10 страшилок из нашего детства, которые можно пересказывать только шепотом

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«В одном черном-черном лесу есть черный-черный дом, где посреди комнаты стоит черный-пречерный гроб на колесиках...» Эту и еще тысячу историй мы пересказывали друг в другу в детстве. Мы боялись, но все равно лазили по стройкам, ели зеленые абрикосы, а еще верили в страшилки про черную «Волгу», которая крадет детей, и крысу-людоеда, не знающую пощады.

AdMe.ru собрал самые популярные мифы, в которые верили дети 80-х. Уверены, некоторые из них стоили вам парочки бессонных ночей.

1. Афганская крыса-людоед

Почти 30 лет назад среди школьников ходила легенда об афганской крысе. Якобы семья купила на рынке милого щенка таксы, а когда он немного подрос, оказалось, что это вовсе не такса, а огромная (и очень кровожадная) крыса. Для того чтобы избавиться от грызуна-людоеда, требовался специально обученный спецназовец. Дошло до того, что щенков таксы люди попросту перестали покупать. Этот миф породили события Афганской войны. По версиям рассказчиков, душманы с помощью огромных крыс минировали здания. Конечно, никакой афганской крысы в природе не существует. Самая большая крыса в мире была обнаружена в джунглях Папуа — Новой Гвинеи. Шерстистая крыса Босави весит 1,5 кг и вырастает почти до метра в длину. Только вот для людей она совсем не опасна.

2. Лезвие в жвачках Turbo

Жвачка Turbo — абсолютный хит конца 80-х. Дети собирали вкладыши, жевали резинку по несколько дней, а блок Turbo был лучшим подарком на день рождения. Но и тут не обошлось без страшилок. Дети рассказывали друг другу, что злые иностранцы прятали внутри жвачки лезвия. А все для того, чтобы поранить честных советских пионеров. Именно из-за этой легенды пошла традиция разламывать пластинку жвачки пополам, чтобы убедиться, что опасности она не представляет.

3. Красная пленка

У старшеклассников СССР существовал миф о том, что если в фотоаппарат вставить некую красную пленку, то на снимках получатся люди совсем без одежды. Тут же у мальчишек появилась новая забава: щелкать девочек на фотоаппарат и заявлять, что там была чудо-пленка. И ведь они верили, причем совершенно искренне. Конечно, такой пленки быть не могло. Однако сейчас в аэропортах существуют специальные сканеры, благодаря которым сотрудники службы безопасности могут увидеть, что спрятано под одеждой у пассажира.

4. ССД

Черная «Волга» и черный микроавтобус «погубили» тысячи советских детишек. Как? Да просто: зловещие машины разъезжали по просторам страны и под разными предлогами заманивали детей в салон. Естественно, больше этих детей никто не видел. Главным отличительным знаком машин-убийц, помимо черного цвета, были номера ССД. А расшифровывались они так: «смерть советским детям». Вероятно, поучительная история была придумана родителями, чтобы раз и навсегда отбить у детей желание садиться в машины к незнакомым людям.

5. Игрушки-убийцы

Очередной родительский перл, призванный отучить детей подбирать на улицах что ни попадя: миф об игрушках-убийцах. Найденный медвежонок или милая кукла с наступлением ночи превращались в головорезов и губили не только детишек, а целые семьи. Этот миф удивительно напоминает серию американских фильмов про кровожадную куклу Чаки.

6. Колбаса из бумаги

Любимая байка советских людей про колбасу с добавлением туалетной бумаги известна, наверное, многим. Согласно легенде, недобросовестные производители для увеличения массы конечного продукта добавляли в него размоченные рулоны туалетной бумаги. И это, конечно, ужасно сказывалось на вкусе. А вот недетские истории: к разливному пиву добавляли стиральный порошок для устойчивой пены, а в армейских столовых в еду подмешивали бром, чтобы у солдатов не возникало романтических мыслей.

7. Китайские ковры с портретом Мао

У покупателей ковров китайского производства были свои «пасхалки». По одной из легенд, ковры, произведенные в КНР, светятся в темноте. И появляется на них не кто-нибудь, а лидер братской страны — Мао Цзэдун.

8. «Чайки» с ракетами

Посмотрите на бампер автомобиля «Чайка»: уникальный дизайн, элегантные и в то же время дерзкие линии. «Чайка» была правительственным автомобилем, недоступным обычным людям. Однако среди народа ходил слух, что своеобразные «клыки» на нижней части бампера — не просто декоративный элемент. Это крупнокалиберные пулеметы или, на худой конец, ракеты. Для защиты руководящего состава от недоброжелателей.

9. Секретный номер телефона

Если верить этой страшилке 80-х годов, то на АТС существовал специальный номер (допустим, 777-12-11), позвонив по которому можно было попасть в голосовой чат. По рассказам, в трубке часто раздавался таинственный шепот и потрескивание, что доставляло массу волнительных ощущений тем, кто решался позвонить в никуда.

10. Гроб на колесиках

Книга Эдуарда Успенского и Андрея Усачева «Самые страшные ужасы» подарила пионерам массу кошмарных историй, которые можно было рассказывать друг другу перед отбоем в летнем лагере. Чего только стоит гроб на колесиках! Гроб преспокойно разъезжал по улицам, вламывался в квартиры и до ужаса пугал детишек.

А вы помните байки, которые рассказывали у пионерского костра? Делитесь своими воспоминаниями в комментариях.