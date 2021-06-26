11 российских знаменитостей, которые плюнули на былую славу и нашли себе другое занятие

Есть артисты, слава которых не меркнет годами, и есть звезды, которые мелькнули и погасли, но и среди тех, и среди других есть артисты, которые запали нам в душу. И время от времени мы задумываемся о том, как сложилась их судьба после того, как они ушли со сцены или исчезли с экрана.

Пока мы в AdMe.ru искали о них информацию, мы сделали несколько неожиданных открытий. И особенно приятно, что у многих наших любимчиков жизнь кипит так, что мало не покажется никому.

Юлия Волкова узнала о том, что такое слава, в 14 лет, когда стала участницей музыкальной группы «Тату» вместе с другой юной певицей — Леной Катиной. Группа сумела добиться мировой популярности, но распалась в 2010 году. Сольная карьера Юлии оказалась не такой успешной, и сейчас Волкова делает политическую карьеру: недавно она выпустила предвыборное обращение к избирателям как кандидат в депутаты от Ивановской области.

Влад Сташевский

В 90-х Влада Сташевского прославили такие хиты, как «Позови меня в ночи» и «Любовь здесь больше не живет», но со временем его популярность сошла на нет. Сташевский занялся переработкой отходов и металлолома и обработкой сточных вод. Но попыток вернуться к творческим занятиям Влад не оставил: в 2016 году он снялся в фильме «Бабоньки», где сыграл сам себя, а в 2020-м принял участие в шоу «Суперстар! Возвращение» на канале НТВ.

Ирина Салтыкова

Ирина Салтыкова — одна из самых популярных певиц 90-х: за песню «Серые глаза» она получила премию «Золотой граммофон». Активная музыкальная карьера не помешала ей заниматься предпринимательством: в те годы она была владелицей нескольких коммерческих палаток на Кутузовском проспекте в Москве, которые торговали одеждой и косметикой, а позже открыла Дом красоты и стиля «Ирина Салтыкова» с салоном красоты и ателье. Ирина также написала несколько книг: «Большой подарок для супердевочек от Ирины Салтыковой» и «Энциклопедию красоты от Ирины Салтыковой». Не оставляет артистка и музыку.

Лика Стар

Первая в России девушка-диджей и певица Лика Старуже 17 лет живет на Сардинии. Она замужем за итальянским бизнесменом Анджело Сеччи и занимается арендой недвижимости. Не так давно она вернулась к музыке: вместе с Ираклием Пирцхалавой артистка перезаписала прославивший ее хит — «Одинокая луна».

Сергей Романович

Сергей Романович снялся в фильме «Экипаж», а также сериалах «Кухня», «Ольга» и «Чернобыль: зона отчуждения». Сейчас Сергей успешно развивает собственный бренд одежды и занимается благотворительностью. Он ведет свой Instagram, где у него 1,2 млн подписчиков.

Сергей Жуков

Группа «Руки вверх!» держалась на волне популярности 10 лет, начиная с 1996 года: за песни «Крошка моя», «Он тебя целует» и другие хиты публика обожала обоих участников — Сергея Жукова и Алексея Потехина. В 2006 году коллектив распался. Другие музыкальные проекты, за которые брался Жуков, уже не были так успешны. В настоящее время Сергей занимается предпринимательством: среди его многочисленных проектов — лейбл звукозаписи, сеть баров, кондитерская и кафе «Папа жарит мясо». Но о концертах Жуков тоже не забывает.

Лена Третьякова

Известность пришла к Лене Третьяковой в 2000-х: она пела и играла на бас-гитаре в группе «Ранетки» и снималась в одноименном сериале. Постепенно ее музыкальная карьера пошла на убыль, сейчас девушка работает психологом и преподавателем кундалини-йоги и ведет свой блог в Instagram, где у нее 224 тыс. подписчиков.

Корнелия Манго

Участница «Фабрики звезд — 7» Корнелия Манго из Астрахани запомнилась зрителям сильным голосом и экзотической внешностью — среди ее предков есть португальцы, татары, испанцы и африканцы. Кстати, Корнелия Манго — это не вычурный артистический псевдоним, а настоящее ее имя. После «Фабрики» яркая девушка поучаствовала в таких популярных проектах, как «Последний герой», «Большие гонки» и «Танцы со звездами». Сейчас Корнелия замужем, пишет картины, преподает живопись, активно занимается спортом и рассказывает другим людям о том, как жить полной жизнью с диабетом. В Instagram за ее жизнью следят 144 тыс. подписчиков.

Данко

Романтический хит «Малыш» в конце 90-х превратил танцовщика Большого театра Александра Фадеева в звезду российской эстрады по имени Данко. Успех был шумным, но недолгим. После этого Александр играл в театре, снимался в сериалах и несколько раз появлялся в ТВ-шоу, а затем открыл производство колбасных изделий и начал работать ведущим различных мероприятий.

Саша Зверева

В 1999 году участница группы «Демо» юная Саша Зверева прославилась в одночасье благодаря песне «Солнышко в руках». Но настоящее свое призвание она нашла не в музыке. Сейчас Саша замужем за американцем, живет в Калифорнии, воспитывает 4 детей и ведет блог в Instagram, где у нее 2,1 млн подписчиков. У Зверевой собственный бренд косметики и линия женской одежды.

Анастасия Кочеткова

«Фабрика звезд — 4» дала старт популярности Анастасии Кочетковой: вместе с Тимати, Домиником Джокером и Ратмиром Шишковым она создала группу «Банда». Анастасия была замужем за Резо Гигинеишвили, который снял ее в своем фильме «Жара». Но ни музыка, ни брак не удержали Кочеткову в России — она эмигрировала в США, где вышла замуж во второй раз, окончила New York Film Academy и стала режиссером. В 2019 году она сняла свой первый фильм «Снова опоздала, Ана», где сыграла главную роль.

Алекса

Певица Алекса — выпускница «Фабрики звезд — 4» и бывшая девушка хип-хоп-исполнителя Тимати. После завершения музыкальной карьеры она сосредоточилась на собственном блоге в Instagram, где рассказывает 692 тыс. подписчиков о своем образе жизни и вместе с мужем, фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым, продвигает курс авторских домашних тренировок. А недавно Алекса и Вячеслав стали родителями.