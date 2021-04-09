12 нелепых правил, которым раньше должна была следовать женщина

Современные девушки никому ничего не должны. Они сами выбирают правила, по которым будут жить: где работать, как себя вести и с кем устраивать личную жизнь. Вот только так было не всегда. В не столь отдаленном прошлом для женщин существовали строгие ограничения, которые они должны были беспрекословно соблюдать.

AdMe.ru покопался в исторических хрониках и выяснил, какие нелепые, а порой и вовсе дикие требования предъявляло общество к женщинам в прошлом и позапрошлом веках.

Жена не должна была называть своего супруга мужем при посторонних

В викторианскую эпоху женщина могла говорить на людях «мой муж» только в кругу родных. Во всех остальных случаях она была обязана называть супруга по имени, добавляя перед ним «мистер». Также непозволительным считалось сокращать имя до инициала, например «мистер Б».

Женщинам запрещалось распускать волосы за пределами собственной комнаты

В конце XVIII столетия общество диктовало строгие правила этикета. Волосы женщины должны были быть заплетены и уложены в прическу всегда, за исключением моментов, когда дама находится в спальне.

Молодым мамам советовали избегать плохих мыслей и длительных игр с ребенком

Эксперты по воспитанию детей тщательно рекомендовали матерям воздержаться от проявления излишней любви и нежности к малышам, а также, чтобы не испортить младенца, не играть с ним до момента, пока ему не исполнится 4–6 месяцев. Кроме того, считалось, что неблагоприятные мысли в голове женщины способствуют появлению колик у малыша, а вот чистота помыслов сделает ребенка красивым.

Женщинам не рекомендовалось ездить в поезде

Использование парового двигателя в начале XIX века вызывало определенную панику у людей. Некоторые думали, что женские тела не приспособлены для передвижения со скоростью 80 км/ч. Считалось, что путешествия на поезде могут быть опасными для организма дамы и способны физически ей навредить.

Будущим мамам предписывалось воздерживаться от путешествий

Согласно советам, опубликованным в одной из книг 1924 года, беременной женщине не рекомендовалось путешествовать. В случае крайней необходимости поездка на поезде считалась предпочтительнее, чем на автобусе или автомобиле. Перемещаться на машине по ровной дороге разрешалось, но длительных поездок стоило избегать, даже если качество дорожного покрытия и хорошие погодные условия это позволяли.

Девушкам советовали присылать себе цветы, чтобы вызвать интерес у кавалера

В 1938 году журнал «Мадемуазель» в одном из своих выпусков опубликовал советы для девушек, обучающихся в колледже. «Глянец» рекомендовал юной леди присылать самой себе цветы, подарки или любовные письма, чтобы парни-сверстники считали ее востребованной и популярной.

Женщинам запрещалось работать вне привычного графика

Ни для кого не секрет, что в былые времена женщины не имели права занимать определенные должности на службе. Но помимо этого существовал запрет на работу в определенные часы, в частности в ночную смену. Так, например, в Индии закон 1948 года не позволял женщинам, занятым на фабрике, трудиться до 6 утра и после 7 вечера.

Дамам рекомендовалось проводить по волосам расческой не менее 100 раз

Современные девушки в поисках идеального ухода за локонами экспериментируют со всевозможными масками и дорогими шампунями, а в былые времена для получения роскошной гривы женщинам советовали просто расчесываться. В книге 1944 года «Путеводитель по личности и популярности для юной мисс» указано, что для блеска перед отходом ко сну необходимо проводить по волосам расческой не менее 100 раз.

Жена должна была отдавать все свои деньги мужу

Согласно американскому законодательству, замужняя женщина не имела права владеть недвижимостью, заключать какие-либо контракты и подписывать договоры без согласия мужа, а также оставлять себе свою зарплату. Эта система изменилась лишь в XX веке, когда в стране ввели закон, который давал дамам право распоряжаться своей заработной платой, а не отдавать все деньги мужу.

Жена не могла завести собственную кредитную карточку без разрешения мужа

Нам тяжело представить свою жизнь без кредитки, но в 1960-х годах этот способ оплаты был чем-то абсолютно новым. Согласно политике банков, женщина имела право завести карточку, только если на это дал добро ее супруг. Соответственно, на карте должна была быть его подпись. Ситуация изменилась в 1974 году, когда приняли закон «О равных кредитных возможностях», который объявил недопустимой дискриминацию по половому признаку в отношении лиц, обращающихся за кредитом.

Женщины должны были есть тихо и понемногу

Женщина была обязана есть как можно тише. Помимо этого употреблять пищу нужно было маленькими порциями, тщательно все разрезав, в том числе листья салата. Согласно этикету, рекомендовалось брать кончиком вилки не более одного кусочка пищи.

Паспорт мужу и жене выдавали один на двоих

До 1930-х годов в Америке супружеским парам выдавали на двоих общий паспорт, в котором имя мужа сопровождалось словами «и жена» или «в сопровождении его жены». Отчасти это было связано с тем, что во многих странах для въезда еще не требовался паспорт (и поэтому пары не испытывали проблем с подачей заявления на двоих). Кроме того, идея о том, что замужняя женщина будет путешествовать одна, считалась настолько невероятной, что никто даже не мог себе этого представить.