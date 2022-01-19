11 правил социального поведения, о которых многие будто даже не слышали

Повседневный этикет — это не только о том, какой вилкой нужно есть салат, а какой — десерт. Это проявление уважения к себе и ко всем окружающим. Иногда незначительные на первый взгляд действия могут продемонстрировать воспитанность человека или же, напротив, охарактеризовать его как того, кто может оскорбить собеседника, не поведя и бровью.

Мы в AdMe.ru уверены, что не нужно ходить в школу этикета, чтобы выучить все правила поведения. И надеемся, что эта статья поможет вам чуть лучше разбираться в нормах социального взаимодействия.

Ставьте и носите сумку так, чтобы не мешать другим

Когда вы садитесь за стол, кладите свою сумку на пустой стул рядом, на колени или позади себя. Неприлично ставить сумку на пол или вешать на спинку стула, так как это может помешать людям, которые будут проходить мимо. Продвигаясь в толпе, придерживайте сумку левой рукой и носите ее на левом плече. Либо вовсе снимите сумку с плеча и несите перед собой. Будьте внимательны к другим, когда надеваете свою сумку и снимаете ее с плеча, чтобы не задеть кого-либо.

Позвольте официанту подойти к столику самому

Не стоит кричать и махать рукой официанту во время ужина в ресторане. В ситуации, когда нужно сделать заказ или попросить счет, воспитанный человек проявит терпение или вежливо привлечет внимание, когда персонал будет проходить мимо: к примеру, достаточно слегка поднять руку или позвать официанта по имени.

В супермаркете паркуйте свою тележку для покупок сбоку от прохода

Движение в супермаркете, особенно в выходные и праздничные дни, крайне оживленное. Поэтому так же, как и при вождении автомобиля, здесь нужно соблюдать важное правило: просто держитесь справа. В проходах продуктовых магазинов двигайте тележку ближе к правой стороне прохода. Держите середину прохода открытой для других покупателей. Если проход слишком узкий, то припаркуйте тележку в начале прохода сбоку и идите за товаром.

Используйте подставку под напитки

Когда вы находитесь в гостях, кладите подставку или салфетку под стакан, прежде чем ставить его на любой предмет мебели. Если подставки или салфетки нет в поле зрения, попросите ее у хозяина или хозяйки. Возможно, они просто забыли о ней, но точно будут вам признательны, если вы ее попросите.

Отойдите в сторонку, чтобы ответить на звонок

Часто нам приходится отвечать на звонок в общественном месте, например в очереди в магазине, в банке, в автобусе. Во-первых, сначала стоит оценить, действительно ли так важно ответить прямо сейчас, потому что ваш разговор будут слышать все окружающие. Если все же это необходимо, то постарайтесь отойти в сторону, где не так много людей.

Задвигайте стул, когда выходите из-за стола

Кроме того, что это является базовым правилом приличного поведения за столом, неважно, за обедом ли в ресторане или на собрании в офисе, это еще и банальная забота об окружающих. Не забывайте пододвигать стул к столу, после того как вы встаете, чтобы он не мешал двигаться людям и кто-нибудь ненароком не налетел на него на своем пути.

Аплодируйте, держа руки на уровне груди

Не слишком приятно, когда на спектакле кто-то впереди постоянно закрывает вам обзор, потому что очень уж активно аплодирует, поднимая руки над головой. Чтобы не происходили такие ситуации, существуют правила этикета и техника аплодисментов: Держите сложенную чашечкой недоминирующую руку на уровне груди, ладонью внутрь под углом 45°.

Доминирующей рукой хлопайте по ладони 4 пальцами. Так получается достаточно громкий звук, и артисты вас точно услышат.

Выдавливайте лимон в чай, прикрывая дольку рукой

Сложно удержаться и не выдавить дольку лимона в чай для придания напитку цитрусового вкуса. Только зачастую мы не думаем при этом об окружающих. Правила хорошего тона требуют следующего: выжимайте лимон одной рукой, прикрывая его второй, пока вы выдавливаете его в свой стакан, чтобы случайно не брызнуть собеседнику соком в глаз.

Пожимайте руку крепко

Старайтесь не протягивать вялую руку, потому что это производит впечатление слабости и неуверенности. Будьте тверды, но не слишком. Если другой человек протягивает вялую руку, слегка пожмите ее. И не забывайте при этом смотреть собеседнику в глаза.

Не оставляйте следы от помады на чашке

В то время как пятна от губной помады на салфетках допустимы, они определенно плохо смотрятся на чашке. Поскольку оставлять такие следы считается дурным тоном, есть несколько советов о том, как можно этого избежать: Незаметно и быстро облизните чашку, прежде чем отпить (жиры и вода не смешиваются).

Прежде чем сделать глоток, аккуратно сотрите излишки помады салфеткой.

Нанесите подводку для губ или праймер под помаду, а после нанесения помады промокните губы салфеткой.

Снимайте солнцезащитные очки во время беседы

Существует правило использования солнцезащитных очков, о котором многие люди забывают: считается невежливым не снимать их при разговоре. Ведь большую часть эмоций мы выражаем глазами, и если мы оставляем очки на лице, то, выходит, мы не хотим, чтобы собеседник видел наши истинные чувства.