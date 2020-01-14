11 фото, доказывающих, что женщины точно обладают суперспособностями

68 40 29 6k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Согласно мнению ученых, все женщины обладают рядом суперсил, которых нет у мужчин: они могут различать больше оттенков цвета, у них более сильный иммунитет и они более склонны к эмпатии и проявлению интуиции, чем мужчины. Женщины обладают уникальными способностями обнаружения опасности и могут заниматься несколькими задачами одновременно без особых усилий. Фото из этого списка иллюстрируют особые женские навыки, которые дарят нам все новые поводы для восхищения.

Редакция AdMe.ru рада поделиться своими находками, доказывающими уникальность женской природы.

1. Пробежать марафон на высоких каблуках

Хождение на высоком каблуке — навык, недоступный большинству мужчин, но как насчет того, чтобы преодолеть таким образом марафонскую дистанцию? Ирен Сьюэлл (Irene Sewell), бывшая бальная танцовщица, установила мировой рекорд по марафону, пробежав 43 км на шпильках. Она закончила гонку за 7 часов 28 минут.

2. Стать воплощением Человека-паука

Сверхспособностью этой девушки из маленького города в Западной Африке является умение взбираться на любой утес или стену с той же легкостью, с какой другие прогуливаются по парку. Тори Аллен (Tori Allen) выучилась скалолазанию, подражая своей любимой обезьянке Джорджи в детстве. Сейчас она ушла из профессионального спортивного скалолазания, но продолжает вдохновлять других, выступая с мотивационными лекциями и организуя обучающие семинары.

3. Оставаться спортивной с маленьким ребенком

В последнее время уроки йоги для мам и малышей становятся все более популярными. Их участники наглядно показывают, что младенец не помеха для тренировок. Такое развлечение для обоих — один из примеров многозадачности женщин, ведь не так-то просто сконцентрироваться, когда кто-то щекочет вашу ногу.

4. Разбивать машины в настоящей и виртуальной реальности

Это суперспособность наоборот: исследования показывают, что женщины с большей вероятностью проваливаются на первом экзамене по вождению и обычно признают, что их партнер лучше управляет машиной. Видимо, это справедливо, даже когда речь идет о виртуальном вождении. При этом исследователи сходятся во мнении, что женщины более ответственно подходят к безопасности на дороге и более осторожны при вождении.

5. Быть полярным исследователем-рекордсменом и матерью 4 детей

Энн Дэниелс (Ann Daniels) — живое доказательство того, что люди способны достичь всего желаемого. Она первая женщина в истории, которая побывала и на Северном, и на Южном полюсах. Это достижение звучит еще более необычно, если знать, что ее первая полярная экспедиция прошла с минимальной подготовкой, а ее тройняшкам на тот момент было всего 18 месяцев.

6. Оставаться красивой любой ценой

Косметические маски требуют времени. Эта процедура не отвлекает даму от повседневных занятий, будь то уход за ребенком или компьютерная игра.

7. Сиять в любом возрасте

Хелен ван Винкль (Helen van Winkle) стала звездой инстаграма в возрасте 87 лет. Именно тогда она начала создавать свой бренд, не побоявшись показаться слишком провокационной, броской или противоречивой. Все началось, когда ее правнучка опубликовала ее фотографию в своем профиле и это фото стало вирусным. Теперь Хелен появляется на крупных мероприятиях, таких как MTV Movie Awards, и вдохновляет миллионы женщин не забывать о себе любимых, даже если их возраст стремится к 90 годам.

8. Заботиться о природе, несмотря на травлю

Надя — настоящий боец. Она начала подбирать мусор по дороге из школы и за короткое время собрала большое количество пластика для переработки. Одноклассники не оценили ее усилий и прозвали Мусорщицей. Однако ее история вдохновила гораздо большее число людей: теперь у Нади есть не только группа поддержки на Facebook, но также поклонники, воплотившие ее в образе мультипликационного супергероя.

9. Быть капитаном космического корабля и матерью

Айлин Коллинз (Eileen Collins) была первой женщиной-пилотом и первой женщиной — капитаном космического корабля. Она покинула NASA в 2006 году после 16-летней карьеры и 4 полетов по орбите, чтобы проводить больше времени с мужем и 2 детьми. В своих интервью она советует другим людям решать даже самые сложные задачи и не бояться неудач.

10. Быть многозадачной

Научно доказано, что женщины лучше справляются с многозадачностью, поскольку они меньше реагируют на внешние отвлекающие факторы. По крайней мере, при выполнении определенных задач. Очевидно, грудное вскармливание ребенка и нанесение макияжа является примером такой многозадачности.

11. Вынашивание детей и рождение

Роды — это высшая женская сверхспособность. Эта фотография была опубликована испанским блогером и матерью 3 детей Лорой (Laura) за 4 дня до рождения здоровых близнецов.

Согласны ли вы с тем, что женщины обладают суперсилой? Какую из их способностей мы забыли упомянуть? Может быть, она есть именно у вас?