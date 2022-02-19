11 знаменитых женщин, которые умело корректируют свою фигуру без ретуши и фильтров

Знаменитости, появляясь на мероприятиях в нарядах от прославленных кутюрье, не только следуют трендам. Они также дают нам с вами подсказки, как подчеркнуть или скрыть особенности различных типов фигур. Некоторые из звезд стараются подтянуть внешность до общепринятых стандартов, другие смело демонстрируют свою изюминку.

Мы в AdMe.ru подсмотрели, какими стильными приемами пользуются селебрити, чтобы одежда всегда работала им на пользу.

Бейонсе

У великолепной Бейонсе фигура типа «груша», что она с гордостью подчеркивает. Плавные женственные формы, объем, сосредоточенный в нижней части тела, отлично подчеркивают облегающие платья и костюмы. Для полноты эффекта верхняя часть не должна перетягивать внимание на себя. Но стоит диве пожелать изменить природные данные без хирургического вмешательства, она использует стильные лайфхаки, чтобы выглядеть не обычно, а идеально. Например, Бейонсе отвлекает взгляды от бедер с помощью рукавов Джульетты, превращая свою «грушу» в «песочные часы».

Кира Найтли

Кира Найтли не только разноплановая актриса, но и неутомимая стиляга. Ее типаж — «прямоугольник». Это значит, что форма тела довольно ровная, без резких изгибов, плечи и бедра примерно одной ширины. И Кира абсолютно этого не стесняется. А стоит ей надеть юбку А-силуэта и дополнить костюм верхом с объемными рукавами, получаются «песочные часы». Обнаженные плечи и пышное платье со шлейфом — и фигура начинает походить на грушевидную.

Скарлетт Йоханссон

Блистательная Скарлетт Йонханссон — счастливая обладательница фигуры «песочные часы». Ее линия бюста прекрасно сбалансирована с шириной бедер, а талия хорошо выражена. Но это не значит, что ей не хочется перемен. Длинный топ, скрывающий талию, вкупе с задорным мини делает ее легким «прямоугольником» и подчеркивает недостатки, а не достоинства.

Кэтрин Зета-Джонс

Красавица Кэтрин Зета-Джонс знает, что может быть любой в зависимости от настроения. Сама Кэтрин имеет фигуру «яблоко». У нее характерные для этого типа фигуры плечи, круглый животик и узкие бедра. Чтобы изменить пропорции, Кэтрин обозначает талию чуть выше контрастным поясом. Бедра кажутся объемнее и уравновешивают верх. Если же ей хочется вытянуть силуэт, она использует прием с верхним слоем одежды.

Рене Зеллвегер

Для «перевернутого треугольника» характерны широкие по сравнению с бедрами плечи и не ярко выраженная талия. Как раз такие пропорции у любимой зрителем Рене Зеллвегер. И она часто подчеркивает особенности своей фигуры с помощью длинных облегающих нарядов. Но ей ничего не стоит превратиться в «песочные часы», надев корсетное платье макси с зауженной юбкой-тюльпаном. Уж кто-кто, а Рене не боится экспериментировать со своей фигурой. Вспомнить хотя бы набор веса для фильмов про Бриджит Джонс.

Адель

Многие стесняются полноты и прячут ее в мешковатой одежде. А между тем это лишь база, с которой можно работать. Если вы размера плюс, но еще не готовы облачиться в обтягивающие костюмы, посмотрите на талантливую и очаровательную Адель. Она выбрала платье с ярким принтом, чем опровергла миф, что полным это противопоказано. Ведь главное — это гармоничные пропорции, которых можно добиться в любом весе. Во втором случае у певицы приталенное платье в пол из струящейся ткани, которое вытягивает силуэт.

Дженнифер Лопес

Любимица публики Дженнифер Лопес мастерски расставляет акценты на своем теле с помощью одежды. Она знает, как с помощью глухой, но тонкой водолазки подчеркнуть свои формы. А надев «дырявый» лонгслив — скрыть их.

Ума Турман

Если вы не Золушка, ничего страшного. Можно иметь большой размер стопы и быть, например, музой великого режиссера, как Ума Турман. Актриса часто надевает открытую обувь на плоской подошве на выход. Но если захочется сделать ножку более изящной и идеальной, стоит надеть юбку или брюки, скрывающие пятку. Таким образом вы сможете и показать туфли, и скрыть их истинный размер.

Шарлиз Терон

У Шарлиз Терон талия слабо выражена, и это не мешает ей быть одной из самых привлекательных и женственных актрис Голливуда. Но что делать, если очень хочется тонкую талию? Следовать примеру Шарлиз. Платье или юбка с пышной баской создаст контраст объемов между талией и бедрами, как результат — талия выглядит тоньше. Приталенный силуэт платья с подчеркнутой поясной зоной тоже создает эффект осиной талии.

Сара Джессика Паркер

Некоторые считают, что у звезды легендарного сериала не слишком красивые ноги. Но для Сары Джессики Паркер это отнюдь не повод отказывать себе в эффектном мини. А длина миди до середины голени прячет все неровности, делая образ просто идеальным. Обратите внимание, что платье также с высокой талией, что визуально удлиняет ноги Джессики.

Эмилия Кларк

Миниатюрная Эмилия ростом 157 см, и ее редко можно увидеть на красной ковровой дорожке без высоких каблуков. Но не только обувь на шпильке или платформе может прибавить роста в глазах окружающих. И актриса прекрасно знает об этом. Часто Эмилия выбирает для посещения мероприятий прямое платье в пол. Этот простой прием добавляет не только сантиметров в высоту, но и невероятно стройнит.