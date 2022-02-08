10 привычных вещей, которые изначально были предназначены совсем для других целей

Пользуясь повседневными вещами, мы полагаем, что производители разработали их специально для нашего удобства, красоты или развлечения. Но немногие знают, что некоторые из них были изобретены с другой целью, просто с течением времени эволюционировали и нашли новое применение, которое превзошло первоначальное.

Мы в AdMe.ru примерили на себя роль исследователей и выяснили, какие изобретения мы сегодня используем совсем не так, как это предполагали их создатели.

Пейнтбол

Пейнтбол — относительно молодой вид спорта. Прототипы маркеров с желатиновыми шариками, наполненными масляной краской, были изобретены в 1960-х годах и предназначались для животноводов и лесничих, чтобы быстро и легко помечать свой скот или деревья под вырубку с большого расстояния. Процесс оказался настолько увлекательным, что со временем трансформировался в развлечение. Первая официальная игра по пейнтболу состоялась в 1981 году.

Тени для век

Изначально тени для век применялись преимущественно в медицинских целях. Жители Древнего Египта использовали красители на основе свинца, древесного угля и других минералов для защиты кожи век и глаз от палящего солнца, а также глазных инфекций и бактерий. Сейчас же это косметическое средство используется исключительно в эстетических целях.

Слинки, или игрушка-пружинка

В 1943 году инженер-механик Ричард Джеймс разрабатывал систему с пружинами, которая должна была поддерживать и стабилизировать чувствительные приборы на борту кораблей в неспокойном море. Однажды Джеймс случайно уронил одну из пружин и с изумлением обнаружил, что та начала «шагать». Ученого заинтересовало такое явление, и он подумал, что из этого может получиться увлекательная игрушка. Вместе с женой Бетти Джеймс взял в кредит $ 500 и пустил их на производство первой партии пружинок. Так деталь системы стабилизации стала одной из культовых игрушек ХХ века.

Пасьянс «Косынка» и «Сапер»

Эти популярные игры были созданы не для того, чтобы коротать время, особенно когда отключают интернет, а для тренировки. Пасьянс «Косынка» и «Сапер» призваны обучить людей, незнакомых с компьютером, базовым навыкам работы с ним. Особенно тому, как обращаться с мышью, перетаскивать с ее помощью разные объекты и различать левую и правую клавиши.

Фрисби

В 1920-х годах студенты Йельского университета в свободное от учебы время бросали друг другу жестяные подставки для пирогов фирмы Frisbie Pie Company. Название «фрисби» было настолько популярно среди молодежи, что дало название летающим тарелкам. Правда, компании, которая запустила их в широкое производство, пришлось заменить одну букву в названии (на Frisbee), чтобы Frisbie Pie Company не смогла предъявить претензии.

Беговая дорожка

Не все знают, но прототипы беговых дорожек, которые сейчас используются для поддержания физической формы, когда-то были одной из форм наказаний. В 1818 году изобретатель Уильям Кьюбитт посетил тюрьму города Бери-Сент-Эдмундс, где заключенные просто бездельничали. Увиденная картина его крайне возмутила, изобретатель решил исправить это «недоразумение» и представил начальнику тюрьмы свое детище — «шаговую мельницу», при помощи которой можно было измельчать зерно. Впоследствии тюремщики внедрили устройство как меру наказания, чтобы заключенные искупали свою вину физическим трудом.

Зонтик

Сегодня зонт — незаменимый атрибут в дождливую погоду. А вот раньше он применялся в первую очередь для защиты от солнца. Даже в названиях на разных языках прослеживается упоминание его оригинального предназначения: слово parasol в переводе означает «от солнца», а zondek — это «навес от солнца».

Печатная машинка

Первый патент на печатную машинку был выдан безвестному изобретателю еще в 1714 году, однако устройство не прижилось, да и достоверных сведений о создании и применении данной модели не сохранилось. Реально работающая печатная машинка появилась только век спустя. Итальянец Пеллегрино Турри заметил, что его подруга, графиня Каролина Фантони да Фивизоно, испытывает трудности с написанием писем из-за своей слепоты. Тогда изобретатель разработал первый прототип пишущей машинки, в которой использовались клавиши с выпуклыми буквами. С течением времени это устройство успешно эволюционировало в компьютерную клавиатуру.

Автоматические раздвижные двери

В 1931 году инженеры Шелдон С. Роби и Гораций Х. Рэймонд разработали оптическое устройство, запускающее механизм открытия дверей. Изобретение было запатентовано и нашло первое применение в ресторане Wilcox’s Pier в Уэст-Хейвене, штат Коннектикут. Автоматические раздвижные двери облегчали работу официантам, несущим тарелки с едой и напитками. Сегодня же подобные устройства широко используются в супермаркетах, бизнес-центрах и других заведениях.

Подставки под стаканы

Костеры, или подставки под стаканы, не всегда использовались так, как мы привыкли. Впервые они появились в XIX веке в немецких ресторанах с летними террасами. Костерами накрывали стаканы, чтобы в напиток не упали насекомые или какой-то мусор. Однако проблема конденсата от холодных напитков оказалась актуальные мошек, поэтому со временем костер перекочевал под стакан.