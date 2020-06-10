10 фактов, которые перевернут представление о привычных вещах

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Благодаря интернету мы узнали массу полезных фактов. Например, французские моряки нашивали помпон на головные уборы, чтобы не биться головой о низкие потолки корабельных помещений, а стрелочка на датчике уровня топлива в автомобиле указывает, с какой стороны бензобак. Однако на свете осталось еще немало привычных вещей, секрет которых известен единицам.

Мы в AdMe.ru провели небольшое расследование и наконец-то узнали, зачем маленькую посылку кладут в большую коробку и почему в солонке и перечнице разное количество отверстий.

Большие коробки для маленьких посылок

Каждый, кто хотя бы раз заказывал товар на крупном сайте, наверняка удивлялся тому, что размер упаковки зачастую гораздо больше, чем требуется. Например, кабель для телефона или наушники могут быть уложены в коробку, больше подходящую для кухонного комбайна. На самом деле тут дело в логистике: при отправке посылки учитываются размер транспортного средства, которым она будет доставляться, и параметры других коробок, соседствующих с вашей в кузове автомобиля.

Зубчики на горлышке бутылки с растительным маслом

Эти зубчики ограничивают количество масла, когда мы, к примеру, заправляем им салат. Однако главное назначение этой необычной конструкции в другом. Подобная конфигурация горлышка позволяет прочно устанавливать в бутылку специальный дозатор, благодаря которому можно точно отмерить нужную порцию.

Цветные квадратики на упаковке

Многие считают, что разноцветные квадратики или кружочки на упаковках с продуктами питания каким-то образом указывают, например, на свежесть или присутствие / отсутствие разнообразных пищевых добавок. На самом деле это всего лишь цвета, которые используются при нанесении рисунка на коробку или пакет: сенсоры в процессе печати сканируют эти метки, и если обнаруживают отклонение в оттенке, то программа вносит коррективы, возвращая к нужному тону.

Ручка отвертки в форме шестигранника

Порой работать отверткой с шестигранной ручкой довольно неудобно, особенно если приходится прилагать значительное усилие. Оказывается, такую форму ей придают специально, чтобы на нее можно было надеть гаечный ключ, который выполнит роль рычага и поможет справиться даже с самой трудной задачей.

Кольцевые дорожные развязки

Исследования, проведенные в разных странах, показали, что замена обычных перекрестков кольцевыми развязками приводит к значительному снижению количества ДТП, в том числе с участием пешеходов. Причина этого проста: если на перекрестке насчитывается 56 потенциально опасных точек, где возможно столкновение, то при круговом движении их количество снижается до 16.

Желтые кружочки на стеклянных дверях

Назначение этих загадочных и, казалось бы, бесполезных наклеек весьма практичное: они нужны для того, чтобы люди не врезались в стеклянные двери, не заметив их.

Матовая и глянцевая стороны фольги

Некоторые кулинары уверяют, что фольгу при приготовлении пищи нужно класть так, чтобы матовая сторона была снаружи, поскольку глянцевая якобы отталкивает тепло. На самом деле все проще: разные поверхности никак не влияют на процесс готовки, а их отличие объясняется особенностями производства.

Разное количество отверстий в солонке и перечнице

Вопрос о том, почему в солонке и перечнице разное количество отверстий, наверняка интересовал всех, кто хоть раз видел эти баночки для специй. Оказывается, тут все зависит от страны: там, где перец был когда-то очень дорогим продуктом (еще дороже и без того недешевой соли), в посуде для него дырочек меньше, чем в солонке. А вот, к примеру, в США, где соль считается вредной для здоровья, емкость для нее отличается меньшим числом отверстий, чем перечница.

Маленький кармашек на пиджаке

Дополнительный карманчик на пиджаке, расположенный над основным карманом справа (как правило, он по ширине вдвое уже), когда-то предназначался для хранения билетов на поезд и был исключительно принадлежностью костюма деревенского жителя. Позже эта деталь перекочевала и на городской костюм, а сегодня она имеет чисто декоративную функцию.

Два лезвия ножа для чистки овощей

Наверняка почти никто из нас не задумывался о том, почему нож для чистки овощей имеет 2 лезвия. Однако один из пользователей Reddit выложил ролик, где показал, как правильно пользоваться этим полезным изобретением. Оказывается, 2 режущие поверхности нужны для того, чтобы овощи можно было чистить не только в одном направлении, а орудуя ножом вверх-вниз, как, к примеру, малярной кистью.

Может, и вам известна какая-то тайна привычных вещей? Или вы знаете некую хитрость, которая позволяет использовать предметы максимально эффективно?