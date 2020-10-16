12 брендов, которые обрели такую популярность, что так же стали называть все аналогичные товары

Большинство людей уже много лет вместо «подгузники» говорят «памперсы», вместо «обработать изображение в графическом редакторе» говорят «отофотошопить», а вместо «сделать копию» повсеместно употребляют «сделать ксерокс». Хотя Pampers, Photoshop и Xerox — это названия торговых марок, а иногда и самих компаний. Просто эти вещи стали настолько популярными, что их аналоги стали называть этими же словами.

Мы в AdMe.ru выяснили, какие еще названия привычных нам вещей произошли от наименования торговых марок.

Flo-Master — фломастер

Фломастер — это устройство, предназначенное для письма и рисования при помощи краски, которая стекает из резервуара к наконечнику из пористого материала. Это название произошло от торговой марки Flo-Master, которая выпускала чернила. В 1951 году компания представила общественности многоразовые маркеры. Они были разработаны по большей части для маркировки на стекле.

Linoleum — линолеум

Англичанин Фредерик Уолтон изобрел линолеум в 1863 году. Сначала Уолтон назвал свое изобретение «камптикон», что было созвучно с названием уже существовавшего тогда напольного покрытия (камптуликон). Но вскоре изобретатель придумал новое название — linoleum, которое получил от латинских слов linum («лен») и oleum («масло»). В 1864 году он основал Linoleum Manufacturing Company Ltd. с фабрикой в Стейнсе, недалеко от Лондона. И уже через 14 лет все аналогичные по структуре напольные покрытия стали называть линолеумом. Отчего Фредерик Уолтон был не в восторге. Он даже подал иск к одной компании, использовавшей название Linoleum, но проиграл суд, так как этот термин не был зарегистрирован в качестве товарного знака.

Plasticine — пластилин

Слово Plasticine («пластилин») — товарный знак, принадлежащий компании Flair Leisure Products plc. Вообще-то этот материал должен называться пластилином для лепки, но большинство людей во всем мире просто называет его пластилином.

Foen — фен

В 1890 году французский стилист Александр Годфруа изобрел в своей парикмахерской первый фен. Его можно было использовать, только если человек сядет под ним. В 1908 году компания Sanitas выпустила первый фен для волос под названием Foen. Уже через год это слово было внесено в реестр торговых марок.

Frisbee — фрисби

Пластиковый диск с загнутыми краями в большинстве стран называют «фрисби» (нередко также «летающий диск»), хотя слово Frisbee является товарным знаком игрушечного подразделения корпорации Wham-O. Из-за этого в организованных видах спорта, таких как Ultimate или диск-гольф, приходится отказываться от употребления слова «фрисби». А сами спортсмены называют летающий диск просто диском или тарелкой. Летающий диск был придуман в 1955 году. Примерно в то же время студенты Йельского университета во время досуга бросали друг другу жестяные подставки для пирогов фирмы Frisbie Pie Company. Название «фрисби» было так популярно среди студентов, что представители Wham-O переименовали свои летающие тарелки во Frisbee. Компания намеренно изменила одну букву, чтобы Frisbie Pie Company не смогла предъявить хоть какие-то претензии.

Chupa-Chups — чупа-чупс

Во многих странах любые круглые леденцы на палочке называют чупа-чупсами. Это слово произошло от названия испанской компании Chupa-Chups, производящей легендарные конфеты на палочке.

Thermos — термос

В начале XX века Рейнгольд Бургер, берлинский производитель стеклянных изделий, усовершенствовал сосуд Дьюара. Он добавил к нему металлический корпус, пробку и крышку-стаканчик. Затем был объявлен конкурс на лучшее название для нового изобретения. В нем победил житель Мюнхена, который предложил назвать новый сосуд словом Тhermos (от греч. therme — «горячий»). В 1904 году Рейнгольд Бургер и основал одноименную фирму по выпуску термосов — Тhermos GmbH. С той поры термосами стали называть все виды бытовой теплоизоляционной посуды.

Kerosene — керосин

Название этого горючего материала, получаемого из нефти, происходит от греческого κηρός (keros), что означает «воск». Термин был зарегистрирован в качестве товарного знака канадским геологом и изобретателем Абрахамом Геснером в 1854 году. Спустя время любую горючую жидкость из нефти стали называть керосином.

Eskimo — эскимо

В 1920 году датский иммигрант Кристиан Кент Нельсон, школьный учитель и владелец кондитерской, создал мороженое в шоколаде на палочке. Толчком к изобретению послужил случай, когда один мальчик, пришедший в магазин Нельсона, не мог решить, потратить свои деньги на мороженое или плитку шоколада. Кондитер начал продавать свое изобретение под названием I-Scream Bars. В 1921 году он подал заявку на патент и договорился с местным производителем шоколада Расселом С. Стовером массово производить это лакомство под новой торговой маркой — Eskimo Pie. Сейчас словом «эскимо» во многих странах называют любое мороженое на палочке, покрытое шоколадом.

Aqua lung — акваланг

Aqua lung — это компания, выпускающая легкое водолазное снаряжение. Она была основана Жак-Ивом Кусто в 1946 году. Название Aqua lung является торговой маркой во многих странах мира и означает продукцию фирмы Aqua lung. Однако в странах бывшего Советского Союза слово «акваланг» означает любое снаряжение, позволяющее погружаться на глубины.

Jeep или JP — джип

Джипом во многих странах называют кроссоверы и легковые или полугрузовые внедорожники. Достоверной версии происхождения слова «джип» нет. Согласно одной из наиболее вероятных версий, название Jeep появилось в первые годы Второй мировой войны — солдаты так называли легкие военные автомобили Willys и однотипные с ними машины Ford GP. Также широко распространена версия, что появление слова jeep связано с именем Джо Фрейзера, президента Willys-Overland с 1939-го по 1944 год. Он утверждал, что сам придумал слово «джип», невнятно написав инициалы GP. Кстати, автомобильная компания Willys-Overland подала заявку на регистрацию товарного знака Jeep в 1943 году. Между прочим, все внедорожники называют словом jeep не только в странах бывшего Советского Союза, а также в Великобритании, Бразилии, Нидерландах, Португалии.

Dictaphone — диктофон

Dictaphone — это американская компания, основанная Александром Беллом, которая производила диктофоны. Сейчас это подразделение Nuance Communications — производителя программного обеспечения. Хотя название Dictaphone является товарным знаком, слово «диктофон» уже давно превратилось в обобщенное обозначение любого записывающего звук устройства.

Какие названия брендов, которые стали именами нарицательными, мы забыли упомянуть в этой статье?