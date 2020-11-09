10+ типов гостей, от которых официанты не ждут ничего хорошего

Считается, что в работе официанта самое трудное — не перепутать заказы и не сбиться, пересчитывая в конце вечера чаевые в гигантской пачке. Даже странно, что при таком взгляде на профессию множество людей до сих пор предпочитает писать отчеты в офисе, а в ресторанах жуткая текучка кадров. На самом деле, конечно, как и в любой деятельности, связанной с сервисом, подводных камней в работе официантов хватает. И не последняя проблема — некоторые посетители ресторанов.

Мы в AdMe.ru полагаем, что уважать стоит любой труд, а уж побеспокоиться о человеке, который напрямую отвечает за наше удовольствие от ужина, точно не повредит. Поэтому мы узнали, какие типы посетителей в большей степени нервируют официантов и почему. А в качестве бонуса — ответ на вопрос, каких гостей в ресторанах обожают.

1. Общительные гости

Любители пообщаться с обслуживающим персоналом, возможно, действуют из самых лучших побуждений: хотят продемонстрировать дружелюбие, искренний интерес к официанту, дать ему понять, что никто не считает его прислугой. Увы, реакция официанта в лучшем случае будет сдержанно вежливой. И это не внезапный приступ снобизма, просто в голове нужно держать одновременно множество важных вещей: у дамы за 2-м столиком аллергия на арахис, за 4-м столиком пора убирать посуду, парочка в углу попросила счет... На фоне этого вести разговоры о погоде и здоровье получается плохо. Тем более что зачастую побеседовать любят гости преклонного возраста, которые никуда не торопятся. Как бы мне ни нравилось с вами беседовать, пожалуйста, не пытайтесь завязать со мной долгий разговор. Я правда хочу быть дружелюбной, но у меня нет времени стоять и рассказывать про свою семью и учебу. © unknown author / Reddit

2. Скандалисты

Все официанты знают, что однажды им попадется гость, который пришел получить удовольствие не от вкусной еды, приятной обстановки или хорошей компании. Нет, смысл его визита — заставить персонал ресторана понервничать. Такого посетителя не устраивает ничего: ни температура в помещении, ни качество обслуживания, ни музыка, ни кухня, ни цены. Парадоксально, но при этом он не уходит искать заведение себе по вкусу, а проводит как можно больше времени, купаясь во внимании официантов и менеджеров. В ресторан моих родителей пришел мужчина, который весь ужин гонял меня на кухню и обратно: сначала блюдо было пережарено, потом недоготовлено, затем выяснилось, что у него непереносимость глютена (при этом он ел пирог). Еще он попытался украсть бутылку с соседнего стола, нахамил одной из официанток и в конечном счете потребовал компенсацию за плохое обслуживание. © xJek0x / Reddit

3. Родители

Нет ничего плохого в том, чтобы прийти в ресторан всей семьей с детьми. Как правило, родители выбирают одну из двух моделей поведения. Одни позволяют чаду резвиться в обеденном зале, врезаться в официантов и рыдать над слишком горячим супом, пока сами невозмутимо наслаждаются блюдами. Другие просят принести альбом и фломастеры для рисования, уделяют ребенку внимание и в целом стараются, чтобы он вел себя как можно спокойнее. Легко догадаться, какой тип родителей официантам нравится больше. Несколько дней назад к нам в ресторан зашла семья с двумя маленькими детьми. Когда я принес их заказ, увидел, что дети достали все кубики сахара из сахарницы и начали ими играть: кидать друг другу, строить из них стены и все такое. Я был в ужасе, но родители сказали мне: «Не беспокойтесь, когда они закончат, мы сложим все обратно». О, спасибо огромное, это так мило с вашей стороны. © AeAjnabi / Reddit

4. Жадины

Рано или поздно официант достигает вершины мастерства: запоминает заказ на слух, приносит блюда вовремя и в нужном порядке, не отвлекает гостя, но в то же время заботится о его комфорте. Увы, все это никак не гарантирует хороших чаевых, если клиент — принципиальный противник такого рода поощрений. Любимая его фраза: «Почему я должен доплачивать за его работу?» Суровая правда в том, что официанты живут благодаря чаевым: так построена бизнес-модель любого ресторана, и вовсе не официанты ее придумали. На протяжении четырех месяцев каждое воскресенье к нам ходила парочка подростков и не оставляла чаевых, вне зависимости от качества сервиса. Однажды босс решила, что с нее хватит, и, когда они пришли, велела мне взять их столик и «сделать все, чтобы заслужить эти 0 %». Следующие 45 минут были великолепны: я ждала 5 минут, прежде чем поприветствовать их и принести воды. Когда они были готовы сделать заказ, оказалось, что у меня нет ручки. Через пару минут я вернулась, но во время их заказа попросила подождать, пока я напишу СМС своему парню. Еще я перепутала заказы, успела поиграть в телефоне, чтобы их еда как следует остыла, а потом ушла на перерыв. Они сказали, что больше никогда не вернутся к нам. © unknown author / Reddit

5. Неуверенные гости

Среди гостей попадаются люди, которые делают заказ настолько неуверенно, что возникают сомнения, все ли с ними в порядке. Никто не требует, чтобы посетитель досконально разбирался во всех тонкостях приготовления блюд, сложных названиях соусов и гарниров, но, как правило, официант ожидает от клиента хотя бы минимального интереса. К сожалению, пустой взгляд с оттенком нарастающей паники можно получить в ответ на самый простой вопрос, например о желаемой степени прожарки стейка или о том, как лучше подать заправку к салату. Пожалуйста, не говорите, что готовы сделать заказ, если вы не готовы. У официантов есть куча вещей, которые постоянно крутятся в голове, а они должны стоять, слушая ваши сомнения. Задавать вопросы — это совсем другое дело, но если вы еще не определились, пожалуйста, не тратьте мое время! © emcon353 / Reddit

6. Сердцееды

Такой человек — очень неудобный гость для любой официантки. Обычно он приходит один, заказывает только напитки и целый вечер пялится на девушек. Если вам не повезет быть его официанткой и при этом симпатичной девушкой, то, вероятнее всего, в течение долгого времени вам придется выслушивать просьбы дать номер телефона или сходить с ним на свидание. Я никогда не звоню парням, которые оставляют мне номер своего телефона. При этом я храню все чеки с номерами, это что-то вроде трофеев. Самое худшее, что может быть, — это счет на несколько тысяч, на котором написан номер телефона, и при этом никаких чаевых. Мне что, надо позвонить, чтобы получить их, или что-то в этом роде? © danam524 / Reddit

7. Туристы

С одной стороны, гости из-за границы являются источником головной боли, особенно если официант не подрабатывает после учебы в лингвистическом вузе. С другой же, если проблемы с языковым барьером удается как-то решить, как правило, иностранцы оказываются самыми приятными, нетребовательными и благодарными клиентами. Впрочем, стоит учитывать национальные особенности и не пытаться, например, предлагать итальянцам макароны с котлетой. Я не знаю, сколько раз ко мне приходили туристы и пытались говорить со мной на немецком, русском, французском или итальянском. Они очень удивляются и даже злятся, что я не говорю на их языке. Некоторые из них даже продолжали говорить со мной по-русски, вероятно, надеясь, что, если они будут повторять достаточное количество раз, я наконец пойму, что у них аллергия на арахис. © columbu / Reddit

8. Парочки

Конечно, рестораны, особенно те, в которых присутствует романтическая атмосфера, как будто созданы для свиданий, нежных разговоров и робких прикосновений. Неудивительно, что влюбленные пары обожают посещать заведения общепита, а вот официанты порой бывают не в восторге от таких гостей. Они слишком сосредоточены друг на друге, заказывают не так уж и много и не торопятся освободить столик. Если добавить к этому необходимость периодически смущенно отворачиваться, чтобы не выглядеть бестактным, можно понять, почему романтически настроенные парочки иногда могут раздражать. Пара села за столик, причем молодой человек оказался спиной к залу и поэтому не видел, что я подошел. Когда я собрался наполнить их стаканы водой, он, все еще не видя меня, внезапно спросил у своей девушки: «Ты готова сделать меня отцом сегодня ночью?» Выражение его лица, когда он понял, что я все слышал, было бесценным. © billabong2630 / Reddit

9. Шутники

Люди, которые любят искрометно шутить с обслуживающим персоналом, вероятно, не пытались посмотреть на себя глазами официанта. Поверьте, в конце 12-часовой смены даже очень хорошие шутки не особо веселят, а уж о плохих и говорить нечего. Да, официантам все равно приходится смеяться, хотя бы из вежливости. Но подумайте: вы точно хотите, чтобы ваше чувство юмора оценивали люди, у которых нет другого выхода? Я был официантом 5 лет. Мой топ шуток: «Могу я предложить вам что-нибудь еще?» — «Да, миллион долларов»; «Вы бы предпочли суп или салат?» — «Да, я бы хотел СУПер-салат». Было еще несколько, которые, как мне кажется, я постарался забыть. Я понимаю, что клиент просто пытается скрасить день своего официанта. Я искренне ценю эти усилия. Просто ни одна из их шуток не оригинальна и через 5 лет стареет. Такой приятный жест, но он не отменяет того факта, что это не смешно. © Cubs1081744 / Reddit

10. Грубияны

Еще одна категория гостей, способных превратить обычную рабочую смену в пытку, — люди, для которых хамство является единственной привычной формой общения. Уже на этапе приема заказа официант узнает, что он «халдей в забегаловке», людей здесь наверняка «травят глутаматом», владельцы «совсем офигели такие цены ломить». Напоследок обязательно прозвучит вопрос: «Плюнешь в еду, да?» Конечно, никто никуда не плюнет, тем более что в любом ресторане куча камер, но настроение этот диалог не улучшит. Работала в пиццерии. Как-то раз зашли к нам молодые парни, лет по 18–20. Один из них нахамил официантке на ровном месте. Грубит ей, а сам за реакцией своих дружков наблюдает. На ней уже лица нет. Ну, я нашла способ его проучить. Он заказал салат и чай. При первом же его глотке мы демонстративно засмеялись и переглянулись, так же поступили, когда он попробовал салат. В общем, покраснел, затих. Есть не стал, а предъявить по факту нечего: нормальный салат, обычный чай. Так и свалил голодный. © Подслушано / Ideer

11. Люди высшего сорта

Прямая противоположность общительным гостям — посетители, которые прикладывают массу усилий, чтобы подчеркнуть свое превосходство над обслуживающим персоналом. Вообще-то официанты, особенно в дорогих ресторанах, и так догадываются, что их клиенты зарабатывают больше, иначе бы они, наверное, сюда не пришли. Лишний раз напоминать об этом не самый практичный способ получить качественный сервис. Одна богатая пара, с которой я дружил несколько лет назад, пригласила меня с моей лучшей подругой и ее мужем в легендарный итальянский ресторан высшего класса. Они предложили оплатить весь счет, поскольку ни я, ни мои друзья не могли себе этого позволить. Никогда бы не подумал, что на мою подругу это так повлияет. Она сказала официанту, что не понимает, зачем ей нужно меню, когда они должны «интуитивно создать еду для нее». Он ответил: «Очень хорошо», взял меню и вернулся с тарелкой спагетти с фрикадельками для нее. Было очень смешно. © powaqua / Reddit

Бонус: просто приятные гости

Как ни странно, чаевые — далеко не единственная мотивация для официантов, чтобы делать свою работу как можно лучше. Нормальное человеческое отношение срабатывает ничуть не хуже. Поверьте, за смену обслуживающий персонал выслушивает столько неприятных вещей, что доброта и вежливость оказываются намного ценнее, чем деньги. Будьте добрее. Могу честно сказать, что, если вы по-настоящему добрый человек и хорошо ко мне относитесь, я сделаю все возможное, чтобы ваша еда была приготовлена правильно и как можно быстрее попала к вам на стол. И даже если вы хотите, чтобы это было нечто особенное, честно говоря, я сделаю ради вас все возможное, потому что искренняя вежливость — это такая редкость в нашей работе. © jeezlouise21 / Reddit