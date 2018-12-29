11 живучих мифов об удаленной работе, от которых пора избавиться

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Рынок труда не стоит на месте, и на смену традиционным форматам приходят новые. По некоторым оценкам, в прошлом году около трети всех работников в США трудились из дома. «Удаленка» перестает быть чем-то из ряда вон выходящим, однако вокруг нее до сих пор много мифов, которые искажают реальность, а иногда и откровенно вредят.

У нас в AdMe.ru многие сотрудники работают удаленно, и поэтому мы не понаслышке знаем, как живучи эти стереотипы.

Миф № 1: С графиком «удаленщика» можно не считаться (все равно сидит дома)

«Ты же все равно сидишь дома — сходи в магазин / помой полы / посиди с ребенком» — нечто подобное приходится слышать почти всем людям, работающим из дома. Если вы живете с таким человеком, помните: его рабочее время ничем не отличается от вашего. Срываясь на личные дела, он выпадает из графика и теряет деньги. Я фрилансер, для других это значит безработная. Встаю в 5:30 утра, гуляю с собакой, еду на тренировку до 8, готовлю мужу завтрак, провожаю на работу, варю обед-ужин и примерно в обед сажусь за проекты часов до 22, при этом делая небольшие перерывы на уборку, игру с собакой, еду и т. д. Зарабатываю до 20–30 тыс. Бесит, когда звонят родственники или знакомые с просьбой посидеть с ребенком, отвезти-привезти, поработать бесплатно и очень обижаются, если откажешь, ведь «ТЫ ЖЕ ВСЕ РАВНО НЕ РАБОТАЕШЬ!»

Миф № 2: Удаленная работа идеально подходит людям с детьми

Полноценная работа дома требует сосредоточенности и выполнения нужного объема работ. Для некоторых профессий (консультирования, например) нужна еще и идеальная тишина. И груднички с нестабильным режимом, и подросшие дети, которые, видя маму дома, тянутся к ней за общением, не слишком располагают к погружению в работу.

Миф № 3: Все, кто сидит дома, бездельники — работают несколько часов в день и получают за это деньги

Вариантов удаленной подработки на несколько часов в день действительно много, но для получения сопоставимой с офисной работой оплаты обычно все же приходится работать от 6–8 часов. Что касается общественного мнения, то пока еще достаточно тех, кто считает работающих из дома людей бездельниками. К этому нужно быть готовым и считать их советы найти «нормальную работу» тренингом по независимости от чужого мнения и отстаиванию своих границ. Мой 20-летний ребенок зарабатывает в 6 раз больше, чем его отец. А работает он фрилансером... Программист. И все (кроме меня) гнобили его постоянно за то, что он много времени проводит за компьютером. А это его жизнь! Его воздух! Его хлеб! И я рада, что всегда была на его стороне, всегда поддерживала и понимала, навлекая на себя все проклятия родных. Рада, что я друг для своего сына.

Миф № 4: Ты сам себе начальник

Практически любой специалист на «удаленке» работает на кого-то. Дистанционная работа мало чем отличается от обычной офисной, а фрилансер зависит от заказчика, выставляющего требования. Многие «удаленные» специалисты предпочитают вести сразу несколько проектов, приобретая таким образом одновременно нескольких боссов. Бонус фриланса — гибкость в планировании рабочего времени и возможность отказаться от неинтересного проекта. Я архитектор-фрилансер. Дико раздражает, что люди, которые работают в офисе, считают, что я ничего не делаю, а вот они пашут. Ау! Вы встаете в 8 утра, в 9 на работе, в 5 уже идете домой! Я не отрываюсь от ноута с 11 утра и до 5 утра! Я лягу спать, а в 6 утра мне пишет клиент из Южной Кореи для правок! Мне поесть некогда, 3 телефона для работы, вечные проблемы с налоговой и банками из-за денежных переводов, выезды на частные объекты в 1–2 часа ночи из-за режима клиента и т. д. Ничего не делаю, ага.

Миф № 5: Найти работу на дому могут только программисты

Вот лишь небольшой список возможных вакансий с работой из дома (помимо работы в IT): журналист, копирайтер, редактор, корректор, переводчик;

бухгалтер, юрист — на онлайн-консультирование и документацию;

педагог, репетитор и коуч;

психолог;

веб-мастер, контент-менеджер, SMM-менеджер и прочие специальности, связанные с поиском контента, администрированием и наполнением сайтов и сообществ в социальных сетях;

всевозможные специалисты по работе с графикой и видео: дизайнеры, аниматоры, монтажеры и пр.;

специалист кол-центра;

менеджер интернет-магазина;

личный помощник. Если же вы опытный кондитер, швея или, например, ювелир, в социальных сетях или на площадках вроде Etsy или «Ярмарка мастеров» легко можно создать собственный магазинчик или мастерскую.

Миф № 6: Работая дома, можно отвлекаться, сидеть в соцсетях и ничего не делать — все равно никто не видит

«Сколько сделал, столько и получил» — основной принцип большинства работ на дому. Это может быть оплата за проект, сдельная оплата или отслеживание количества затраченного на задание времени через специальные программы. Для фрилансеров обязательность особенно важна еще и потому, что все проблемы и срывы сроков будут описаны в отзывах и скажутся на деловой репутации. Я фрилансер. Мотивируя себя тем, что пока не доведу работу до определенного нужного этапа, спать не пойду. Сроки заваливать перестал.

Миф № 7: Можно сидеть за работой в чем угодно — хоть в пижаме, хоть в белье

Конечно, можно работать дома хоть в одной футболке и растянутых трениках. Но исследования показывают, что в этом случае вам будет сложнее сосредоточиться, а продуктивность снизится. Это не значит, что нужно натягивать офисный костюм — достаточно будет хорошей одежды и чистой головы. К тому же это станет еще одним напоминанием для ваших домашних, что вы на работе. Очень сложно работалось в офисе, вечно не высыпалась. Ушла на фриланс, но не могу избавиться от одной дурацкой привычки. Просыпаюсь в 11–12, иду в душ, делаю укладку, крашусь, одеваюсь в офисном стиле и только тогда могу сесть за работу. Не работается мне с грязной головой и в домашнем. Так и валяюсь дома на диване в юбке-карандаше, блузке и на шпильках. Работаю.

Миф № 8: При удаленной работе нет карьерного роста

Карьерный рост «удаленщика» сильно зависит от освоения новых навыков и повышения квалификации. При этом «выслуга» и стаж уходят на второй план. Работодатели и заказчики смотрят на портфолио, отзывы и выполнение тестового задания. Возможностей карьерного продвижения от рядового сотрудника к начальнику при этом меньше, чем в традиционных организациях, зато больше предпосылок для профессионального и финансового роста.

Миф № 9: Сложнее всего заставить себя работать

Настроить себя на плодотворную работу дома, где столько соблазнов вроде теплой кровати с утра или недосмотренного с вечера фильма, не так-то просто. Но те, кто не может с ними справиться, обычно и не задерживаются на «удаленке» долго. Труднее бывает остановиться. Платят за результат, а значит, велик соблазн посидеть подольше или взять больший объем работ. Дома нет формального разделения, как в офисе: «Я на работе / я ушла домой», и выгонять себя из-за компьютера придется самостоятельно.

Миф № 10: Удаленная работа во всем лучше традиционного формата

Если у вас все еще сохранилось заблуждение, что работа дома — это рай на земле, пожалуйста, внимательно перечитайте все предыдущие пункты. Работала фрилансером. График свободный, деньги хорошие. Все считали бездельницей и лодырем, мол, дома сидишь. И вот устроилась в офис. Люди добрые, хочется петь и плясать. Не знала, что можно отработать 8 часов и отдыхать. Заказчики не позвонят в час ночи, высыпаешься, коллектив помогает держаться в тонусе, а рабочее место отдельно от спального. И можно обедать не за компьютером. И с клиентами нет проблем. И уважительно относятся все. И спать можно положенные 7 часов в сутки. И время есть на книги. И на отдых. И на прогулки. И общение.

Бонус: если вам показалось, что минусов больше, чем плюсов

Удаленная работа — это просто другой, не вполне привычный пока формат, у которого есть как свои преимущества, так и недостатки. Не всем она подходит, однако те, кто остается, не спешат возвращаться к «нормальному», менее гибкому графику, поездкам в общественном транспорте и личным контактам с коллегами. Поэтому, если вы колеблетесь, попробовать или нет, оцените информацию выше. Если не пугает, попробовать определенно стоит! Раньше работала по графику с 10:00 до 19:00, кое-как просыпалась, полдня ходила вареная и нервная, могла взорваться из-за пустяка. Ушла на фриланс. Подъем в 13:00, душ, завтрак, чтение книг, шопинг или поход в кино. Работать сажусь часов в 18:00–19:00. Какое это волшебство! Попадаются порой принципиальные клиенты, которые хотят встретиться утром, но от одного отказа я сильно беднее не стану, а нервы дороже. Слава фрилансу! Слава интернету!

А вы бы смогли работать из дома?