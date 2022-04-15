11 базовых вещей, которые звезды умудряются носить с шиком. И мы тоже можем

Далеко не всегда знаменитости носят уникальную дизайнерскую одежду. Практически в каждом звездном гардеробе есть обычные джинсы, футболки и водолазки. Эти базовые вещи известные актрисы, модели и певицы используют для создания своих стильных повседневных образов.

Мы в AdMe.ru вспомнили выходы звезд в обычных вещах и убедились, что повторить их элегантные образы не составит никакого труда.

Кейт Мосс — черные легинсы

Черные легинсы можно назвать элементом фирменного стиля Кейт Мосс. Эту базовую вещь модель вписывает как в повседневные образы, так и в более элегантные, сочетая ее, например, с удлиненным жакетом и леопардовой кофточкой.

Белла Хадид — блейзер цвета кэмел

Белла Хадид носит классический блейзер с футболкой и брюками. Цвета вещей перекликаются между собой, текстуры сочетаются. Модель добавляет аксессуары — темные очки и цепочку, — и вот уже образ не выглядит пресно.

Виктория Бекхэм — белая футболка

Икона стиля Виктория Бекхэм часто отдает предпочтение белоснежной футболке. Бекхэм сочетает ее с разными моделями джинсов, носит с блейзером oversize или без него. Образы всегда выглядят актуально, свежо и стильно.

Зои Кравиц — джинсы

На модном показе в 2020 году Зои Кравиц предстала перед публикой в синих укороченных джинсах. С легкой руки актрисы эта вещь запросто перекочевала из повседневного гардероба в вечерний. Все дело в топе с блестками и босоножках на завязках и шпильках. Золотые серьги и естественный макияж сделали образ цельным, а Кравиц — еще более очаровательной.

Хейли Бибер — белые лодочки

Хейли Бибер появилась на улицах Нью-Йорка в клетчатых серых брюках, неоновом розовом свитере и остроносых белоснежных лодочках. Эффектный образ базировался на деталях: макияж модели перекликался с цветом свитера, а туфли — с тонкой белой полоской на брюках.



Кендалл Дженнер — рубашка регби

Полосатая рубашка регби — выбор Кендалл Дженнер. Сочетание рубашки oversize с джинсами и биркенштоками выглядит стильно и нестандартно.

Роузи Хантингтон-Уайтли — черная водолазка

Черная водолазка занимает отдельное место в гардеробе Роузи Хантингтон-Уайтли. С брюками, открытой обувью и очками в тон модель получает 100%-е сочетание. Образ в темных тонах подчеркивает фигуру Роузи и оттеняет ее светлые волосы.

Алекса Чанг — мини-юбка

Бытует мнение, что мини следует носить лишь обладательницам длинных ног и высокого роста. Это стереотип. Плотные колготки в тон обуви или юбки удлинят ноги и подчеркнут достоинства. Мини полуприлегающего кроя из плотной ткани как у модели Алексы Чанг станут отличным и универсальным вариантом.

Блейк Лайвли — джинсовка

В 2022 году Блейк Лайвли появилась на красной дорожке перед премьерой «Проекта „Адам“» в неожиданном образе. Актриса умело соединила дизайнерское платье пастельных оттенков с длинной джинсовой курткой светлого цвета. Сочетание романтичного платья и повседневной джинсовки стало удачным экспериментом, который легко повторить каждой обладательнице подобных вещей.

Оливия Палермо — полосатый свитер

В 2018 году Оливия Палермо использовала в своем образе полосатый свитер с высоким воротом. Модель выбрала свитер с актуальными неоновыми полосками, дополнила его узкими кожаными брюками и ботильонами.

Хейли Бибер — блейзер oversize

Блейзер oversize можно накинуть поверх свитера, футболки и майки. Хейли Бибер часто пользуется этой беспроигрышной тактикой. В сочетании с джинсами и белой футболкой блейзер превращается в универсальный и удобный наряд.