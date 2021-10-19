10 случаев, когда звезды повторили культовые образы из кино и засияли не менее ярко

Многие из нас планируют свой гардероб, ориентируясь на стиль мировых звезд. А они, в свою очередь, нередко обращаются за «подсказками» к коллегам по цеху. Современные актрисы и модели появляются на красных дорожках или в видеороликах в нарядах, которые напоминают легендарные образы киногероинь или полностью их копируют.

Мы в AdMe.ru рассмотрели наиболее эффектные образы знаменитостей и выяснили, на ком мы уже могли видеть эти наряды.

Джессика Симпсон — Риз Уизерспун, «Блондинка в законе»

В 2020 году Джессика Симпсон повторила образ Эль Вудс из комедии «Блондинка в законе». Блестящий тренч с меховой отделкой, огромные солнцезащитные очки, большая сумка с короткими ручками — Симпсон облачилась в розовый с головы до пят. Для полноты образа не хватало только маленькой собачки в руках.

Леди Гага — Джуди Гарленд, «Звезда родилась»

В 2019 году Леди Гага появилась на церемонии вручения «Золотого глобуса» в голубом платье от Valentino, отсылающем к образу Джуди Гарленд в мюзикле «Звезда родилась» 1954 года. Платье без бретелей со шлейфом и рукавами-фонариками стало центром внимания на мероприятии благодаря своей элегантности и эффектности.

Белла Торн — Джулия Робертс, «Красотка»

Белла Торн пришла в красном атласном платье-бюстье с низким вырезом на премьеру фильма «Полночное солнце» в 2018 году. В таком наряде 20-летняя Джулия Робертс блистала в «Красотке». Прическа и ярко-красные губы усилили схожесть Торн и Робертс. При этом Белла добавила в свой образ индивидуальности, покрасив волосы в розовый цвет и нанеся ярко-розовые тени.

Кейт Миддлтон — Миа Фэрроу, «Ребенок Розмари»

Буквально через несколько часов после рождения принца Луи Артура Чарльза Кейт Миддлтон предстала перед публикой в красном платье с белым воротником. Многим пользователям сети оно напомнило костюм главной героини фильма «Ребенок Розмари». Однако были и те, кто посчитал это досадным совпадением.

Пэрис Хилтон — Одри Хепберн, «Завтрак у Тиффани»

Пэрис Хилтон перевоплотилась в героиню Одри Хепберн из фильма «Завтрак у Тиффани». Хилтон повторила знаменитый образ до мельчайших деталей: надела черное платье и жемчуг, собрала волосы в пучок и украсила их бриллиантовой тиарой.

Мадонна — Мэрилин Монро, «Джентльмены предпочитают блондинок»

Розовое платье, в котором Мэрилин Монро снималась в комедии «Джентльмены предпочитают блондинок», с годами стало легендарным. Оно не раз копировалось звездами всего мира. Одним из наиболее близких повторов стал образ Мадонны в клипе 1985 года «Material Girl».

Адель — Кейт Уинслет, «Титаник»

Свой день рождения в 2018 году Адель отпраздновала в необычном наряде. На тематической вечеринке она перевоплотилась в Роуз из фильма «Титаник». Певица оказалась удивительно похожей на героиню Кейт Уинслет.

Аня Тейлор-Джой — Одри Хепберн, «Моя прекрасная леди»

На премьере драмы «Эмма» в 2020 году Аня Тейлор-Джой появилась в винтажном свадебном платье из личной коллекции ее стилиста, которое он приобрел на аукционе. Величественное и элегантное платье изобиловало деталями и являлось отсылкой к наряду героини Одри Хепберн в мюзикле «Моя прекрасная леди».

Эль Фэннинг — Сара Джессика Паркер, «Секс в большом городе»

Эль Фэннинг прошлась по красной дорожке Каннского фестиваля 2017 года в платье, вдохновленном нарядом героини Сары Джессики Паркер из «Секса в большом городе». Объемное атласное платье от Vivienne Westwood напоминало свадебный образ Кэрри в полнометражном фильме.

Келли Осборн — Гвинет Пэлтроу, «Семейка Тененбаум»

Для вечеринки по случаю Хэллоуина Келли Осборн выбрала образ Марго из фильма «Семейка Тененбаум». Парик, макияж и шуба сделали свое дело: Осборн было сложно отличить от героини Гвинет Пэлтроу.