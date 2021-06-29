10 особенностей иностранных школ, от которых наши учителя пооткрывают рты

Большую часть детства мы проводим в школе. А спустя годы отправляем туда своих детей и удивляемся, что в наше время было иначе, а сейчас все по-другому. Но эти изменения покажутся цветочками, стоит только узнать, как устроены школы других стран.

Нам в AdMe.ru нравится разведывать новое о нашем мире, и сегодня мы расскажем о своеобразных особенностях школьного образования в 10 разных странах.

Япония: строгие требования к внешнему виду

Требования к внешнему виду японских школьников жесткие. Так, волосы у всех должны быть черного цвета. Это правило подразумевает, что детям нельзя краситься, однако проблемы бывают даже у натуральных шатенов. Несколько лет назад школьница подала в суд на учебное заведение, которое заставляло ее покрасить натуральные каштановые волосы в черный. Другое правило устанавливает, что нижнее белье школьников должно быть белого цвета. В некоторых школах учитель может заглянуть в вырез блузки ученицы, чтобы проверить, не нарушила ли она регламент. Однако такие нормы действуют не во всех школах, потому что все больше японцев восстают против них.

Италия: граффити в школах

Итальянцы учатся 13 лет: 5 лет длится начальная школа и еще 8 лет средняя. У детей постарше обычно нет перемен, им дается только один большой перерыв на обед. К учебе относятся крайне серьезно, в некоторых школах за систематические опоздания могут даже на второй год оставить. Внутри школа порой выглядит совершенно неожиданно. Так, художественную школу могут украшать всяческие скульптуры, а на стенах — красоваться граффити, оставленные учениками. Столовых иногда нет вовсе, дети довольствуются перекусами из торгового автомата.

Турция: предмет «наука о жизни»

В 1-м, 2-м и 3-м классах помимо турецкого и иностранного языков и математики есть такой предмет, как «наука о жизни». В рамках этого курса проводят социальные мероприятия, дети изучают основы безопасности и устраивают различные ярмарки. Поступая в 11-й класс, школьники выбирают направление обучения на оставшиеся 2 года старшей школы. Раньше была обязательной школьная форма, но ее отменили в 2012 году. Теперь детям можно ходить в любой одежде. Но при этом запрещаются открытые плечи, мини-юбки, пирсинг и макияж.

Германия: второгодники по собственному желанию

Система начального образования может отличаться в разных городах. Так, в Берлине и Бранденбурге дети оканчивают младшие классы в 12 лет, в остальных городах — в 10 лет. Здесь очень серьезно относятся к проверке знаний: никаких тестов, только сложные письменные или устные экзамены. У детей помладше испытания длятся не более 90 минут, а в старших классах — от трех часов. Некоторые ученики добровольно остаются на второй год, чтобы улучшить результаты выпускных экзаменов.

Южная Корея: школьники-трудоголики

В младших классах дети учатся до 12 лет, потом поступают в среднюю школу, и здесь уже им приходится сложнее. Ученики занимаются очень много: в среднем у них по 7 45-минутных уроков в день, а перед основными занятиями есть еще утренний учебный блок. В старших классах учатся до 17–19 лет, многие старшеклассники выходят в школу в 5:00, учатся до 16:00, а вечером занимаются в библиотеке.

Индия: позднее обучение

Школьники в Индии учатся тоже 12 лет. Обучать детей письму, чтению и счету, как правило, начинают с 3-го класса, когда ученикам от 8 до 9 лет. Униформа является обязательной как в государственных, так и в частных школах. Обычно это светлая рубашка и брюки для мальчиков, юбки для девочек. Некоторые учреждения обязывают учеников носить галстуки.

Финляндия: привычка ходить в школе без обуви

Для финских школьников 9 классов являются обязательными, а еще 3 года старшей школы — по желанию. Классы здесь небольшие, редко больше 20 человек. С первых лет дети учат несколько языков, большое внимание уделяется занятиям музыкой, кулинарией и искусством. Атмосфера в школе непринужденная, ученики разуваются и ходят в носках, проводят много времени на свежем воздухе и не обременены объемным домашним заданием.

Школа снабжает учеников учебниками, тетрадями и всей канцелярией. Едят дети бесплатно. Чаще всего это мясная подлива с картошкой или макаронами, супы бывают очень редко. Но больше всего нас удивило то, что детям дают холодную воду или молоко, никакого теплого чая или какао вообще нет, не было и не будет. Поэтому первое время у ребенка с непривычки часто болело горло. © venesia / Pikabu

Бразилия: денежное поощрение за посещение занятий

Школьники учатся в 3 смены: с 7:00 до 12:00, с 12:00 до 17:00 и с 17:00 до 22:00. Это сделано для того, чтобы справиться с количеством детей и нехваткой школ. Обязательными считаются 9 классов, их дети оканчивают в 14 лет. Потом идут 3 года старшей школы, после чего желающие могут поступить в университет. Детям из бедных семей платят школьную стипендию, если они посещают занятия.

Новая Зеландия: летние каникулы в январе

Большинство детей идут в школу в 5-летнем возрасте и учатся в течение 13 лет. Ученики приезжают в школу к 9:00, а заканчиваются уроки около 15:00. Учителя делают упор на творчество и активно организуют досуг для школьников, а также проводят занятия на свежем воздухе. Начинается учебный год в январе, после 6 недель летних каникул, которые приходятся как раз на Новый год.

Таиланд: обязательное каре

Дети начинают учебу в 6 лет и обязаны отучиться 9 классов, еще 3 года старшей школы — по желанию. Школьная форма является обязательной для тайских учеников, правила касаются даже носков и обуви. Строгие требования есть и к прическам: школьницы должны делать стрижку каре. Если ученица не подчиняется, учитель может взять ножницы и подстричь ее на глазах у одноклассников.

У меня есть знакомые учителя-тайцы, и они много чего рассказывали. Про безумные родительские чаты в WhatsApp, в которых классный руководитель отбивается от родителей, в Таиланде никто и не слышал. Учитель в тайской школе — царь и Бог. Каждый день в 8:00 все ученики выстраиваются перед школой под палящим солнцем и слушают речь директора и учителей. © Inquieto / Pikabu