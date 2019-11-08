10 звезд, которые заслуживают оваций за умение реагировать на награды

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Мы по-разному реагируем на успех в жизни: кто-то кричит во все горло, кто-то не может сдержать слез радости, а кто-то спокойно принимает заслуженное благо. Звездам свойственно все мирское, и порой их реакции на победу запоминаются не меньше, чем само достижение.

Мы в AdMe.ru обожаем неподдельные эмоции и хотим рассказать вам о случаях, когда знаменитости порадовали мир своей реакцией и поступками в момент триумфа.

Роберто Бениньи

Итальянский режиссер и актер в 1999 году стал двукратным лауреатом «Оскара» благодаря фильму «Жизнь прекрасна» — за лучшую роль и лучший фильм на иностранном языке. Получив первую награду, Бениньи завалил зал комплиментами на ломаном английском и сказал, что будь он Юпитером (Зевсом), то похитил бы всех присутствующих, чтобы любить их целую вечность. Но на пик эмоций харизматичный итальянец вышел тогда, когда получил статуэтку за лучший фильм на иностранном языке. Он вскочил на спинку своего сиденья, начал посылать всем воздушные поцелуи, а потом и вовсе зашагал по соседним сидениям, не прекращая улыбаться и объясняться всем в любви. Зал встретил его стоячими овациями.

Александр Скарсгард

В 2017 году актер получил «Эмми» за лучшую мужскую роль в сериале «Большая маленькая ложь». Когда он встал, чтобы отправиться за наградой, и начал принимать поздравления коллег, особую дружелюбность проявила Николь Кидман (экранная жена Скарсгарда в сериале), которая поцеловала актера в губы. И все бы ничего, да только рядом стоял ее реальный муж — певец Кит Урбан. Позже Кидман сказала, что не видит в этом поступке ничего постыдного.

Джек Пэланс

Американский актер с украинскими корнями (его настоящее имя — Владимир Палагнюк) известен массовому зрителю по фильмам «Танго и Кэш» и «Бэтмен». В 1992 году актер удостоился «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Городские пижоны». В своей победной речи он сказал, что в 73 года он часто слышит, как продюсеры и режиссеры сомневаются в его профпригодности из-за возраста. И чтобы показать, что порох в пороховницах еще есть, актер прямо на сцене начал поочередно отжиматься на одной руке. Зрители встретили его поступок бурными аплодисментами.

Эминем

Песня Loose Yourself из автобиографического фильма Эминема «Восьмая миля» стала первым рэп-треком, который получил «Оскар» в номинации «Лучшая песня». Принимал награду Луис Рэсто, один из авторов песни. Вы спросите, а где же был Эминем в такой важный момент? Он спал дома. Музыкант настолько не верил в свою победу, что предпочел просто не тратить время на церемонию. Как оказалось, зря.

Джеймс Кэмерон

«Титаник» был главным триумфатором «Оскара» в 1998 году. Он забрал 11 наград, среди которых были статуэтки за лучший фильм и лучшего режиссера. Выйдя получать последнюю, Кэмерон сначала произнес стандартную речь победителя с благодарностями, но потом не удержался и закричал: «Я король мира!» Для тех, кто забыл: именно эти слова герой Леонардо Ди Каприо выкрикивал с кормы «Титаника» в фильме.

Рене Зеллвегер

В 2001 году Рене получила «Золотой глобус» за роль в фильме «Сестричка Бетти». Но получила она его не сразу, так как была... в туалете. Хью Гранту, который вручал награду, пришлось занимать эфирное время, пока актриса наконец-то не объявилась. Взволнованная и смущенная Рене оправдалась тем, что хотела поправить макияж.

Мартин Скорсезе

Путь Мартина Скорсезе к заветной статуэтке за звание лучшего режиссера был очень длинным. С 1981 года он номинировался 6 раз и только в 2007 году, с 7-й попытки, получил желанную награду. Ценности моменту добавило еще то, что вручали статуэтку режиссеры-современники Скорсезе — Фрэнсис Форд Коппола, Джордж Лукас и Стивен Спилберг. Мартин был шокирован наградой и, поднявшись на сцену, в шутку попросил проверить имя в конверте еще раз, поскольку совершенно не верил своему счастью.

Чарли Чаплин

Последние годы жизни великого актера и режиссера нельзя назвать радужными: его обвинили в антиамериканской риторике и депортировали из США. Только в 1972 году, за 5 лет до его смерти, Чаплину разрешили въехать в Штаты, чтобы получить второй почетный «Оскар». Мэтр комедии ожидал холодного приема, но зал встретил его рекордными 12-минутными овациями. Чаплин держался стойко, но невооруженным глазом видно, что он был очень смущен.

Вайнона Райдер

Команда сериала «Очень странные дела» в 2017 году получила премию от Гильдии киноактеров США в номинации «Лучший актерский состав в драматическом сериале». Все участники награждения просто кипели от эмоций, но настоящий фурор произвела именно Райдер. За все время, которое ее коллега Дэвид Харбор произносил речь, актриса странным образом постоянно менялась в лице. Эту карусель эмоций пользователи сети посчитали лучшим событием премии и расхватали по кускам на гифки и фотожабы. Позднее Вайнона объяснила, что реагировала так из-за плохой работы аудиоаппаратуры на сцене, поскольку не понимала, о чем говорят коллеги.

Джейсон Бейтман

Именно с таким лицом актер и постановщик встретил свою победу на церемонии «Эмми» в номинации «Лучшая режиссура в драматическом сериале». Эпизод сериала «Озарк», который режиссировал Бейтман, неожиданно опередил «Игру престолов», чем сильно удивил актера. Вставая со своего места, он произнес только сдержанное «вау». Но самая первая эмоция получилась такой комичной, что интернет тут же взорвался кучей мемов с лицом Джейсона.

А как вы реагируете на успех?