10+ распространенных мифов о собаках, в которые продолжают верить даже заядлые собачники

Человек взаимодействует с собаками уже несколько тысячелетий. Именно они стали первыми одомашненными животными. Конечно, такая долгая связь с людьми привела к тому, что собаки научились отлично приспосабливаться к человеческому поведению, а мы стали намного лучше понимать наших меньших братьев. Однако все еще существует множество мифов и заблуждений, касающихся лучших друзей человека, которые осложняют жизнь и людям, и животным.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, в какие популярные мифы касательно собак давно пора перестать верить, чтобы лучше взаимодействовать со своим питомцем.

1. Собаки видят мир черно-белым

Собаки действительно видят мир иначе, чем люди, но это не значит, что зрение четвероногих друзей черно-белое. Насколько могут судить ученые, собаки видят мир в различных оттенках синего и желтого. Дело в том, что в любом глазу есть световые рецепторы, называемые колбочками и палочками. Колбочки помогают различать цвета, а палочки — видеть при тусклом свете. Так вот колбочек у собак меньше, чем у людей, а это значит, что наши питомцы просто не способны видеть столько цветов, сколько видим мы. Например, собаки не могут отличить красный цвет от зеленого, так что, глядя на светофор, они ориентируются только на яркость сигналов и поведение людей. Зато у собачьих глаз больше палочек, чем у человеческих, а это значит, что они лучше видят в темноте и при тусклом свете.

2. 1 год жизни собаки равен 7 человеческим годам

Непонятно, откуда взялся этот миф, но ученые пришли к выводу, что это обобщение ошибочно. Так, большинство собак достигают половой зрелости в возрасте до года, и по распространенным представлениям это должно было бы соответствовать человеческому возрасту 7 лет. Также некоторые питомцы живут по 20 лет и больше, и, согласно коэффициенту «1 год за 7», такой возраст соответствовал бы человеческим 140 годам, что, конечно, нереально. Кроме того, продолжительность жизни четвероногих друзей тесно связана с породой, и собаки более крупных пород обычно живут меньше, чем мелкие. Так или иначе, новые исследования развития собачьего организма показали, что логичнее всего вычислять биологический возраст животных с помощью так называемых эпигенетических часов. Это совокупности особых меток ДНК, которые со временем накапливаются в организме любого млекопитающего. Если не вдаваться в сложные графики, можно сказать, что в начале своей жизни собаки очень быстро взрослеют, а потом процесс старения замедляется. То есть большую часть своей жизни песик проводит в состоянии среднего возраста. При этом ученые полагают, что первый год собачьей жизни примерно равен 31 году у человека.

3. Виляние хвостом означает радость и дружелюбие

Действительно, иногда собака, виляющая хвостом, демонстрирует свое расположение, но это далеко не всегда так. Собачий язык тела куда сложнее, чем может показаться на первый взгляд, и неверное истолкование любого знака может привести к непредсказуемым последствиям. Так, виляние хвостом может обозначать и волнение, и радость, и проявление бдительности, а также быть сигналом страха, тревоги и даже агрессии. Все зависит от контекста и конкретной ситуации. Дело в том, что виляющий хвост — это просто признак того, что собака взаимодействует с окружающим миром. Например, если собака напугана или выражает покорность, она держит хвост немного опущенным и слегка виляет им между ног. Бдительные или возбужденные собаки держат хвост выше, чем обычно, и виляют им интенсивнее. Кроме того, с помощью хвоста животные способны передавать сложные эмоции своим сородичам. Например, было выявлено, что собаки передают друг другу положительные эмоции, слегка виляя хвостом вправо, а отрицательные эмоции передаются вилянием влево. Так что не стоит спешить гладить чужую собаку, даже если она дружелюбно, как вам кажется, машет хвостом.

4. Сухой нос — признак болезни

Многие владельцы собак уверенно скажут, что холодный, влажный нос их компаньона говорит о том, что питомец здоров. Точно так же бытует мнение, что сухой нос — признак болезни. Это не совсем верно. На самом деле есть несколько совершенно нормальных причин, по которым нос собаки может быть теплым или сухим. Сон. Во сне животное не облизывается, поэтому часто просыпается с пересохшим носом.

Во сне животное не облизывается, поэтому часто просыпается с пересохшим носом. Обезвоживание от упражнений. Интенсивные упражнения вызывают обезвоживание, что может привести к сухости в носу.

Интенсивные упражнения вызывают обезвоживание, что может привести к сухости в носу. Погодные условия. Воздействие солнца, ветра или холода может высушить нос собаки. Также лежание рядом с источниками тепла, такими как огонь или батарея, может вызвать сухость кожи на носу вашей собаки.

Воздействие солнца, ветра или холода может высушить нос собаки. Также лежание рядом с источниками тепла, такими как огонь или батарея, может вызвать сухость кожи на носу вашей собаки. Возраст. У некоторых собак с возрастом появляется сухость носа. Также стоит отметить, что у больных собак может быть мокрый нос. Так что гораздо более важные индикаторы здоровья питомца — его поведение, активность и аппетит.

5. Дрессировать нужно только собак крупных пород

Некоторые начинающие собачники полагают, что в дрессуре нуждаются лишь определенные породы собак, как правило крупные, а если у вас, скажем, шпиц или той-терьер, то можно не утруждать себя дрессировкой. На самом деле любую собаку необходимо воспитывать, чтобы она точно знала, как себя можно вести в той или иной ситуации, а как нельзя. Кроме того, дрессировка помогает лучше наладить связь между питомцем и хозяином. Чем раньше начнется обучение, тем лучше, поскольку в этом случае вам не придется отучать вашего друга от уже накопившихся вредных привычек. Вот основной список команд, которым полезно обучить любую собаку. «Сидеть». Пригодится, когда вы ждете сигнал светофора, а также защитит окружающих вас людей, если ваш питомец довольно любопытный.

«Стоять». Поможет одернуть собаку, когда она заигралась и побежала на проезжую часть.

«Нельзя». Необходимая команда, чтобы четвероногий друг не подбирал с земли то, что ему не положено.

«Дай». Если собака все-таки схватила что-то на улице или в доме, то по этой команде она отпустит ненужную вещь.

«Рядом». Так пес приучится лучше ходить на поводке, не тянуть его.

«Ко мне». Команда пригодится, если вы захотите погулять с собакой без поводка.

«Место». Важная команда для случаев, когда вам нужно будет отлучиться в магазин или по делам. При этом кинологи напоминают, что лучший способ воспитания — это позитивная дрессировка, а не демонстрация вашей силы.

6. Собак эффективно дрессировать только в детстве, а взрослого питомца невозможно научить новым трюкам

Конечно, заниматься дрессировкой и воспитанием вашего любимца лучше со щенячьего возраста. Однако часто бывает так, что питомец попадает в ваш дом уже взрослым, и это вовсе не значит, что его бесполезно обучать новым командам, поскольку собаки могут учиться в любом возрасте. Более того, взрослых собак зачастую даже легче дрессировать, так как у них больше самоконтроля. Также важно продолжать дрессировать собаку по мере ее взросления. Это даст необходимую умственную стимуляцию и поможет сохранить остроту ума четвероногого друга. Другое дело, что собаки постарше не всегда хотят обучаться. В этом они похожи на людей, ведь с возрастом мы тоже становимся менее заинтересованы в изучении новых видов деятельности. Так что при дрессировке возрастной собаки лучше запастись терпением и всегда делать скидку на физические возможности питомца: не стоит забывать, что у некоторых пожилых собак ухудшается слух, зрение и возникают проблемы с суставами.

7. Для долгой и полноценной жизни собаке нужно пройти хотя бы один половой цикл

До сих пор бытует довольно распространенный миф о том, что перед стерилизацией собаке полезно пройти половой цикл или даже один раз родить. На самом деле это не сделает животное здоровее. Фактически стерилизация собаки до первого цикла значительно снизит вероятность рака молочной железы в более позднем возрасте. Это также полностью исключит возможность развития у нее рака матки или яичников и инфекций матки. Так что стерилизацию можно смело проводить в первые 6 месяцев жизни животного. Более того, многие ветеринары сейчас стерилизуют здоровых собак в возрасте 8 недель.

8. Неспециалисту трудно понять поведение собаки

На самом деле считывать сигналы собак не так уж сложно, но порой бывает очень полезно. Вот несколько примеров поведения собак, которые помогут вам лучше понять своего питомца: Если собака часто облизывается, но при этом она ничего не ела, или интенсивно отряхивается, то это сигнал того, что она испытывает стресс.

Натянутые уголки губ, сопровождаемые частым дыханием, тоже говорят о стрессе питомца.

Если собака пятится, оглядывается и поджимает хвост, то это сигнал того, что ей страшно.

Нависание над игрушкой или едой сигнализирует о том, что животное недовольно и опасается того, что вы отберете у него что-то.

Если лай собаки больше похож на визг, то это может быть признаком того, что питомец испытывает физическую боль. Также важно уметь отличать возбудимую собаку от агрессивной. Это довольно просто, если знать определенные признаки. Итак, возбудимая собака: На улице тянет поводок и может резко сорваться в сторону.

Постоянно требует внимания.

Может много лаять, особенно во время какой-то активности.

Во время игр с другими собаками часто делает на них садки. После игры, как правило, долго не успокаивается.

Пытается прыгать на хозяина, гостей и просто прохожих. При этом может слегка прикусывать человека за руки и ноги, но не сильно, то есть синяки могут остаться, но крови не будет.

Гоняется за своим хвостом. Признаки агрессивной собаки, которая действительно может напасть: Обнажает зубы, показывая оскал.

Перед нападением, как правило, неподвижна и очень напряжена.

Нападает молча, не лает, но может при этом рычать.

Делает резкие выпады в вашу сторону, как бы пытаясь отогнать вас.

Смотрит пристально, но исподлобья, оголяя белки глаз.

9. Существуют бойцовые породы собак

Очень распространено мнение о том, что есть бойцовые породы собак, такие как питбули, доберманы или ротвейлеры, которых специально разводят для того, чтобы они были кровожадными и агрессивными. На самом деле это миф. Ученые и ветеринары говорят о том, что нет такого понятия, как «бойцовые собаки». Просто есть породы, которые в свое время лучше подходили для собачьих боев: бультерьеры, питбули. При этом специалисты выделяют породы, которые классифицируются как потенциально опасные, — это крупные и сильные собаки, которые могут нанести серьезные травмы людям. Таким питомцам нужно уделять больше времени и внимания, чтобы правильно их воспитать, и тогда проблем возникнуть не должно.

10. Существуют собаки для аллергиков

Часто можно услышать мнение, что есть определенные породы собак, которые подходят даже для людей с аллергией. На самом деле не бывает собак для аллергиков и на сегодняшний день нельзя назвать ни одну породу, которая точно не вызовет аллергии. Люди с аллергическими реакциями на собак реагируют вовсе не на шерсть, а на особый белок, содержащийся в структуре шерсти или слюны собаки. Эти белки есть у всех собак. Правда, представители некоторых пород могут вызывать меньше симптомов аллергии, чем другие. Например, гладкошерстные и нелиняющие собаки не вырабатывают столько перхоти, сколько длинношерстные. Также имеет значение размер четвероногого друга. Логично, что более крупные животные производят больше перхоти и слюны, чем маленькие. Однако, если вы точно знаете, что у вас есть аллергия на животных, стоит хорошенько подумать, нужно ли рисковать и заводить собаку. Есть большая вероятность того, что рано или поздно вам придется искать ей нового хозяина, а это будет стресс и для вас, и для животного.

11. Собакам не нужна одежда

Конечно, крупные собаки с густой и плотной шерстью, а также «северные» породы вроде аляскинского маламута или сибирского хаски хорошо защищены от холода и нет нужды надевать на них комбинезон. Однако многие питомцы нуждаются в одежде в холодное время года. Например, маленькие и миниатюрные короткошерстные собаки, такие как чихуа-хуа или французские бульдоги, просто не могут генерировать и сохранять достаточное количество тепла, чтобы согреться, и нуждаются в защите от холода и ветра. Также одежда не помешает питомцам с короткими лапками. Скажем, у вельш-корги довольно густая шерсть, но их животы расположены достаточно близко к земле, поэтому комбинезон им не помешает. Кроме того, с возрастом у собак может ухудшаться терморегуляция, поэтому иногда стоит задуматься о дополнительной защите от непогоды для пожилого четвероногого друга.