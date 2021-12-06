10 вещей, на которых никогда не будет экономить уважающая себя француженка

Французский стиль — это не только кардиган на голое тело, джинсы с завышенной талией или платье в цветочек с красной помадой на губах. Знаменитые француженки Шарлотта Генсбур, Каролин де Мегрэ, Лу Дуайон транслируют стиль как образ жизни: красота не по канонам, легкая небрежность и невесомый макияж. Однако за этой кажущейся легкостью стоят правильные привычки и умение с умом инвестировать в нужные вещи.

AdMe.ru разузнал, на что француженка никогда не пожалеет денег, и речь пойдет не только о вещах. А в бонусе вы узнаете, как легко отличить по внешности жительницу Франции от приезжей, даже не заговорив с ней.

1. Француженка не экономит на уходе за кожей

По советам косметологов принято ухаживать за кожей с 20–25 лет. А вот во Франции так делают с детства. Мамы учат дочерей не жалеть времени на полезные и рутинные процедуры: очищение, тонизирование и увлажнение кожи. В стране принято покупать недорогую косметику, и не в специализированных магазинах, а в аптеках.

2. Покупает дорогую и качественную верхнюю одежду

Основной принцип француженок при подборе одежды — качество вещей должно опережать их количество, или «покупай меньше, но бери лучшее». В первую очередь это касается верхней одежды: от пальто и тренчей до байкерских курток и бомберов. Француженки всегда относятся к этой покупке как к выгодной инвестиции, которая украсит даже худи с кроссовками.

3. Не любит дешевые аксессуары и обувь

Ключ к стилю француженок в том, чтобы один-два раза потратиться на несколько вечных аксессуаров. Но к их выбору они подходят очень тщательно. Француженки для этой цели предпочитают только натуральные материалы: обувь, сумки и ремни из кожи, платки из шелка, шарфы из шерсти, кашемира, украшения из золота и серебра. При этом пресловутые майки и брюки они чаще всего покупают в недорогих массмаркетах. Такой подход оправдан: вещи из натуральных тканей при правильном уходе служат годами. А молодые девушки не видят ничего зазорного в покупке люксовой сумки в сэконд-хенде. Во Франции там отовариваются больше половины молодежи.

4. Не экономит время на обеде и разговорах о еде

Француженки с детства приобщают детей к участию во взрослой трапезе. За обедом могут часами беседовать о разных видах сыров, соусах, рецептах. Француженки со всей страстью будут рассказывать о любимых десертах, своем кулинарном опыте. В этом есть свое очарование, шарм и приятный бонус: ведь медленно много не съешь. Во Франции ожирением страдают только 10 % населения, что в 2 раза ниже среднеевропейского уровня.

5. С удовольствием ходит на рынки и не жалеет времени на покупки

Француженки научились совмещать необходимость и удовольствие. Во Франции такое рутинное занятие, как покупка продуктов, — это сочетание прогулки на фермерский рынок с общением. В еде здесь придерживаются принципа «качество лучше количества». Местные жители лучше купят сезонные фрукты и овощи, нежели привозные экзотические. Обычно на рынках покупатели и продавцы хорошо знают друг друга, обмениваются мнениями, беседуют, создавая легкую позитивную атмосферу.

6. Никогда не работает в ущерб отдыху

Француженки любят материальную независимость, и закон им позволяет сидеть в декрете максимум 5 месяцев. Но это не значит, что они потом пропадают на работе сутками. Напротив, в среднем большинство женщин во Франции трудится по 7 часов в день. Дни отдыха для них священны, и они не станут их тратить на работу.

7. Посвящает много времени искусству

Француженки неотделимы от мира искусства и культуры. Выходные они проводят на выставках, экспозициях, в музеях или читая книгу. Могут часами говорить и спорить о последнем творении Ларса фон Триера или Пьера Сулажа. Актриса и модель Каролин де Мегрэ считает, что стиль женщины зависит от культурной жизни, которую она ведет. Влияет все: музыка, которую слушаете, кино, которое смотрите, живопись, которой любуетесь. Вы вдохновляетесь персонажами, красками, идеями и конструируете свой образ не только в одежде, но и в поведении.

8. Не ограничивает себя в покупке лишнего комплекта белья

Белье для француженок важно не только с эстетической точки зрения. Расходы на его покупку во Франции составляют почти четверть от всех трат на одежду. Больше всего они любят отечественные бренды. Если вы выходите на улицу с осознанием того, что украсили свое тело красивым нижним бельем, это сильно повышает самооценку и настроение, вне зависимости от планов на вечер.

9. Для француженки сдержанности много не бывает

Во Франции не принято показывать грусть посторонним. Уже с детства девочкам внушают, что в обществе надо улыбаться, даже когда грустно. У такого подхода есть научное подтверждение. Согласно недавнему исследованию, простое движение лицевых мышц для имитации улыбки может улучшить ваше настроение. Но тут важно не переборщить, в Париже слишком широкая улыбка считается моветоном.

10. Главный цвет в ее гардеробе — черный

Француженки очень любят носить черный цвет и умеют составить нескучный образ за счет разницы фактур. Чуть реже в одежде встречаются серый цвет и вкрапления белого. Секрет роскошного образа при таких неярких цветах заключается в крое, аксессуарах или цветовых акцентах.

Бонус: француженки охотнее выберут естественность, чем укладку и макияж

Француженки никогда не стараются выглядеть идеально. Их не огорчат выбившаяся прядь или видимые морщинки. Особое очарование образу придает укладка, создающая впечатление, будто дама только что встала с постели. Для достижения такого эффекта женщины ложатся спать с влажными волосами, собранными в косичку. По этим признакам всегда можно отличить приезжую девушку от местной жительницы.

А на чем вы никогда не будете экономить?