12 фактов о Швейцарии, которые приезжих введут в ступор, а у местных и мускул на лице не дрогнет

Стоит кому-то упомянуть Швейцарию, как перед нашим взором медленно проплывают живописные вершины Альп, головки свежайшего сыра и, конечно же, банковские вывески. Но это лишь атрибуты фасада. А за ним скрывается куча любопытных вещей, о которых не пишут в путеводителях.

Мы в AdMe.ru влюблены в Швейцарию, а потому не поленились откопать небанальные факты об этой стране и ее жителях.

Девиз швейцарцев — переработать все, что можно

В Швейцарии перерабатывается любой мусор: газеты, жестяные банки, стекло и даже использованная туалетная бумага. Пищевые отходы тоже подлежат разумной утилизации. Например, в то время как мы сливаем остатки масла после жарки в сток, жители Швейцарии упаковывают их в контейнер и доставляют в приемный пункт.

Пассажиры получают деньги, если транспорт опоздал

Когда транспорт Швейцарии опаздывает на час и более, пассажир имеет право на компенсацию. Она может составлять до 50 % от стоимости билета. Если из-за задержки междугороднего рейса путешественник вынужден искать ночлег, то транспортная компания обязана возместить расходы на него. Она может уклониться от выплаты лишь в том случае, если опоздание автобуса или поезда было обусловлено стихийным бедствием.

Местные не любят банковские карты

Несмотря на высокоразвитую банковскую систему Швейцарии, ее жители редко используют при расчетах пластиковые карты. Они предпочитают наличные деньги. Даже если речь идет о крупной покупке (например, автомобиле), местные сперва снимут деньги со счета. Эту привычку называют швейцарским культурным феноменом. Жители считают, что наличие купюр в кошельке дает чувство реального обладания деньгами, чего не скажешь о картах. А значит, так проще контролировать свои расходы и тратить меньше.

Одна семья — три счета

Вместо того чтобы спорить, какой вид бюджета лучше для семьи — общий или раздельный, — жители Швейцарии нашли компромисс. Они рекомендуют молодым парам при вступлении в брак открывать три банковских счета. Один из них должен быть предназначен для совместных обязательных расходов, а два других — на личные нужды каждого из партнеров. Например, на хобби или саморазвитие.

Бережливые швейцарцы отключают дома Wi-Fi

Безлимитный мобильный интернет — вот что сегодня выбирают молодые жители Швейцарии. Они переходят на соответствующий тарифный план, а затем просто активируют точку доступа на телефоне, чтобы пользоваться сетью при работе на ноутбуке или стационарном компьютере. В домашнем Wi-Fi отпадает необходимость, и вместо двух статей расходов на интернет остается одна.

Местные любят приукрасить действительность

Устраиваясь на работу, швейцарцы стараются блеснуть перед HR. Согласно исследованию, проведенному в 2020 году, почти 60 % резюме не соответствуют действительности. Местные порой преувеличивают свои заслуги перед потенциальным работодателем. Например, могут записать свою кратковременную стажировку в крупной компании как опыт работы. Любопытно, что самыми честными соискателями оказались представители старшего поколения.

Здесь не стыдятся оставить официанта без чаевых

В Швейцарии никто не осудит посетителя ресторана, который после трапезы ничего не оставил вежливому официанту. Но когда гость все-таки хочет по-особому выразить благодарность за хорошее обслуживание, он просто округлит счет. К примеру, если обед стоит 14 с половиной швейцарских франков, посетитель даст 15 и скажет: «Сдачи не надо». В данном случае чаевые официанта составят около 40 российских рублей.

Здесь можно получить средства женской гигиены бесплатно

Активисты Швейцарии устанавливают в учебных заведениях страны автоматы с бесплатными тампонами и прокладками. Их задача — помочь девушкам, которых застал врасплох преждевременно начавшийся цикл или опустевший кошелек. Также инициаторы проекта выступают за то, чтобы тема особенностей женской физиологии перестала быть табуированной.

В Швейцарии существует шоколад для женщин

Жители Швейцарии обожают шоколад. Страна занимает первое место в мире по количеству потребленного лакомства. Среднестатистический житель съедает до 8,8 кг шоколада в год. А также здесь продаются плитки, которые особенно будут полезны для женщин. По уверениям швейцарских шоколатье, они способны снять спазмы во время менструаций, так как в их состав входят 17 видов альпийских трав. Специалисты по гинекологии подтвердили, что такой шоколад действительно может стать залогом хорошего самочувствия дам.

На жвачку в Швейцарии наложено табу

Чавканье жевательной резинкой особенно раздражает местных. Они считают это верхом невоспитанности. Туристам рекомендуется побороть соблазн достать любимую жвачку в общественном месте в Швейцарии. Лучше подождать, когда поблизости не будет посторонних, а потом уже пожевать резинку.

А вот плеваться — в порядке вещей

Жители Швейцарии не видят ничего зазорного в том, чтобы харкнуть на улице. То же самое касается и прочистки носа. Пол Билтон, автор книги «Эти странные швейцарцы», заметил, что местные владеют особенно громкой техникой высмаркивания и вовсю пользуются ею в общественных местах.

Во всех бедах швейцарцы винят... фен

Фен — так называется теплый ветер, что дует порой с Альп. Именно в его честь, к слову, назвали аппарат для сушки волос. В то время как жители других стран часто списывают свои беды на магнитные бури, швейцарцы в разных проблемах винят фен. Этим природным явлением они объясняют головные боли, перепады настроения и даже автомобильные аварии.

Как думаете, чему нам нужно поучиться у жителей Швейцарии? А чему, наоборот, не стоит?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.