12 бытовых привычек скандинавок, которые помогают им забыть об антивозрастном креме

Бытует мнение, что женщины из Скандинавии отличаются особой, естественной красотой. При этом барышни здесь не перебарщивают с косметическими средствами и стараются придерживаться принципов минимализма в любых аспектах жизни. Поэтому их умение поддерживать себя в хорошей форме, невзирая на возраст и другие обстоятельства, вызывает у окружающих легкую зависть и жгучий интерес.

Мы в AdMe.ru внимательно изучили бытовые привычки скандинавок. И некоторые стоят того, чтобы взять их на заметку.

Ничто так не бодрит с утра, как умывание ледяной водой

Скандинавские женщины умываются ледяной водой. Так как в некоторых домах водопроводная вода пригодна для питья, то после освежающей процедуры также можно сделать несколько больших глотков. Если жидкость, которая течет из крана, вызывает сомнения, то можно хранить сосуд с отфильтрованной водой и кубиками льда в холодильнике специально для этих процедур. Кроме того, теплый душ стоит заканчивать холодным обливанием. Это помогает собраться и подготовиться к трудовому дню.

Лучше хранить на полке несколько средств, зато качественных

Здесь не принято покупать множество разнообразных косметических средств. У каждой барышни на полочке будет 3 или максимум 4 баночки. Зато к выбору этих продуктов она подойдет со всей ответственностью. Причем известная марка или высокая стоимость — это не те категории, на которые женщины опираются при покупке. Алисия Викандер с удовольствием пользуется специальной мазью, которая успокаивает раздраженную кожу и увлажняет губы, а стоит сущие копейки. Сами кремы и лосьоны не втираются, а наносятся легкими похлопывающими движениями. Так кожа не растягивается и начинает лучше циркулировать. Если применять этот метод для областей вокруг глаз, то можно уменьшить припухлость и придать внешнему облику свежесть.

Стоит внимательно изучить состав косметического продукта

Женщины обычно выбирают отечественную косметику. Тем более что для создания таких средств компании используют местные продукты: арктическую воду, омегу-3, морошку, облепиху, чернику и березовый сок. Многие представители флоры, которые растут вблизи полярного круга, приспособились к экстремальным природным условиям и благодаря этому содержат больше антиоксидантов. Чем меньше в изделии различных компонентов, тем лучше. Предпочтение отдают натуральным средствам без искусственных добавок. Помимо состава, важную роль играет и упаковка: она должна быть экологически чистой.

Кожуру, остатки йогурта и овощные очистки используют вместо скрабов и кремов

Часто ингредиенты для косметических процедур можно найти прямо на кухне. Вместо того чтобы выбрасывать продукты, из них готовят неплохие маски и скрабы. В ход идет все: остатки натурального йогурта, мед, лимонный сок. Кожура авокадо или банана отлично смягчает кожу. Обычно рецепты этих домашних средств передаются из поколения в поколение.

Купание в ледяной воде невероятно бодрит

Зима в северных странах обычно мрачная и холодная. И прием витаминов не всегда может улучшить настроение. Чтобы справиться с хандрой, некоторые жители Скандинавии купаются в ледяной воде. Результаты исследования финских ученых показали, что подобные процедуры улучшают память, снимают напряжение и придают человеку бодрости. Новичкам советуют начинать с коротких окунаний, которые длятся 10–30 секунд. А более опытные люди могут проводить в купели от 2 до 10 минут. Перед тем как устроить себе такое испытание, стоит проконсультироваться с врачом.

Лучше заниматься спортом на свежем воздухе

Жители северных стран стараются проводить под открытым небом как можно больше времени. Например, ездят на работу на велосипеде, невзирая на дождь, ветер и снег. Некоторые не ходят в фитнес-клубы, а круглый год часами занимаются спортом на природе. Такое времяпрепровождение не только укрепляет тело, но и снижает уровень стресса. Физическая активность при минусовых температурах помогает сжигать больше калорий и укреплять организм.

Правильное питание тоже имеет значение

Здесь предпочитают выбирать экологически чистые местные продукты. Поэтому вместо фруктов обычно покупают ягоды. Кто-то даже разбивает огород, чтобы самостоятельно выращивать овощи, а также собирает ягоды и грибы в ближайшем лесу. Рацион состоит из рыбы, морепродуктов, зелени, бобовых и орехов. Полуфабрикатов стараются избегать. Едой принято наслаждаться в кругу семьи, когда никто никуда не торопится.

Макияж должен подчеркивать достоинства, а не маскировать недостатки

Скандинавки стараются не перебарщивать с декоративной косметикой. Обычно они просто подводят глаза и придают яркости губам с помощью помады. Многие не пользуются тональным кремом. Такой минималистичный подход создает ощущение свежести и легкости. Макияж, который состоит из нескольких слоев, не позволяет добиться хорошего цвета лица. Поэтому барышни предпочитают больше внимания уделять уходу за кожей, а не маскировке возможных недостатков.

Здоровый образ жизни молодит лучше косметических процедур

Женщины в Скандинавии относятся к старению как к естественной части жизни. Они фокусируются не на скрытии возрастных изменений с помощью различных процедур, а на следовании здоровому образу жизни. Что позволяет им чувствовать себя хорошо, а значит, и выглядеть отлично. Так, слишком жесткий пилинг здесь не пользуется большой популярностью. Дамы опасаются возможных последствий, которые сначала помогут добиться определенного эффекта, но потом только ускорят процесс старения.

Маски для лица лучше хранить в холодильнике

Такие косметические средства тоже играют важную роль в уходе за лицом. Их стараются использовать хотя бы пару раз в неделю. Причем маски хранят в холодильнике, а не в ванной или косметичке. Холодная маска, нанесенная с утра, не только бодрит, но и освежает кожу, придает ей сияние на весь день.

При выборе средств ухода учитывается не только тип кожи, но и время года

Косметические средства, которые отлично защищают кожу теплыми летними деньками, будут не слишком эффективны зимой. Например, с наступлением холодов скандинавки стараются использовать для очистки лица масло, а не тоник. А также подбирают более плотные и жирные вещества, которые защищают кожный покров. Вместо лосьона наносят на руки крем.

Чтобы поддерживать себя в хорошей форме, стоит соблюдать умеренность и баланс во всем

Уход за собой заключается не только в подборе правильных косметических средств. Скандинавки стараются обращать внимание на все аспекты здоровой жизни. Они много времени проводят на свежем воздухе, занимаются спортом, придерживаются определенной диеты и тщательно выбирают препараты, которые наносят на кожу. Но главное, они умеют радоваться жизни. По их мнению, именно внутренняя гармония и душевное состояние влияет на внешний вид.