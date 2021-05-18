12 мелочей, которые гости не прокомментируют сразу, зато потом раструбят о них всем знакомым

Народная мудрость гласит, что входить в чужой дом нужно слепым, а выходить немым. Но все мы живые люди и часто не можем перебороть желание рассмотреть обстановку чьей-то квартиры. Чего греха таить, порой мы даже рассказываем знакомым, что Маша заставляет гостей резать лук, а Вадим держит кошачьи лотки на кухне.

AdMe.ru устроил мозговой штурм и насчитал 12 привычек, которые несовместимы с настоящим гостеприимством.

1. Специфические книги, оставленные на виду

Казалось бы, вы просто увлекаетесь чтением книг о гипнозе или целительстве, а некоторые гости уже смотрят на вас с плохо скрываемым подозрением. От лучших друзей свои пристрастия можно не прятать, но перед приходом не самых близких людей некоторые вещи стоит убрать. Пару лет назад пробовала свести подругу с одним своим знакомым. Они нормально общались до того момента, пока парень не пригласил ее к себе домой. Подружка позвонила мне в истерике: «Захожу к нему в комнату, а там на кровати лежит книга по уринотерапии. Вот как я с ним теперь общаться должна?»

2. Отсутствие нужных мелочей в туалете

Герои фильмов могут сидеть по полдня у кого-то дома и не ходить в туалет, но у реальных людей есть физиологические потребности. Вот только оказаться в чужой уборной, где нет ни ершика для унитаза, ни освежителя воздуха, врагу не пожелаешь. Гость не должен рыскать по тумбочкам в поисках средства, которое поможет ему скрыть следы «туалетного преступления». Добрый хозяин оставит нужные вещи на виду или просто объяснит, где что лежит. Если же человек находит в уборной лишь туалетную бумагу (и то если повезет), мысли у него проскакивают разные. Хозяева квартиры хотят поставить его в неловкое положение? Они сами не пользуются ершиком? Им жалко «Туалетного утенка»?

3. Духота или холодрыга

Кто из нас не сталкивался с противоборствующими пассажирами маршруток: одному все время дует, другому слишком жарко... И раздражают они примерно одинаково. Но если в общественном транспорте мы еще можем повозмущаться, то в гостях часто терпим неудобства из вежливости. Комфортная температура для большинства людей составляет 20–22,2 °С. Можно взять ее за ориентир и просто наблюдать за гостями: если человеку слишком жарко или холодно, это несложно заметить.

4. Попытки насильно «подружить» гостей с домашними животными

Не все гости придут в восторг от того, что на их черные брюки положили белого пушистого кота. Некоторые люди вообще боятся животных, и близкий контакт даже с маленьким чихуа-хуа может вызвать у них стресс. Многим котам и собакам тоже не понравится, что их пихают в руки незнакомцу. Порой для всеобщего блага лучше закрыть животное в другой комнате. Были в гостях у родственников мужа. Усадили меня в кресло, на стол поставили чай с печеньками. Сижу, пью противный некрепкий чай, тут на стол запрыгивает пушистый кот и укладывает хвост в блюдечко с печеньками. Хозяева дружно восхищаются, а я совсем не в восторге. Говорю: «Он на печенье лег». Мне отвечают: «Так это его стол, его место, он там ВСЕГДА лежит». То есть мне чай поставили в кошачий угол, это верх неуважения к гостям. © Вера / AdMe.ru

5. Слишком личные вещи на самых видных местах

Гостю необязательно знать, что хозяин квартиры носит трусы со смурфиками, а хозяйка предпочитает прокладки с ароматом ромашки. Средства личной гигиены можно временно спрятать в тумбочку, а сушилку с бельем вынести в другую комнату. Отдельного упоминания заслуживает расческа. Одна девушка разместила в TikTok ролик о том, как чистит и моет щетки для волос. В конце видео она спросила подписчиков, делают ли они так же. Некоторые комментаторы сказали, что вообще таким не заморачиваются, но большинство были шокированы, что кто-то не следит за чистотой расчесок. Так что оставленная в ванной щетка с клочьями волос может смутить многих гостей.

6. Привычка убирать на ходу

Если хозяин встает посреди застолья, чтобы помыть посуду, или в панике хватается за тряпку, когда мимо стола падает крошка, гостям может стать не по себе. То ли их молчаливо попрекают в неаккуратности, то ли хотят поскорее выпроводить. Чтобы не ставить никого в неудобное положение, лучше расслабиться и наслаждаться общением, а уборкой заняться, когда все уйдут.

7. Разбросанные вещи и отсутствие свободных полок

Если гость остается с ночевкой, будет вежливо выделить для него полку или тумбочку, куда он сможет положить свои вещи. Вряд ли кого-то обрадует перспектива складывать одежду на полу или убирать разбросанные хозяйские вещи, чтобы положить свои. Если же человек заглянул на пару часов, стоит освободить место для его верхней одежды и обуви.

8. Непрезентабельная посуда

Времена, когда самая красивая посуда в доме предназначалась для гостей, постепенно уходят. Но это не значит, что человеку будет приятно есть из плохо вымытой тарелки или пить из кружки с коричневыми разводами. К слову, налет от чая и кофе легко снимается пищевой содой. Я как-то сидела в гостях у знакомой, она взяла мою тарелку, поставила ее на пол и позвала собаку. Собака прибежала и стала эту тарелку вылизывать. Больше я туда не хожу. © Mila / AdMe.ru

9. Неразбериха с полотенцами

Когда человек впервые заходит в чужую ванную, у него в голове роится куча вопросов. Чем вытереть руки? Можно ли брать то большое пушистое полотенце или для посторонних людей в этом доме предназначена вот та коричневая тряпочка? Перед приходом гостей стоит повесить в ванной отдельное чистое полотенце. Идеально, если вы расположите его возле умывальника: так сразу будет понятно, что им можно пользоваться.

10. Захламленная прихожая

Представьте: вы заходите в чью-то квартиру, спотыкаетесь о разбросанную обувь, врезаетесь в прислоненный к стене велосипед и заканчиваете полет, перевернув тумбочку с цветочным горшком. Не так, совсем не так начинаются обычные дружеские посиделки. Хозяину стоит заранее освободить место в прихожей, а если речь идет о частном доме, то и прибраться на крыльце. Нелишним будет протереть дверную ручку, ведь она почти всегда грязнее, чем выглядит.

11. Постоянные извинения за беспорядок

Порой нам кажется, что квартиру можно было отмыть и до ослепительного блеска, но не стоит акцентировать на этом внимание гостей. Фразы вроде «Простите за бардак» или «Извините, ребенок снова игрушки разбросал» вызывают недоумение. Человек может почувствовать себя виноватым за то, что вторгся на чужую территорию в неподходящий момент. Соседка всегда приглашала нашу семью на праздники, но ходить к ней было тем еще удовольствием. С нотками пассивной агрессии она комментировала каждую мелочь и рассыпалась в извинениях, словно мы должны были ее переубедить. «Простите, гости дорогие, не успела помыть туалет. Столько всего наготовила к вашему приходу, никто мне не помогал. Но не обращайте внимания, можете вот тряпочкой сидушку протереть».

12. Негласное правило «здесь все свои»

Некоторые люди не стесняются мыть кошачий лоток в кухонной раковине в тот момент, когда гость сидит за столом и пытается не подавиться тортом. Нам хочется верить, что такие хозяева в меньшинстве, но порой в гостях нужно быть готовым к чему угодно. Ходили в гости к родственнице мужа, у нее как раз недавно родился ребенок. И посреди застолья в какой-то момент хозяйка радостно закричала: «А у кого это тут такой памперс тяжеленький?» По ее дальнейшим движениям мы поняли, что она прямо здесь и сейчас собирается менять подгузник. Почти все гости тут же нашли повод, чтобы выскочить из-за стола. Мы с мужем договорились, что будем ходить к той родственнице, когда ребенок подрастет.