нужно беспокоиться о счете, который я получу после обращения к врачу. Я вообще никогда не платил доктору и не получал счета за лечение сына». Помимо страховки сотрудникам предоставляют денежные бонусы, повышенную пенсию и дарят акции компании.

4. Virgin — умение слушать

Сеть компаний Virgin, основанная Ричардом Брэнсоном, ставит на первое место привычку прислушиваться к своим сотрудникам, заботиться об идеях и вести здоровые дебаты. Каждый хочет, чтобы его видели и слышали. Поэтому руководство старается отвечать всем. Благодаря новым идеям и предложениям компания продолжает расти, а сотрудники чувствуют себя важными и развиваются вместе с компанией.

5. Facebook — равенство

В Facebook ценят открытое общение, командную работу и равенство. Для этого в компании действует система открытого пространства, где все работают в одном помещении рядом независимо от должности. Это позволяет лучше понимать друг друга, чувствовать себя равными и создает конкурентную атмосферу. Кроме всего прочего сотрудникам дарят опционы компании, денежные бонусы, бесплатное жилье и полное медицинское страхование.

6. Spotify — забота о будущих поколениях

Сервис Spotify известен своей преданностью музыкальной культуре, поэтому предлагает своим сотрудникам бесплатные концерты лучших исполнителей. Помимо этого для новоиспеченных родителей компания дает 6 месяцев полностью оплачиваемого отпуска со всеми бонусами, а затем еще 6 месяцев с гибким графиком работы. Но одно из главных преимуществ — это то, что Spotify покрывает стоимость услуги по замораживанию яйцеклеток, которая может стоить больше $ 10 000.

7. Netflix — долгий отдых

Рекордсменом по преимуществам для родителей является Netflix. Компания предлагает неограниченный родительский отпуск. Например, директор Netflix Рид Хастингс берет 6 недель отпуска каждый год, чтобы съездить куда-то с семьей, и призывает своих сотрудников делать то же самое. Но мало кто берет долгий отпуск, потому что находиться в офисе — одно удовольствие. Тут сотрудники могут в любое время посетить кинотеатр, рассчитанный на 200 человек, в котором можно посмотреть фильмы и сериалы еще до официального релиза.

8. Airbnb — путешествия, путешествия, путешествия

Компания Airbnb хочет, чтобы сотрудники получали удовольствие от передвижения по миру так же, как и их клиенты. Поэтому ежегодно выделяет дополнительные $ 2 000 для каждого сотрудника, которые советует тратить на путешествия. Кроме того, компания предоставляет и поощряет работу из любой точки мира, где бы вы ни находились.

9. Disney — доброта и оптимизм

Disney нанимает только людей, которые отличаются оптимизмом, добротой, порядочностью, стремлением к инновациям и качеству. Помимо бесплатного питания, развлечений, фестивалей, денежных бонусов и подарков каждый сотрудник получает доступ к «Убежищу Микки» (Mickey’s Retreat). Это эксклюзивная область с парками, уютными домиками, бассейнами, развлекательными программами и многим другим, которая доступна лишь знаменитостям и сотрудникам компании.

10. LinkedIn — саморазвитие

Для LinkedIn главное — саморазвитие. Компания по поиску и найму специалистов делает все, чтобы сотрудники развивались, ставили цели и постоянно двигались вперед. Для этого они помогают работникам развивать все сферы своей жизни. Здоровое 3-разовое питание, любое удобное для вас время работы, занятия с лучшими тренерами, обучение на различных курсах и большие отчисления в пенсионный фонд.

11. Starbucks Coffee — увлечения

Как только вас берут в Starbucks, то называют партнером. Дело в том, что в компании более 50 различных партнерских клубов и сетей, которые помогают разделять интересы и находить баланс между работой и жизнью. Спортивные клубы, иностранные языки, сообщества родителей, путешествия. Неважно, чем вы увлекаетесь, тут всегда сможете найти интересную для себя область. Также компания предлагает полное возмещение стоимости обучения для тех, кто хочет получить дополнительные навыки.

12. LEGO — фантазия и дети

Корпоративная культура LEGO больше всего поощряет творчество, игру и новые идеи. Сотрудники могут свободно брать на работу своих детей, устраивать экскурсии и мероприятия. Тут есть и специальные комнаты с тысячами кубиков и деталей, куда можно прийти в любое время и начать творить.