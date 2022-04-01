10 трендов в обуви, которые нельзя пропустить этой весной

Тенденции в обуви, как и в одежде, меняются молниеносно, только и успевай следить. Но что не может не радовать, так это цикличность моды. Ведь можно не прощаться с любимой парой, а оставить ее, пока она вновь не станет актуальной. Например, в этом сезоне можно спрятать свои ковбойские сапоги и обувь с квадратным носом, а на замену им достать обувь с круглым носком и кроссовки, которые наверняка есть в шкафу почти у каждой.

Сегодня AdMe.ru выяснил, какие модели обуви в этом сезоне можно оставить и спокойно носить дальше, а какие поберечь в шкафу до лучшего момента.

Сапоги

Для тех, кто любит высокие сапоги и имеет в своем шкафу несколько пар, ничего не изменится, такие по-прежнему популярны и будут в моде не только весной, но и предстоящей зимой 2022–2023-го. А вот различные ковбойские модели можно отложить до следующих сезонов, когда они вновь обретут былую популярность.

Ботинки челси

Ботинки челси — тоже одна из универсальных пар обуви, которая остается на волне популярности. Для тех, кто не любит сложные модели, есть классические ботинки из кожи, экокожи и замши. В этом сезоне актуальны модели с классической подошвой, а массивная и выпуклая уходит и трендов.

Обувь на платформе и танкетке

Будь то лоферы, туфли на каблуке или сапоги, обувь на платформе в наступившем сезоне — одна из основных и практичных тенденций. Наверняка особенно она понравится тем, кто не любит каблуки, ведь обычно на платформе нога устает гораздо меньше, а выглядит ничуть не хуже.

Обувь с декором

В этом сезоне будет популярной обувь, которая украшена камнями и бусинами, похожими на драгоценные камни или брошки. Такая пара может стать прекрасным акцентом в сдержанном образе и подойдет как для особых случаев, так и на каждый день. А вот сапоги-носки покидают список трендовой обуви в этом году.

Ботинки на шнуровке

Ботинки на шнуровке остаются с нами, только теперь они немного видоизменяются. Актуальными становятся классические, а массивные, на крупной тракторной подошве, потихоньку уходят. Классическая модель ботинок хорошо сочетается как с женственными образами, так и с более брутальными.

Балетки

Вновь возвращаются к нам балетки — один из самых удобных видов обуви. Актуальны модели с заостренным носом, с дополнениями в виде завязок, ремешков. Такие сделают образ более женственным и утонченным. Их можно сочетать с любыми элементами гардероба: юбками, брюками и даже легинсами.

Кроссовки

С кроссовками, наверное, мы никогда не будем готовы расстаться, ведь это неотъемлемая часть обувного гардероба практически каждого человека. К тому же они абсолютно универсальны, ведь теперь мы можем надеть их и со спортивным костюмом, и с платьем. Меняются только модели — в этом году становятся актуальны кроссовки, похожие на те, что мы носили несколько лет назад.

Туфли «Мэри Джейн»

Пожалуй, одна из немногих моделей, которая в последнее время была не очень массовой, — туфли «Мэри Джейн». Раньше были популярными модели на тонком и высоком каблуке, а в этом сезоне актуальны туфли на не очень высоком и устойчивом. Носить их уместно как с платьями, так и с джинсами.

Обувь с круглым носом

На смену квадратным носам — тренду 2021 года — приходят более привычные многим круглые. Поэтому можно смело доставать свои любимые сапоги, туфли и ботинки с закругленными носками.

Обувь на каблуке

Не все любят шпильки из-за того, что на них далеко не всегда удобно ходить, особенно весь день. И на радость модницам в этом сезоне они уступают место обуви на толстом каблуке. Ходить в такой обуви, конечно же, гораздо удобнее, и нагрузка на ноги гораздо меньше.