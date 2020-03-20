11 малоизвестных фактов о метро в разных странах мира, которые перевернут ваши представления о метрополитене

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Метро — один из самых популярных видов транспорта в мире. Каждое перевозит несколько миллионов пассажиров в год, но далеко не в каждом есть особенность. Например, в метро Бангкока сделаны специальные места для монахов, а в самом северном метро в мире, которое находится в Хельсинки, есть тоннель, проложенный в скале.

Мы в AdMe.ru узнали тонкости метрополитенов, которые находятся на разных континентах. Признаемся, что теперь нам хочется побывать хотя бы в нескольких, чтобы увидеть все своими глазами. А в бонусе вас ждет волшебное открытие.

Вуппертальская монорельсовая подвесная дорога и несчастный случай со счастливым концом

Этот подвесной монорельс-метро является чудом инженерии XIX века и находится в немецком городе Вупперталь. Хотя монорельс даже отдаленно не напоминает привычное метро, тем не менее его называют метрополитеном. Его начали строить в 1898 году, а запустили в 1901-м, и для того времени такой проект был сродни чуду. У вуппертальского швебебана (schweben — парить в воздухе) всего одна линия и 20 станций. А маршрут остается неизменным вот уже более 100 лет. Это первая и единственная подвесная монорельсовая дорога в мире. Честно сказать, он и сегодня производит впечатление. Особенно когда видишь, как поезд парит над водой, ведь маршрут в некоторых местах проходит над рекой.

Однажды между станциями Alter Markt и Adlerbrücke произошел несчастный случай со счастливым концом. Один предприимчивый владелец цирка решил прорекламировать его с помощью швебебана. Он хотел, чтобы в одном из вагонов проехалась цирковая слониха Туффи. Однако последняя этого не очень желала. И, оказавшись в вагоне, испугалась сигналов поезда и решила поскорее покинуть его, выпав в реку Вуппер. Не пугайтесь, слониху спасли, а как напоминание об этом инциденте на фасаде одного из ближайших домов красуется рисунок очаровательного животного. Но мы надеемся, что таких экспериментов больше никогда не будет.

Метро в Мекке работает всего 7 дней в году

Метро в Мекке открыли в 2010 году для одной лишь цели — перевозить паломников между священным городом и его пригородами. У поезда 12 вагонов общей вместимостью 72 тыс. пассажиров. В день они перевозят более 1 млн пассажиров. Метро работает только в дни хаджа — всего 7 дней в году. Наверное, у всех, кто посмотрел на фото, возник вопрос: почему на нем одни мужчины? Женщин среди паломников намного меньше, чем мужчин. Это объясняется рядом сложностей. Например, посольство Саудовской Аравии не выдает визы женщинам моложе 45 лет, а паломница обязательно должна быть в сопровождении мужчины. И последнее: паломничество в Мекку очень затратно, поэтому даже в семьях чаще отдают предпочтение мужчинам.

В метро Рима на одной из станций можно увидеть археологические находки

В 2018 году в Риме открыли первую археостанцию — «Сан-Джованни», расположенную на пересечении линий А и С. Это пересадочная станция, при строительстве которой были обнаружены десятки археологических находок. Поэтому теперь, чтобы увидеть старинные артефакты, достаточно прийти в вестибюль этой станции.

В сингапурском метро не запутается даже ребенок

В сингапурском метро сможет разобраться даже неопытный турист. У станций есть названия, но для удобства есть еще порядковый номер и цвет, тем самым исключается недопонимание из-за языкового барьера. Метро в Сингапуре смело можно назвать и самым технологичным, и логичным. Например, на платформах цветными линиями обозначены места для входа и выхода пассажиров, чтобы они не сталкивались и не мешали друг другу. Еще в метрополитене действует интересный запрет на провоз дуриана. Объясняется это просто: этот экзотический фрукт имеет специфический запах, способный испортить поездку всем пассажирам.

Лучший вид на Порту с моста на метротраме

Это не совсем метро в привычном понимании, это метротрам, то есть симбиоз трамвая и метро. Но это не значит, что нет подземных станций, просто их значительно меньше, чем наземных. Некоторые находятся недалеко от Атлантического океана. Маршрут метротрама проходит по центру города, где особенно красивый вид открывается с моста Понти-ди-Дон-Луиш I. Таким образом, туристы могут совместить поездку с обзорной экскурсией.

В метро Фукуоки есть справочный центр, который работает на 14 языках

Японцы — дружелюбный народ, об этом даже свидетельствует метро, в котором каждый день работает единый справочный центр метрополитена, предоставляющий услуги на 14 языках, включая русский. Также японцы во всем чтут порядок, поэтому не забудьте встать в очередь, чтобы войти в вагон. А еще туристам стоит запомнить оранжевую линию Куко, с которой можно добраться до всех главных достопримечательностей города.

В Ванкувере специально построили мост для поездов метро

Ванкуверское метро неслучайно называется SkyTrain, ведь в основном оно надземное, а подземных станций всего несколько. Но зато поезда проходят над водой по вантовому мосту The SkyBridge, который предназначен исключительно для метро, автомобили по нему не ездят. «Небесный мост» является самым длинным вантовым мостом, используемым только для поездов метро.

В метро Мумбаи есть вагоны для женщин

Метро в Мумбаи монорельсовое и начало работать в 2014 году, сделав жителей по-настоящему счастливыми, ведь теперь на дорогу из Версовы в Гаткопар бомбейцы тратят всего 25 минут. На каждой станции метро можно купить снеки или напитки, но употребить их в вагоне нельзя, так как на это действует строгий запрет. Еще в метро запрещена любимая забава местных жителей — езда на крыше вагона, за это предусмотрен штраф — 42,13 рупии (₽ 45) или арест до 1 месяца. В поездах есть специальные вагоны, предназначенные только для женщин. Они были введены, чтобы обезопасить их от приставаний мужчин.

Метро в Хайфе сделано по принципу фуникулера

Метро Хайфы открылось в 1959 году, и технически это скорее фуникулер на тяговых тросах, но тем не менее называют его именно метрополитеном. У него всего 1 линия и 6 станций, он курсирует от делового центра города до горы Кармель, откуда открываются прекрасные виды. От горы и пошло название метро — «Кармелит». Главная особенность метро — его подземная система, а точнее то, как она построена. Поскольку фактически это фуникулер, то станции построены в наклонной конфигурации, а также платформы и даже вагоны выполнены в виде лестничных маршей. Эскалаторы тоже привлекают внимание, ведь они работают только на подъем. А еще «Кармелит» входит в Книгу рекордов Гиннесса как самая короткая подземная система в мире: ее протяженность — всего 2 км.

Самые узкие платформы в мире находятся в метро Глазго

В туристических путеводителях метро Глазго называют «Заводной апельсин» из-за цвета его составов. А местные зовут его просто The Subway или The Tube. Метрополитен Глазго занимает 3-ю строчку в мире среди старейших метро мира. Все станции подземные, средняя ширина платформ — всего 3 метра, а длина — 40. Платформы кажутся очень узкими, особенно в сравнении с другими.

Метро Пхеньяна бесплатно для туристов, но посетить его можно только в сопровождении гида

Метро в Пхеньяне напоминает метрополитены бывших советских республик. И это неслучайно, ведь именно с них брали пример при строительстве. Пхеньянский метрополитен — самое глубокое метро в мире: глубина залегания некоторых станций — 120 метров. Некоторые тоннели и станции заложили так глубоко на случай войны, чтобы они могли служить бомбоубежищами. Проезд в метро является самым дешевым в мире: всего $ 0,04. Для туристов он и вовсе бесплатный, так как они его могут посещать только в сопровождении гида. Это объясняется тем, что метро Пхеньяна имеет статус секретного объекта. Иностранцам доступны для посещения только 2 станции, хотя в некоторых источниках сообщается, что с 2014 года для туристов стали открыты все станции. Но это еще не все сюрпризы. Например, двери в вагонах на станциях пхеньянского метро открываются вручную девушками — служащими метрополитена. А вот закрываются они уже автоматически.

Бонус: мы нашли ее, она существует

Санкт-Петербург, «Маяковская», дверь на станции закрытого типа.