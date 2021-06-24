10 секретов скандинавов, которые нужно перенять всем, кто не хочет утомлять себя многочасовой уборкой

Скандинавский образ жизни привлекает всех нас все больше: мы стремимся не нагружать свои дома ненужными вещами, учимся грамотно организовывать пространство и никуда не спешить. Такой стиль жизни в Дании, Норвегии и Швеции сопровождается еще и особым подходом к уборке и чистоте в доме. Исследования доказали, что окружение в доме напрямую влияет на состояние человека: например, захламленная обстановка может стать причиной стресса.

Мы в AdMe.ru понимаем, что не всегда людям хватает времени на уборку, поэтому готовы перенимать скандинавский опыт, чтобы чуточку упростить себе жизнь. А в бонусе вы узнаете, как скандинавы при минимальных затратах регулярно меняют свой интерьер.

Совмещать уборку с другими делами

Чтобы не отягощать себя многочасовой генеральной уборкой, стоит понемногу очищать пространство в течение в нескольких дней. Убираться можно, занимаясь параллельно чем-то более приятным. Например: если переходите из одной комнаты в другую, по пути собирайте и убирайте все то, что лежит не на своем месте;

пока ждете закипания чайника, протрите кухонные поверхности;

когда смотрите сериал, можно погладить белье;

во время разговора по телефону протрите пыль, разберите посудомоечную машину или сложите одежду. Чтобы все это вошло в привычку, можно приобрести специальную варежку для уборки. И спустя некоторое время вы практически перестанете замечать, как уборка станет сопровождать другие дела.

Летом убираться чаще, чем зимой

Как известно, скандинавские зимы не сопровождаются большим количеством солнечного света, чего не скажешь о летнем периоде. В теплое время года дома норвежцев, датчан и шведов практически круглые сутки залиты светом. Ребекка Танди Норман, сооснователь портала о скандинавском стиле жизни, отмечает, что летом она убирается больше просто потому, что солнечный свет акцентирует внимание на пыльных местах, которые хочется прибрать.

Локально использовать ковры

Автор книги «Что такое лагом. Шведские рецепты счастливой жизни» Ники Брантмарк говорит, что большие ковры во всю площадь комнаты — это настоящее табу для скандинавов. Объясняется это негигиеничностью, именно поэтому чаще всего деревянные полы в домах остаются без какого-либо дополнительного покрытия. При этом могут использоваться небольшие коврики в разных частях комнаты. Они не только не утяжеляют пространство, но и намного проще поддаются чистке, потому что их можно помыть на улице или постирать.

Заранее планировать места для хранения

Если не брать в расчет дома, которые были недавно построены, то можно сказать, что в скандинавских квартирах просто нет мест для хранения вещей. Нет кладовок, встроенных шкафов и полок. Безусловно, люди оборудуют квартиру всем необходимым, однако образ жизни, основанный на минимализме, и отсутствие склонности к захламлению позволяют обойтись без лишних деталей и заранее продумать всю систему хранения. В итоге у скандинавов меньше мест, где может скопиться грязь.

Выносить подушки на свежий воздух

Наверное, многие помнят, как бабушки в деревне частенько выносили одеяла и подушки на улицу. Мы вот не привыкли к такому в современных условиях, а скандинавы активно практикуют подобное. Проводя уборку, они не просто убирают пыль с мебели, но и отправляют все небольшие подушки из гостиной на свежий воздух, чтобы они просохли под солнечными лучами и из них ушел накопившийся запах. После этого подушки дополнительно очищаются пылесосом.

Разбирая вещи, думать о будущем

Автор книги «Шведская уборка. Новый скандинавский тренд Döstädning» Маргарета Магнуссон пишет, что, занимаясь разбором кладовки или шкафа, нужно спросить себя: «А кто позаботится об этих вещах, когда меня не станет?» Отношение к вещам должно быть легким: в мире нет ничего вечного, поэтому нет смысла беречь то, что уже не используется. Безусловно, некоторые вещи могут быть памятными, но те, что лежат лишь ради «лежания», не стоят того, чтобы тратить на них свои силы. Накапливая много ненужных вещей, вы не оставите после себя приятных воспоминаний.

Минимально использовать чистящие средства

Если проводить уборку раз в несколько недель, то для избавления от всей накопившейся грязи и пыли необходимо использовать различные средства. Однако скандинавы привыкли убираться постепенно, не доводя дом до сильного загрязнения. В такой ситуации нет необходимости всегда использовать средства, достаточно просто влажной и сухой тряпки из микрофибры. Они прибегают к использованию дополнительных чистящих средств только при необходимости, например если нужно помыть духовку или пол.

Не бояться белых вещей

Белый цвет, как правило, не самый популярный, когда дело касается полотенец и ковров. Многие отказываются покупать вещи такого цвета, потому что они пачкаются быстрее. Но на самом деле темное пачкается так же быстро, просто на нем грязь видна не так сильно. Для скандинавского же стиля характерно большое количество белых вещей: полотенца, ковры, постельное белье. Жители этих стран предпочитают видеть испачканное и сразу стирать, а не использовать разноцветные полотенца. А чтобы белое оставалось белым, стирают они при 60 градусах с предварительной стиркой и полосканием.

Использовать традиционную «мыльную технику» для ухода за деревом

В скандинавском интерьере используется большое количество мебели из дерева. Предпочтение отдается изделиям из бука, ясеня, сосны и березы. Чтобы дерево выглядело хорошо, используется специальный раствор, благодаря которому поверхность мебели становится более мягкой. С помощью такого способа мебель покрывается мыльной пленкой, она не так сильно защищает поверхность, как лак или масло, однако побуждает более внимательно относиться к изделиям, а также чаще обрабатывать их.

Не утомлять себя уборкой спальни

Жители стран Скандинавии находят комфорт и уют в неидеальности. Многие привыкли наглаживать простыни и наволочки, каждый день заправлять кровать и выкладывать подушки в определенном порядке. Для людей из Норвегии, Дании и Швеции это немного дикость, потому что они отдают предпочтение мятому белью и хаотично разбросанным подушкам. Именно поэтому уборка спальни после сна занимает считаные минуты.

Бонус: обновлять интерьер каждый сезон

Несмотря на то что в большинстве скандинавских домов преобладают нейтральные оттенки, хозяева жилищ любят добавлять яркие акценты. Для этого используются статуэтки, наволочки, цветы, скатерти, произведения искусства. При этом скандинавы не привязываются к выбранному декору. Во время уборки они легко могут поменять любую деталь на ту, что соответствует их настроению, или ту, что больше подходит к текущему сезону.