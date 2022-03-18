10 трендов 2010-х, которым еще недавно следовали все. А сейчас они вызывают только ироничную улыбку

Мода меняется молниеносно. Каждый год законодатели стиля и красоты готовы представить свежие решения, которые будут преобладать в обществе. С течением времени то, что некогда было на пике популярности, остается в туманном прошлом и вызывает лишь легкое чувство ностальгии.

Мы в AdMe.ru вспомнили, какие тренды били все рекорды по популярности в прошлом десятилетии, а сегодня уже канули в Лету.

Одежда и аксессуары с шипами

В середине прошлой декады на пике популярности были вещи с заклепками и шипами. Для придания образам легких ноток глэм-панка дизайнеры декорировали ими все — от каблуков полуботинок до кожаных курток. В какой-то момент косухи с заклепками стали не предметом одежды, а стильным аксессуаром. Сейчас же стилисты советуют заменить шипы на куртках на стеганые строчки.

Причудливые воротники

Еще один любимый аксессуар модниц минувшего десятилетия — необычные воротники. Они добавляли образу кокетства, женственности и визуально освежали его. К слову, этот прием облюбовали знаменитые дамы и часто применяли его, когда выходили в свет.

Пастельные оттенки волос

Приглушенные пастельные оттенки волос молниеносно завоевали мир в прошлом десятилетии. Эксперимент с внешностью особенно полюбился тем модницам, душа которых требовала изменений, а разум отторгал кардинальную смену имиджа. Некоторые бренды профессиональной косметики даже предлагали продукт, который позволял смыть цвет уже на следующий день. В 2022-м эта тенденция была смещена, и в моду вошли естественные оттенки.

Прозрачные каблуки

Этот тренд был принят модницами на ура и успешно сохранял свои позиции вплоть до начала нового десятилетия. Сейчас, по мнению стилистов, обувь на прозрачных каблуках не входит в список актуальных вещей.

Платье поверх футболки

Мода, как нам известно, циклична. В 2010-х, например, дизайнеры активно возвращали на подиумы тренды 90-х. Одним из самых стильных сочетаний в 2016 году стало платье-сорочка, надетое поверх футболки. Модницы поддевали под комбинации как классические белые, так и принтованные футболки. Некогда актуальное сочетание сейчас уже выглядит совсем не стильным. Сегодня стилисты предлагают сочетать платье-комбинацию с жакетами, свитерами и классическими белыми рубашками.

Портупеи

Одним из самых спорных трендов прошедшего десятилетия стал кожаный аксессуар портупея. Далеко не у всех женщин получалось удачно вписывать в свой гардероб то, что некогда предназначалось для мужчин. Наиболее выигрышно портупея сочеталась с классическими белыми рубашками, верхней одеждой и, на удивление, легкими романтичными платьями. Cегодня законодатели моды предлагают дополнять образы широкими кожаными ремнями.

Крошечные очки

Безумный тренд, который спустился к нам с Голливудских холмов, — это крошечные очки. Рианна и Белла Хадид облюбовали стильный аксессуар и часто появлялись в них как на светских мероприятиях, так и на повседневных прогулках. По мнению стилистов, практической пользы в таких очках мало. Они скорее служат для привлечения внимания окружающих, нежели в качестве защиты от посторонних глаз и солнца.

Асимметричные платья и юбки

В 90-е завсегдатаем женского гардероба было мини. Сегодня каждый уважающий стилист говорит нам, что в шкафу должны обязательно присутствовать юбки и платья макси. А в 2010-х определиться с длиной так и не удалось, поэтому в коллекциях дизайнеров были замечены асимметричные вещи. Необычного кроя были юбки, платья, топы и даже рубашки.

Спущенные рукава

С середины 1800-х годов тенденция на оголенные плечи то исчезала, то набирала популярность вновь. Как раз в прошлом десятилетии дамы кокетливо оголяли плечи. Дизайнеры решили освежить образы и предложили новое решение. Так на замену симметрично спущенным лямкам пришли прорези в рукавах, которые акцентировали внимание лишь на заостренных плечах модниц. Сегодня модные редакторы советуют отказаться от этого тренда в пользу пышных рукавов.

Брови как у бьюти-блогеров

Идеальные брови с легкой руки бьюти-инфлюэнсеров завоевали сердца женщин по всему миру. Во второй половине 2010-х годов все старались не отставать от мейкап-блогеров, которые как по трафарету оформляли контуринг лица, вырисовывали губы и даже брови. Однако мода на прорисованные волоски уже осталась в прошлом. Теперь девушки отдают предпочтение натуральным ухоженным бровям.